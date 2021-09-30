https://ru.sputnik.md/20210930/rossia-vaktsina-koronavirus-45170871.html
До конца года в России увеличат выпуск вакцин от коронавируса
До конца года в России увеличат выпуск вакцин от коронавируса
До конца года в России увеличат выпуск вакцин от коронавируса
2021-09-30T18:56+0300
2021-09-30T18:56+0300
2021-09-30T18:56+0300
коронавирус
россия
вакцина
спутник v
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КИШИНЕВ, 30 сен – Sputnik. Российские производители за третий квартал 2021 года выпустили 110 миллионов полных комплектов доз вакцин против COVID-19, а в следующие три месяца ожидается производство 150 миллионов комплектов. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом, сообщает РИА Новости."В целом по четырем вакцинам, включая масштабирование по "Спутник Лайт", прогноз на ближайшие три месяца предполагает производство порядка 150 миллионов комплектов полных доз", – добавил российский министр.
https://ru.sputnik.md/20210924/egipet-odobrenie-vaktsina-sputnik-layt-45011710.html
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россия, вакцина, спутник v
До конца года в России увеличат выпуск вакцин от коронавируса
Россия до конца года увеличит выпуск вакцин от коронавируса на 36% и произведет 150 миллионов комплектов препаратов.
КИШИНЕВ, 30 сен – Sputnik.
Российские производители за третий квартал 2021 года выпустили 110 миллионов полных комплектов доз вакцин против COVID-19, а в следующие три месяца ожидается производство 150 миллионов комплектов. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом, сообщает РИА Новости
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"Суммарный выпуск в третьем квартале в 2,5 раза превысил показатели предыдущего аналогичного периода. В абсолюте за три последних месяца – это 110 миллионов полных комплектов доз, из которых почти 65 миллионов приходится на "Спутник V", – сказал Мантуров.
"В целом по четырем вакцинам, включая масштабирование по "Спутник Лайт", прогноз на ближайшие три месяца предполагает производство порядка 150 миллионов комплектов полных доз", – добавил российский министр.