https://ru.sputnik.md/20210930/rukovodstvo-sudebnoy-palaty-45167626.html

Руководство Высшей судебной палаты будет назначаться Высшим советом магистратуры

Руководство Высшей судебной палаты будет назначаться Высшим советом магистратуры

Кто будет назначать руководство Высшей судебной палаты

2021-09-30T21:13+0300

2021-09-30T21:13+0300

2021-09-30T21:13+0300

общество

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высшая судебная палата

высший совет магистратуры

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КИШИНЕВ, 30 сен – Sputnik. Высший совет магистратуры (ВСМ) будет назначать врио и вице-председателя Высшей судебной палаты (ВСП), соответствующий законопроект депутаты приняли в четверг во втором чтении.Так, если не назначен вице-председатель, который будет исполнять функции председателя ВСП в его отсутствие, его полномочия будет исполнять вице-председатель, назначенный Высшим советом магистратуры. Кроме того, если должность председателя ВСП останется вакантной, полномочия временно будет исполнять судья, назначенный ВСМ.До настоящего времени врио председателя ВСП назначался старший по возрасту.

https://ru.sputnik.md/20210824/kak-budut-naznachat-chlenov-vsm-vsp-44194748.html

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