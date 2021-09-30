https://ru.sputnik.md/20210930/rekord-tsena-gaz-evropa-1000-dollar-45152200.html

Новый рекорд: цена на газ в Европе превысила 1100 долларов за тысячу кубометров

Новый рекорд: цена на газ в Европе превысила 1100 долларов за тысячу кубометров

Новый рекорд: цена на газ в Европе превысила 1000 долларов за тысячу кубометров

2021-09-30T10:33+0300

2021-09-30T10:33+0300

2021-09-30T10:39+0300

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газ

европа

цена на газ

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КИШИНЕВ, 30 сен - Sputnik. Фьючерсные цены на природный газ в Европе обновили предыдущие рекорды, превысив 1101 доллар за тысячу кубометров, передает РИА Новости. Об этом свидетельствуют данные торгов на ICE Futures.Стоимость ноябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, открыла торги четверга на уровне чуть выше 1101 доллар за тысячу кубометров, а уже через несколько минут обновила исторический максимум, достигнув в 9.16 рекордных 1001 доллар, что на 5,3% выше расчетной цены среды.Предыдущий рекорд был достигнут накануне, тогда стоимость ноябрьского фьючерса превышала 1060 долларов за тысячу кубометров.Цены на газ в Европе резко выросли в последние недели. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу августа показатель приблизился к отметке 600 долларов.Как отмечали эксперты, рост цен на фьючерсы на газ в Европе связан с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.

https://ru.sputnik.md/20210928/vpervye-v-istorii-tsena-na-gaz-v-evrope-prevysila-1000-dollarov-45093316.html

https://ru.sputnik.md/20210929/khurshudov-tsena-na-gaz-bolshe-ne-budet-nizhe-300-dollarov-45069052.html

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