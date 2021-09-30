https://ru.sputnik.md/20210930/peterburg-knigi-muzey-pushkin-45171963.html

Мэрия Санкт-Петербурга подарила книги Дому-музею Пушкина в Кишиневе

Мэрия Санкт-Петербурга подарила книги Дому-музею Пушкина в Кишиневе

Мэрия Санкт-Петербурга подарила книги Дому-музею Пушкина в Кишиневе

2021-09-30T22:18+0300

2021-09-30T22:18+0300

2021-09-30T22:18+0300

культура

кишинев

санкт-петербург

дом-музей пушкина

в молдове

молдова

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КИШИНЕВ, 30 сен – Sputnik. В четверг, 30 сентября делегация мэрии Санкт-Петербурга передала в дар кишиневскому Дому-музею Пушкина несколько сотен книг по пушкинистике, искусству, литературоведению, истории.В делегацию, которою возглавил заместитель председателя Комитета по благоустройству Петербурга Андрей Хлутков, вошли специалисты по градостроительству и архитектуре городской администрации Северной столицы России.Хлутков отметил, что взаимодействие двух стран в области культуры важно тем, что оно определяет "фон взаимоотношений не только между правительствами, но и между людьми"."Надеемся, что эти книги станут не просто подспорьем в научной работе, которая ведется в кишиневском музее Пушкина, но найдут своих читателей среди молодежи, ценителей искусства и литературы. Петербургский Пушкинский Дом, крупнейший научный центр, исследующий литературное наследие великого поэта, стремится укреплять контакты с уголками, связанными с жизнью и творчеством Александра Сергеевича. Дом-музей Пушкина в Кишиневе – одно из важных мест, где бережно хранится память о поэте. Уверен, мэрии Кишинева и Петербурга и впредь будут прилагать все усилия для того, чтобы пушкинисты двух стран могли плодотворно взаимодействовать друг с другом", – заявил Хлутков. Отметим, что в ходе визита в Молдову делегация петербургской мэрии встретилась также с примаром Кишинева Ионом Чебаном и башканом Гагаузии Ириной Влах. Ну а визит петербуржцев в столичный музей Пушкина закончился лекцией известного кишиневского кофейного гуру Александра Стукалова и дегустацией кофе, приготовленного по рецепту пушкинских времен (с добавлением варенья).

кишинев

санкт-петербург

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Дмитрий Терехов https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

кишинев, санкт-петербург, дом-музей пушкина, в молдове, молдова