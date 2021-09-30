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Решено: вспомогательный персонал медучреждений будет получать на 57% больше
Решено: вспомогательный персонал медучреждений будет получать на 57% больше
Решено: вспомогательный персонал медучреждений будет получать на 57% больше
2021-09-30T17:35+0300
2021-09-30T17:35+0300
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КИШИНЕВ, 30 сен – Sputnik. С 1 ноября заработная плата персонала в медицинских учреждениях увеличится на 57%, такое решение было принято на заседании кабинета министров в четверг. Также правительство намерено покрыть расходы на больничные услуги, предоставляемые пациентам при лечении от COVID-19.Для исполнения этих намерений кабинет министров предусмотрел поправки в закон об обязательных страховых медицинских фондах. После изучения годовых показателей фондов было решено уточнить уровень доходов и расходов. "Проект предусматривает увеличение доходов на 313 223,7 тысяч леев, или 2,8% и составит 11 457 321 тысячу леев. А также предусмотрено увеличение расходов на 513 223,7 тысяч леев, или 4,5%, всего они составят 11 миллионов 857 321 тысячу леев", - говорится в сообщении правительства. Изменение расходов вызвано ростом финансовых потребностей на оплату медицинских и фармацевтических услуг на 521,9 миллиона леев и уменьшением на 8,7 миллиона леев фонда профилактических мероприятий. По данным правительства, дефицит вырастет на 200 миллионов леев и составит 400 миллионов леев.
https://ru.sputnik.md/20210930/dva-vykhodnykh-poluchat-grazhdane-vaktsiniruyutsya-covid-19-45164046.html
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Марина Гончарук
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в молдове, молдова

Решено: вспомогательный персонал медучреждений будет получать на 57% больше

17:35 30.09.2021
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© Photo : Facebook / Primăria Municipiului ChișinăuКак молдавские врачи уже год ведут борьбу с коронавирусом и спасают людей
Как молдавские врачи уже год ведут борьбу с коронавирусом и спасают людей - Sputnik Молдова, 1920, 30.09.2021
© Photo : Facebook / Primăria Municipiului Chișinău
Marina Goncearuc - Sputnik Молдова
Марина Гончарук
Все материалы
Оплата труда вспомогательного медперсонала значительно вырастет.
КИШИНЕВ, 30 сен – Sputnik. С 1 ноября заработная плата персонала в медицинских учреждениях увеличится на 57%, такое решение было принято на заседании кабинета министров в четверг.
Также правительство намерено покрыть расходы на больничные услуги, предоставляемые пациентам при лечении от COVID-19.
Для исполнения этих намерений кабинет министров предусмотрел поправки в закон об обязательных страховых медицинских фондах. После изучения годовых показателей фондов было решено уточнить уровень доходов и расходов.
"Проект предусматривает увеличение доходов на 313 223,7 тысяч леев, или 2,8% и составит 11 457 321 тысячу леев. А также предусмотрено увеличение расходов на 513 223,7 тысяч леев, или 4,5%, всего они составят 11 миллионов 857 321 тысячу леев", - говорится в сообщении правительства.
Vaccinare anti-COVID în România – doza 3 - Sputnik Молдова, 1920, 30.09.2021
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Изменение расходов вызвано ростом финансовых потребностей на оплату медицинских и фармацевтических услуг на 521,9 миллиона леев и уменьшением на 8,7 миллиона леев фонда профилактических мероприятий.
По данным правительства, дефицит вырастет на 200 миллионов леев и составит 400 миллионов леев.
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