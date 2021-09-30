https://ru.sputnik.md/20210930/sandu-shtaynmayer-botanicheskom-sadu-posazheny-dva-dereva-45157063.html

Санду и Штайнмайер посадили в Ботаническом саду деревья-исполины

Санду и Штайнмайер посадили в Ботаническом саду деревья-исполины

Санду и Штайнмайер продолжили традицию: в Ботаническом саду посажены два дерева

2021-09-30T13:50+0300

2021-09-30T13:50+0300

2021-09-30T13:50+0300

в молдове

молдова

германия

ботанический сад

общество

майя санду

франк-вальтер штайнмайер

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/1e/45156605_0:405:1365:1173_1920x0_80_0_0_219d0e2332da5a0508525c52cbee959f.jpg

КИШИНЕВ, 30 сен - Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду и лидер Германии Франк-Вальтер Штайнмайер продолжили традицию и посадили в Ботаническом саду в Кишиневе два дерева в знак "консолидации двусторонних отношений". Как отметили в пресс-службе администрации президента, государственные лидеры посадили саженцы дерева "Лириодендрон тюльпановый". Этот вид дерева может достигать 50 метров в высоту. "Мы последовали устоявшейся традиции. Тюльпановые деревья символизируют энергию и интенсивность отношений между Молдовой и Германией, которые мы хотим и дальше развивать на благо граждан двух стран", - заявила Санду. Франк-Вальтер Штайнмайер находится в Кишиневе с официальным визитом 29-30 сентября. В повестке визита были переговоры с президентом, премьер-министром и представителями парламента, также Штайнмайер открыл бизнес-конференцию.Президента сопровождает высокопоставленная бизнес-делегация.

https://ru.sputnik.md/20210930/grosu-vstretilsya-shtaynmayerom-es-strategicheskiy-partner-moldovy-45153383.html

молдова

германия

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, молдова, германия, ботанический сад, майя санду, франк-вальтер штайнмайер