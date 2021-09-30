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В парламенте Молдовы поздравили "Шериф" с победой в матче Лиге чемпионов
В парламенте Молдовы поздравили "Шериф" с победой в матче Лиге чемпионов
В парламенте Молдовы поздравили "Шериф" с победой в Лиге Чемпионов
2021-09-30T12:03+0300
2021-09-30T12:34+0300
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КИШИНЕВ, 30 сен - Sputnik. Заседание парламента Молдовы началось с поздравления тираспольского футбольного клуба "Шериф" с победой в групповом этапе Лиги чемпионов над мадридским "Реалом". Слова поздравления передал депутат фракции Блока коммунистов и социалистов Владимир Воронин. Поздравление сопровождалось аплодисментами депутатов. Напомним, ранее тираспольский "Шериф" сенсационно обыграл "Реал" на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде. Матч завершился со счетом 1:2 в пользу желто-черных.
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в молдове, молдова, фк "шериф", футбол, парламент

В парламенте Молдовы поздравили "Шериф" с победой в матче Лиге чемпионов

12:03 30.09.2021 (обновлено: 12:34 30.09.2021)
310
© REUTERS / JUAN MEDINAМатч Реал - Шериф на Сантьяго Бернабеу
Матч Реал - Шериф на Сантьяго Бернабеу - Sputnik Молдова, 1920, 30.09.2021
© REUTERS / JUAN MEDINA
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
В законодательном органе страны отметили успехи молдавской команды в главном европейском клубном турнире.
КИШИНЕВ, 30 сен - Sputnik. Заседание парламента Молдовы началось с поздравления тираспольского футбольного клуба "Шериф" с победой в групповом этапе Лиги чемпионов над мадридским "Реалом".
Слова поздравления передал депутат фракции Блока коммунистов и социалистов Владимир Воронин.

Поздравляем "Шериф" с большой победой в Европейском чемпионате.

Заседание нового парламента Молдавии - Sputnik Молдова
Владимир Воронин
депутат
Поздравление сопровождалось аплодисментами депутатов.
Матч Реал - Шериф на Сантьяго Бернабеу - Sputnik Молдова, 1920, 29.09.2021
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Напомним, ранее тираспольский "Шериф" сенсационно обыграл "Реал" на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде. Матч завершился со счетом 1:2 в пользу желто-черных.
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