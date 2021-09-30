https://ru.sputnik.md/20210930/pogodnye-rekordy-45147375.html
Погодные рекорды Молдовы 30 сентября
Погодные рекорды Молдовы 30 сентября
Погодные рекорды Молдовы 30 сентября
2021-09-30T00:01+0300
2021-09-30T00:01+0300
2021-09-30T00:01+0300
погода
рекорды
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КИШИНЕВ, 30 сен – Sputnik. Самое холодное 30 сентября на территории Молдовы было зарегистрировано более чем полвека назад. Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.По информации синоптиков, в 1958 году в этот день температура воздуха составила 0 градусов по Цельсию.А температурный максимум 30 сентября зафиксировали в 2012 году. Тогда термометры показали +29,1 градуса.Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 29,1 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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Евгений Чебан
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погода, рекорды
Погодные рекорды Молдовы 30 сентября
В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.
КИШИНЕВ, 30 сен – Sputnik. Самое холодное 30 сентября на территории Молдовы было зарегистрировано более чем полвека назад. Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.
По информации синоптиков, в 1958 году в этот день температура воздуха составила 0 градусов по Цельсию.
А температурный максимум 30 сентября зафиксировали в 2012 году. Тогда термометры показали +29,1 градуса.
Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 29,1 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.