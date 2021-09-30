https://ru.sputnik.md/20210930/pogodnye-rekordy-45147375.html

Погодные рекорды Молдовы 30 сентября

Погодные рекорды Молдовы 30 сентября

Погодные рекорды Молдовы 30 сентября

2021-09-30T00:01+0300

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2021-09-30T00:01+0300

погода

рекорды

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КИШИНЕВ, 30 сен – Sputnik. Самое холодное 30 сентября на территории Молдовы было зарегистрировано более чем полвека назад. Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.По информации синоптиков, в 1958 году в этот день температура воздуха составила 0 градусов по Цельсию.А температурный максимум 30 сентября зафиксировали в 2012 году. Тогда термометры показали +29,1 градуса.Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 29,1 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

https://ru.sputnik.md/20210219/usa-ofitsialno-vernulis-v-parizhskoe-soglashenie-po-klimatu-33699232.html

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2021

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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