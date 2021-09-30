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Самый точный прогноз погоды: каким будет последний день сентября
Самый точный прогноз погоды: каким будет последний день сентября
Самый точный прогноз погоды 30 сентября и 1 октября Gismeteo
2021-09-30T07:00+0300
2021-09-30T07:00+0300
прогноз погоды
православный календарь
народные приметы
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КИШИНЕВ, 30 сен — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 30 сентября погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления. Ожидается переменная облачность, без осадков.Ветер северо-восточный слабый.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +13 до +18 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +4 до +9 градусов.Точный прогноз погоды в Кишиневе 30 сентября: ночью – от +7 до +9, днем – от +15 до +17.В последующие сутки средняя дневная температура в Молдове понизится на 1-2 градуса.В первые дни октября в республике будет прохладная погода от +14 до +18 градусов, ожидается туман на протяжении нескольких дней. Праздники и народные приметы30 сентября (17 сентября по старому стилю) православная церковь почитает память сразу четырех мучениц – Веры, Надежды, Любови и их матери Софии. Они жили во II веке в Римской империи. По преданию, София рано овдовела и, будучи глубоко верующей христианкой, воспитала дочерей в благочестии и любви к Богу.На Руси этот праздник считался женским днем, так как многие представительницы прекрасного пола отмечали именины. В этот день прославляются материнская мудрость и женские добродетели: вера, надежда и любовь.День памяти мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии принято проводить в кругу семьи – однако без громких застолий, тихо и по-домашнему. Обязательно скажите родным о том, как любите их, и ни в коем случае не держите зла.В списке того, что нельзя делать 30 сентября, входят шумные праздники с алкоголем, а также ссоры с близкими и тяжелый труд. Также в этот день в старину не рекомендовали венчаться.Согласно народным приметам, 30 сентября обычно выдается теплый и ясный день – во всяком случае, проливных дождей на этот праздник не бывает.
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Юлия Липовая
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прогноз погоды, православный календарь, народные приметы

Самый точный прогноз погоды: каким будет последний день сентября

07:00 30.09.2021
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© Sputnik / Irina LeahovaДнестр мелеет
Днестр мелеет - Sputnik Молдова, 1920, 30.09.2021
© Sputnik / Irina Leahova
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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КИШИНЕВ, 30 сен — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 30 сентября погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления. Ожидается переменная облачность, без осадков.
Ветер северо-восточный слабый.
Средняя температура в дневные часы в республике составит от +13 до +18 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +4 до +9 градусов.
Точный прогноз погоды в Кишиневе 30 сентября: ночью – от +7 до +9, днем – от +15 до +17.
В последующие сутки средняя дневная температура в Молдове понизится на 1-2 градуса.
В первые дни октября в республике будет прохладная погода от +14 до +18 градусов, ожидается туман на протяжении нескольких дней.

Праздники и народные приметы

30 сентября (17 сентября по старому стилю) православная церковь почитает память сразу четырех мучениц – Веры, Надежды, Любови и их матери Софии. Они жили во II веке в Римской империи. По преданию, София рано овдовела и, будучи глубоко верующей христианкой, воспитала дочерей в благочестии и любви к Богу.
На Руси этот праздник считался женским днем, так как многие представительницы прекрасного пола отмечали именины. В этот день прославляются материнская мудрость и женские добродетели: вера, надежда и любовь.
Церковный православный календарь - Sputnik Молдова, 1920, 07.02.2021
Инфографика
Православный календарь на 2021 год
7 февраля, 11:21
11371
День памяти мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии принято проводить в кругу семьи – однако без громких застолий, тихо и по-домашнему. Обязательно скажите родным о том, как любите их, и ни в коем случае не держите зла.
В списке того, что нельзя делать 30 сентября, входят шумные праздники с алкоголем, а также ссоры с близкими и тяжелый труд. Также в этот день в старину не рекомендовали венчаться.
Согласно народным приметам, 30 сентября обычно выдается теплый и ясный день – во всяком случае, проливных дождей на этот праздник не бывает.
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