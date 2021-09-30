https://ru.sputnik.md/20210930/sandu-interesy-grazhdan-45094020.html

Журавлев: дилемма Санду – интересы граждан Молдовы или политические союзы?

Журавлев: дилемма Санду – интересы граждан Молдовы или политические союзы?

Эксперт – о сохранении экономических отношений с Россией и стремлении соблюсти интересы молдавских граждан.

2021-09-30T08:00+0300

2021-09-30T08:00+0300

2021-09-30T08:00+0300

радио

экспертиза

подкасты

молдова

майя санду

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/1c/45095742_0:0:640:361_1920x0_80_0_0_6db24d0570dcd3468d8ff182a5fd8358.jpg

Журавлев: дилемма Санду – интересы граждан Молдовы или политические союзы? Журавлев: дилемма Санду – интересы граждан Молдовы или политические союзы?

Отношения России и Молдовы будут выстраиваться в любом случае, так как для этого есть экономические основания и это нужно обеим странам, рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова генеральный директор Института региональных проблем (РФ) Дмитрий Журавлев. По его мнению, Санду не хочет выпасть из колонны Соединенных Штатов, где все идут строем. Но пока она так и не нашла решения, как стать хорошей для обеих сторон, поскольку американцы, выстраивая эту колонну, "не обещали никого кормить в пути", отметил Журавлев.Вопрос в другом, продолжил Журавлев, сейчас Санду относительно новый президент, но пройдет время, и ей придется определяться, а как она это будет делать – вызывает заведомую жалость. Совместить два вектора не получится, поскольку американцы ей этого не позволят, и здесь возникнут сложности. Главное, чтобы эти сложности, не взирая на эмоциональность и политические взгляды, не отразились на жизни простых граждан Республики Молдова.

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Валентина Топоривская https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

Валентина Топоривская https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Валентина Топоривская https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

экспертиза, подкасты, аудио, молдова, майя санду