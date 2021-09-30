https://ru.sputnik.md/20210930/rukovodstvo-sudebnoy-palaty-45167626.html
Руководство Высшей судебной палаты будет назначаться Высшим советом магистратуры
Руководство Высшей судебной палаты будет назначаться Высшим советом магистратуры
Кто будет назначать руководство Высшей судебной палаты
2021-09-30T21:13+0300
2021-09-30T21:13+0300
2021-09-30T21:13+0300
общество
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молдова
высшая судебная палата
высший совет магистратуры
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КИШИНЕВ, 30 сен – Sputnik. Высший совет магистратуры (ВСМ) будет назначать врио и вице-председателя Высшей судебной палаты (ВСП), соответствующий законопроект депутаты приняли в четверг во втором чтении.Так, если не назначен вице-председатель, который будет исполнять функции председателя ВСП в его отсутствие, его полномочия будет исполнять вице-председатель, назначенный Высшим советом магистратуры. Кроме того, если должность председателя ВСП останется вакантной, полномочия временно будет исполнять судья, назначенный ВСМ.До настоящего времени врио председателя ВСП назначался старший по возрасту.
https://ru.sputnik.md/20210824/kak-budut-naznachat-chlenov-vsm-vsp-44194748.html
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Ирина Каруш
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в молдове, юстиция, молдова, высшая судебная палата, высший совет магистратуры
Руководство Высшей судебной палаты будет назначаться Высшим советом магистратуры
Решение принял на своем заседании законодательный форум Молдовы.
КИШИНЕВ, 30 сен – Sputnik. Высший совет магистратуры (ВСМ) будет назначать врио и вице-председателя Высшей судебной палаты (ВСП), соответствующий законопроект депутаты приняли в четверг во втором чтении.
Так, если не назначен вице-председатель, который будет исполнять функции председателя ВСП в его отсутствие, его полномочия будет исполнять вице-председатель, назначенный Высшим советом магистратуры. Кроме того, если должность председателя ВСП останется вакантной, полномочия временно будет исполнять судья, назначенный ВСМ.
До настоящего времени врио председателя ВСП назначался старший по возрасту.