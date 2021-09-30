https://ru.sputnik.md/20210930/parlament-otvetstvennosti-45169664.html
Начальников подконтрольных парламенту госструктур будут привлекать к ответственности
Начальников подконтрольных парламенту госструктур будут привлекать к ответственности
Начальников подконтрольных парламенту госструктур будут привлекать к ответственности
2021-09-30T23:22+0300
2021-09-30T23:22+0300
2021-09-30T23:22+0300
общество
в молдове
санкции
чиновники
молдова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/643/85/6438533_0:318:3077:2048_1920x0_80_0_0_758a65f0e0a3675fd444cc1c39a18322.jpg
КИШИНЕВ, 30 сен – Sputnik. Руководители Национальной комиссии по финансовым рынкам, Совета по конкуренции, Национального агентства по рассмотрению споров, Аудиовизуального совета, НАРЭ могут попасть под санкции вплоть до увольнения.Мера будет применяться в случае ненадлежащего исполнения ими своих служебных обязанностей. Соответствующий законопроект приняли в четверг депутаты во втором, окончательном чтении. Документ направлен на привлечение к ответственности руководителей государственных органов, находящихся под парламентским контролем.Законодательную инициативу выдвинули депутаты от парламентской фракции Партии "Действие и солидарность" (PAS). Она предусматривает внесение поправок в Закон о Национальной комиссии по финансовому рынку, Закон о конкуренции, Закон о государственных закупках, Кодекс аудиовизуальных услуг СМИ, Закон об энергетике.Авторы инициативы обусловили ее тем, что действующее законодательство Молдовы не дает возможности для реального контроля над деятельностью ответственных государственных органов или их руководителей парламентом.
https://ru.sputnik.md/20210916/oleynik-moldove-nuzhen-natsionalnyy-regulyator-vsey-energosfery-44732864.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Ирина Каруш
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/07/31211355_0:56:2047:2103_100x100_80_0_0_694afda0c2f168974ecd61ef9323fea1.jpg
Ирина Каруш
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/07/31211355_0:56:2047:2103_100x100_80_0_0_694afda0c2f168974ecd61ef9323fea1.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/643/85/6438533_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_49398d90a16c6292b23639be5cde3a09.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Ирина Каруш
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/07/31211355_0:56:2047:2103_100x100_80_0_0_694afda0c2f168974ecd61ef9323fea1.jpg
в молдове, санкции, чиновники, молдова
Начальников подконтрольных парламенту госструктур будут привлекать к ответственности
Высокопоставленных отвественных лиц теперь могут даже уволить.
КИШИНЕВ, 30 сен – Sputnik. Руководители Национальной комиссии по финансовым рынкам, Совета по конкуренции, Национального агентства по рассмотрению споров, Аудиовизуального совета, НАРЭ могут попасть под санкции вплоть до увольнения.
Мера будет применяться в случае ненадлежащего исполнения ими своих служебных обязанностей. Соответствующий законопроект приняли в четверг депутаты во втором, окончательном чтении. Документ направлен на привлечение к ответственности руководителей государственных органов, находящихся под парламентским контролем.
Законодательную инициативу выдвинули депутаты от парламентской фракции Партии "Действие и солидарность" (PAS). Она предусматривает внесение поправок в Закон о Национальной комиссии по финансовому рынку, Закон о конкуренции, Закон о государственных закупках, Кодекс аудиовизуальных услуг СМИ, Закон об энергетике.
Авторы инициативы обусловили ее тем, что действующее законодательство Молдовы не дает возможности для реального контроля над деятельностью ответственных государственных органов или их руководителей парламентом.