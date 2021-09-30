https://ru.sputnik.md/20210930/parlament-moldovy-pozdravili-sherif-pobedoy-lige-chempionov-45153829.html

В парламенте Молдовы поздравили "Шериф" с победой в матче Лиге чемпионов

В парламенте Молдовы поздравили "Шериф" с победой в матче Лиге чемпионов

В парламенте Молдовы поздравили "Шериф" с победой в Лиге Чемпионов

2021-09-30T12:03+0300

2021-09-30T12:03+0300

2021-09-30T12:34+0300

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КИШИНЕВ, 30 сен - Sputnik. Заседание парламента Молдовы началось с поздравления тираспольского футбольного клуба "Шериф" с победой в групповом этапе Лиги чемпионов над мадридским "Реалом". Слова поздравления передал депутат фракции Блока коммунистов и социалистов Владимир Воронин. Поздравление сопровождалось аплодисментами депутатов. Напомним, ранее тираспольский "Шериф" сенсационно обыграл "Реал" на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде. Матч завершился со счетом 1:2 в пользу желто-черных.

https://ru.sputnik.md/20210929/politika-sherif-45147722.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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