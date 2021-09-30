https://ru.sputnik.md/20210930/rossia-vaktsina-koronavirus-45170871.html

До конца года в России увеличат выпуск вакцин от коронавируса

До конца года в России увеличат выпуск вакцин от коронавируса

До конца года в России увеличат выпуск вакцин от коронавируса

2021-09-30T18:56+0300

2021-09-30T18:56+0300

2021-09-30T18:56+0300

коронавирус

россия

вакцина

спутник v

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КИШИНЕВ, 30 сен – Sputnik. Российские производители за третий квартал 2021 года выпустили 110 миллионов полных комплектов доз вакцин против COVID-19, а в следующие три месяца ожидается производство 150 миллионов комплектов. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом, сообщает РИА Новости."В целом по четырем вакцинам, включая масштабирование по "Спутник Лайт", прогноз на ближайшие три месяца предполагает производство порядка 150 миллионов комплектов полных доз", – добавил российский министр.

https://ru.sputnik.md/20210924/egipet-odobrenie-vaktsina-sputnik-layt-45011710.html

россия

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россия, вакцина, спутник v