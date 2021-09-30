https://ru.sputnik.md/20210930/prognoz-pogody-45142565.html

Самый точный прогноз погоды: каким будет последний день сентября

Самый точный прогноз погоды: каким будет последний день сентября

Самый точный прогноз погоды 30 сентября и 1 октября Gismeteo

2021-09-30T07:00+0300

2021-09-30T07:00+0300

2021-09-30T07:00+0300

прогноз погоды

православный календарь

народные приметы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/09/09/31602245_0:137:3157:1912_1920x0_80_0_0_287a3f08173616a40abe76994e9a0849.jpg

КИШИНЕВ, 30 сен — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 30 сентября погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления. Ожидается переменная облачность, без осадков.Ветер северо-восточный слабый.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +13 до +18 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +4 до +9 градусов.Точный прогноз погоды в Кишиневе 30 сентября: ночью – от +7 до +9, днем – от +15 до +17.В последующие сутки средняя дневная температура в Молдове понизится на 1-2 градуса.В первые дни октября в республике будет прохладная погода от +14 до +18 градусов, ожидается туман на протяжении нескольких дней. Праздники и народные приметы30 сентября (17 сентября по старому стилю) православная церковь почитает память сразу четырех мучениц – Веры, Надежды, Любови и их матери Софии. Они жили во II веке в Римской империи. По преданию, София рано овдовела и, будучи глубоко верующей христианкой, воспитала дочерей в благочестии и любви к Богу.На Руси этот праздник считался женским днем, так как многие представительницы прекрасного пола отмечали именины. В этот день прославляются материнская мудрость и женские добродетели: вера, надежда и любовь.День памяти мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии принято проводить в кругу семьи – однако без громких застолий, тихо и по-домашнему. Обязательно скажите родным о том, как любите их, и ни в коем случае не держите зла.В списке того, что нельзя делать 30 сентября, входят шумные праздники с алкоголем, а также ссоры с близкими и тяжелый труд. Также в этот день в старину не рекомендовали венчаться.Согласно народным приметам, 30 сентября обычно выдается теплый и ясный день – во всяком случае, проливных дождей на этот праздник не бывает.

https://ru.sputnik.md/20210207/pravoslavnyi-kalendar-2021-33525096.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

прогноз погоды, православный календарь, народные приметы