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Погодные рекорды Молдовы 30 сентября
Погодные рекорды Молдовы 30 сентября
Погодные рекорды Молдовы 30 сентября
2021-09-30T00:01+0300
2021-09-30T00:01+0300
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КИШИНЕВ, 30 сен – Sputnik. Самое холодное 30 сентября на территории Молдовы было зарегистрировано более чем полвека назад. Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.По информации синоптиков, в 1958 году в этот день температура воздуха составила 0 градусов по Цельсию.А температурный максимум 30 сентября зафиксировали в 2012 году. Тогда термометры показали +29,1 градуса.Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 29,1 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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Евгений Чебан
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погода, рекорды

Погодные рекорды Молдовы 30 сентября

00:01 30.09.2021
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© Sputnik / Дмитрий МакеевЗнаменитый кот Мостик
Знаменитый кот Мостик - Sputnik Молдова, 1920, 30.09.2021
© Sputnik / Дмитрий Макеев
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.
КИШИНЕВ, 30 сен – Sputnik. Самое холодное 30 сентября на территории Молдовы было зарегистрировано более чем полвека назад. Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.
По информации синоптиков, в 1958 году в этот день температура воздуха составила 0 градусов по Цельсию.
А температурный максимум 30 сентября зафиксировали в 2012 году. Тогда термометры показали +29,1 градуса.
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Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 29,1 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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