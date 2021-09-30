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Начальников подконтрольных парламенту госструктур будут привлекать к ответственности
Начальников подконтрольных парламенту госструктур будут привлекать к ответственности
Начальников подконтрольных парламенту госструктур будут привлекать к ответственности
2021-09-30T23:22+0300
2021-09-30T23:22+0300
общество
в молдове
санкции
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КИШИНЕВ, 30 сен – Sputnik. Руководители Национальной комиссии по финансовым рынкам, Совета по конкуренции, Национального агентства по рассмотрению споров, Аудиовизуального совета, НАРЭ могут попасть под санкции вплоть до увольнения.Мера будет применяться в случае ненадлежащего исполнения ими своих служебных обязанностей. Соответствующий законопроект приняли в четверг депутаты во втором, окончательном чтении. Документ направлен на привлечение к ответственности руководителей государственных органов, находящихся под парламентским контролем.Законодательную инициативу выдвинули депутаты от парламентской фракции Партии "Действие и солидарность" (PAS). Она предусматривает внесение поправок в Закон о Национальной комиссии по финансовому рынку, Закон о конкуренции, Закон о государственных закупках, Кодекс аудиовизуальных услуг СМИ, Закон об энергетике.Авторы инициативы обусловили ее тем, что действующее законодательство Молдовы не дает возможности для реального контроля над деятельностью ответственных государственных органов или их руководителей парламентом.
https://ru.sputnik.md/20210916/oleynik-moldove-nuzhen-natsionalnyy-regulyator-vsey-energosfery-44732864.html
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Ирина Каруш
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в молдове, санкции, чиновники, молдова

Начальников подконтрольных парламенту госструктур будут привлекать к ответственности

23:22 30.09.2021
90
© Sputnik / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПортфель. Пленарное заседание Госдумы РФ
Портфель. Пленарное заседание Госдумы РФ - Sputnik Молдова, 1920, 30.09.2021
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Ирина Каруш - Sputnik Молдова
Ирина Каруш
Все материалы
Высокопоставленных отвественных лиц теперь могут даже уволить.
КИШИНЕВ, 30 сен – Sputnik. Руководители Национальной комиссии по финансовым рынкам, Совета по конкуренции, Национального агентства по рассмотрению споров, Аудиовизуального совета, НАРЭ могут попасть под санкции вплоть до увольнения.
Мера будет применяться в случае ненадлежащего исполнения ими своих служебных обязанностей. Соответствующий законопроект приняли в четверг депутаты во втором, окончательном чтении. Документ направлен на привлечение к ответственности руководителей государственных органов, находящихся под парламентским контролем.
Олейник: Молдове нужен национальный регулятор всей энергосферы - Sputnik Молдова, 1920, 16.09.2021
Радио
Олейник: Молдове нужен национальный регулятор всей энергосферы
16 сентября, 08:00
167
Законодательную инициативу выдвинули депутаты от парламентской фракции Партии "Действие и солидарность" (PAS). Она предусматривает внесение поправок в Закон о Национальной комиссии по финансовому рынку, Закон о конкуренции, Закон о государственных закупках, Кодекс аудиовизуальных услуг СМИ, Закон об энергетике.
Авторы инициативы обусловили ее тем, что действующее законодательство Молдовы не дает возможности для реального контроля над деятельностью ответственных государственных органов или их руководителей парламентом.
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