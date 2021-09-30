https://ru.sputnik.md/20210930/sandu-interesy-grazhdan-45094020.html
Журавлев: дилемма Санду – интересы граждан Молдовы или политические союзы?
Журавлев: дилемма Санду – интересы граждан Молдовы или политические союзы?
Эксперт – о сохранении экономических отношений с Россией и стремлении соблюсти интересы молдавских граждан.
2021-09-30T08:00+0300
2021-09-30T08:00+0300
2021-09-30T08:00+0300
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Журавлев: дилемма Санду – интересы граждан Молдовы или политические союзы?
Журавлев: дилемма Санду – интересы граждан Молдовы или политические союзы?
Отношения России и Молдовы будут выстраиваться в любом случае, так как для этого есть экономические основания и это нужно обеим странам, рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова генеральный директор Института региональных проблем (РФ) Дмитрий Журавлев. По его мнению, Санду не хочет выпасть из колонны Соединенных Штатов, где все идут строем. Но пока она так и не нашла решения, как стать хорошей для обеих сторон, поскольку американцы, выстраивая эту колонну, "не обещали никого кормить в пути", отметил Журавлев.Вопрос в другом, продолжил Журавлев, сейчас Санду относительно новый президент, но пройдет время, и ей придется определяться, а как она это будет делать – вызывает заведомую жалость. Совместить два вектора не получится, поскольку американцы ей этого не позволят, и здесь возникнут сложности. Главное, чтобы эти сложности, не взирая на эмоциональность и политические взгляды, не отразились на жизни простых граждан Республики Молдова.
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Валентина Топоривская
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
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Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Валентина Топоривская
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
экспертиза, подкасты, аудио, молдова, майя санду
Журавлев: дилемма Санду – интересы граждан Молдовы или политические союзы?
Эксперт рассказал о сохранении экономических отношений с Россией, специфике женщин в политике и стремлении соблюсти интересы молдавских граждан.
Отношения России и Молдовы будут выстраиваться в любом случае, так как для этого есть экономические основания и это нужно обеим странам, рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова
генеральный директор Института региональных проблем (РФ) Дмитрий Журавлев.
"С другой стороны, (я сейчас скажу то, чего от меня не ожидают), я, к сожалению, понимаю госпожу Санду. Она хочет сохранить экономические отношения с Россией, несмотря на то, что они играют не такую огромную роль, как в 90-е годы, но их значение очень велико", – добавил эксперт.
По его мнению, Санду не хочет выпасть из колонны Соединенных Штатов, где все идут строем. Но пока она так и не нашла решения, как стать хорошей для обеих сторон, поскольку американцы, выстраивая эту колонну, "не обещали никого кормить в пути", отметил Журавлев.
"И госпожа Санду это тоже понимает, она здравомыслящий политик. Она, может быть, не очень любит Россию, но политик она рациональный. Как сохранить то, без чего нельзя жить и приобрести то, чего бы очень хотелось? На этот вопрос женщины, когда заходят в ювелирный магазин, часто не находят ответа. Как сохранить деньги, и при этом приобрести понравившееся колечко? Такова специфика женщин и в политике", – убежден эксперт.
Вопрос в другом, продолжил Журавлев, сейчас Санду относительно новый президент, но пройдет время, и ей придется определяться, а как она это будет делать – вызывает заведомую жалость. Совместить два вектора не получится, поскольку американцы ей этого не позволят, и здесь возникнут сложности. Главное, чтобы эти сложности, не взирая на эмоциональность и политические взгляды, не отразились на жизни простых граждан Республики Молдова.
"В конечном счете мы все – гуманитарии, политики, дипломаты, чиновники, эксперты – вспомогательная служба. Главные здесь – рядовые люди. Россия готова учитывать интересы рядовых людей Молдавии. Готово ли руководство Молдавии учитывать интересы своих рядовых граждан или политические союзы окажутся важнее?", – заключил собеседник.