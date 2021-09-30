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Руководство Высшей судебной палаты будет назначаться Высшим советом магистратуры
Руководство Высшей судебной палаты будет назначаться Высшим советом магистратуры
Кто будет назначать руководство Высшей судебной палаты
2021-09-30T21:13+0300
2021-09-30T21:13+0300
общество
в молдове
юстиция
молдова
высшая судебная палата
высший совет магистратуры
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КИШИНЕВ, 30 сен – Sputnik. Высший совет магистратуры (ВСМ) будет назначать врио и вице-председателя Высшей судебной палаты (ВСП), соответствующий законопроект депутаты приняли в четверг во втором чтении.Так, если не назначен вице-председатель, который будет исполнять функции председателя ВСП в его отсутствие, его полномочия будет исполнять вице-председатель, назначенный Высшим советом магистратуры. Кроме того, если должность председателя ВСП останется вакантной, полномочия временно будет исполнять судья, назначенный ВСМ.До настоящего времени врио председателя ВСП назначался старший по возрасту.
https://ru.sputnik.md/20210824/kak-budut-naznachat-chlenov-vsm-vsp-44194748.html
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в молдове, юстиция, молдова, высшая судебная палата, высший совет магистратуры

Руководство Высшей судебной палаты будет назначаться Высшим советом магистратуры

21:13 30.09.2021
210
CC0 / Pixabay / succo / Молоток судьи
Молоток судьи - Sputnik Молдова, 1920, 30.09.2021
CC0 / Pixabay / succo /
Ирина Каруш - Sputnik Молдова
Ирина Каруш
Все материалы
Решение принял на своем заседании законодательный форум Молдовы.
КИШИНЕВ, 30 сен – Sputnik. Высший совет магистратуры (ВСМ) будет назначать врио и вице-председателя Высшей судебной палаты (ВСП), соответствующий законопроект депутаты приняли в четверг во втором чтении.
Высший совет магистратуры - Sputnik Молдова, 1920, 24.08.2021
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Как будут назначать членов ВСМ и ВСП: депутаты приняли важные решения
24 августа, 14:43
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Так, если не назначен вице-председатель, который будет исполнять функции председателя ВСП в его отсутствие, его полномочия будет исполнять вице-председатель, назначенный Высшим советом магистратуры. Кроме того, если должность председателя ВСП останется вакантной, полномочия временно будет исполнять судья, назначенный ВСМ.
До настоящего времени врио председателя ВСП назначался старший по возрасту.
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