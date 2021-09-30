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До конца года в России увеличат выпуск вакцин от коронавируса
До конца года в России увеличат выпуск вакцин от коронавируса
До конца года в России увеличат выпуск вакцин от коронавируса
2021-09-30T18:56+0300
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коронавирус
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КИШИНЕВ, 30 сен – Sputnik. Российские производители за третий квартал 2021 года выпустили 110 миллионов полных комплектов доз вакцин против COVID-19, а в следующие три месяца ожидается производство 150 миллионов комплектов. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом, сообщает РИА Новости."В целом по четырем вакцинам, включая масштабирование по "Спутник Лайт", прогноз на ближайшие три месяца предполагает производство порядка 150 миллионов комплектов полных доз", – добавил российский министр.
https://ru.sputnik.md/20210924/egipet-odobrenie-vaktsina-sputnik-layt-45011710.html
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россия, вакцина, спутник v

До конца года в России увеличат выпуск вакцин от коронавируса

18:56 30.09.2021
192
© Sputnik / AFK Sistema / Перейти в фотобанкПроизводство вакцины от COVID-19 на фармацевтическом заводе "Биннофарм"
Производство вакцины от COVID-19 на фармацевтическом заводе Биннофарм - Sputnik Молдова, 1920, 30.09.2021
© Sputnik / AFK Sistema
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Россия до конца года увеличит выпуск вакцин от коронавируса на 36% и произведет 150 миллионов комплектов препаратов.
КИШИНЕВ, 30 сен – Sputnik. Российские производители за третий квартал 2021 года выпустили 110 миллионов полных комплектов доз вакцин против COVID-19, а в следующие три месяца ожидается производство 150 миллионов комплектов. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом, сообщает РИА Новости.

"Суммарный выпуск в третьем квартале в 2,5 раза превысил показатели предыдущего аналогичного периода. В абсолюте за три последних месяца – это 110 миллионов полных комплектов доз, из которых почти 65 миллионов приходится на "Спутник V", – сказал Мантуров.

"В целом по четырем вакцинам, включая масштабирование по "Спутник Лайт", прогноз на ближайшие три месяца предполагает производство порядка 150 миллионов комплектов полных доз", – добавил российский министр.
Sputnik Light - Sputnik Молдова, 1920, 24.09.2021
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24 сентября, 14:45
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