https://ru.sputnik.md/20210930/parlament-otvetstvennosti-45169664.html

Начальников подконтрольных парламенту госструктур будут привлекать к ответственности

Начальников подконтрольных парламенту госструктур будут привлекать к ответственности

Начальников подконтрольных парламенту госструктур будут привлекать к ответственности

2021-09-30T23:22+0300

2021-09-30T23:22+0300

2021-09-30T23:22+0300

общество

в молдове

санкции

чиновники

молдова

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КИШИНЕВ, 30 сен – Sputnik. Руководители Национальной комиссии по финансовым рынкам, Совета по конкуренции, Национального агентства по рассмотрению споров, Аудиовизуального совета, НАРЭ могут попасть под санкции вплоть до увольнения.Мера будет применяться в случае ненадлежащего исполнения ими своих служебных обязанностей. Соответствующий законопроект приняли в четверг депутаты во втором, окончательном чтении. Документ направлен на привлечение к ответственности руководителей государственных органов, находящихся под парламентским контролем.Законодательную инициативу выдвинули депутаты от парламентской фракции Партии "Действие и солидарность" (PAS). Она предусматривает внесение поправок в Закон о Национальной комиссии по финансовому рынку, Закон о конкуренции, Закон о государственных закупках, Кодекс аудиовизуальных услуг СМИ, Закон об энергетике.Авторы инициативы обусловили ее тем, что действующее законодательство Молдовы не дает возможности для реального контроля над деятельностью ответственных государственных органов или их руководителей парламентом.

https://ru.sputnik.md/20210916/oleynik-moldove-nuzhen-natsionalnyy-regulyator-vsey-energosfery-44732864.html

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Ирина Каруш https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/07/31211355_0:56:2047:2103_100x100_80_0_0_694afda0c2f168974ecd61ef9323fea1.jpg

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в молдове, санкции, чиновники, молдова