https://ru.sputnik.md/20210930/resheno-vspomogatelnyy-personal-meduchrezhdeniy-budet-poluchat-na-57-bolshe-45165786.html

Решено: вспомогательный персонал медучреждений будет получать на 57% больше

Решено: вспомогательный персонал медучреждений будет получать на 57% больше

Решено: вспомогательный персонал медучреждений будет получать на 57% больше

2021-09-30T17:35+0300

2021-09-30T17:35+0300

2021-09-30T17:35+0300

коронавирус

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молдова

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КИШИНЕВ, 30 сен – Sputnik. С 1 ноября заработная плата персонала в медицинских учреждениях увеличится на 57%, такое решение было принято на заседании кабинета министров в четверг. Также правительство намерено покрыть расходы на больничные услуги, предоставляемые пациентам при лечении от COVID-19.Для исполнения этих намерений кабинет министров предусмотрел поправки в закон об обязательных страховых медицинских фондах. После изучения годовых показателей фондов было решено уточнить уровень доходов и расходов. "Проект предусматривает увеличение доходов на 313 223,7 тысяч леев, или 2,8% и составит 11 457 321 тысячу леев. А также предусмотрено увеличение расходов на 513 223,7 тысяч леев, или 4,5%, всего они составят 11 миллионов 857 321 тысячу леев", - говорится в сообщении правительства. Изменение расходов вызвано ростом финансовых потребностей на оплату медицинских и фармацевтических услуг на 521,9 миллиона леев и уменьшением на 8,7 миллиона леев фонда профилактических мероприятий. По данным правительства, дефицит вырастет на 200 миллионов леев и составит 400 миллионов леев.

https://ru.sputnik.md/20210930/dva-vykhodnykh-poluchat-grazhdane-vaktsiniruyutsya-covid-19-45164046.html

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Марина Гончарук https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/0d/35501805_607:0:2655:2048_100x100_80_0_0_51298369b7ee8972af69a7d882ef3b27.jpg

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в молдове, молдова