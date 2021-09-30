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https://ru.sputnik.md/20210930/sandu-shtaynmayer-botanicheskom-sadu-posazheny-dva-dereva-45157063.html
Санду и Штайнмайер посадили в Ботаническом саду деревья-исполины
Санду и Штайнмайер посадили в Ботаническом саду деревья-исполины
Санду и Штайнмайер продолжили традицию: в Ботаническом саду посажены два дерева
2021-09-30T13:50+0300
2021-09-30T13:50+0300
в молдове
молдова
германия
ботанический сад
общество
майя санду
франк-вальтер штайнмайер
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КИШИНЕВ, 30 сен - Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду и лидер Германии Франк-Вальтер Штайнмайер продолжили традицию и посадили в Ботаническом саду в Кишиневе два дерева в знак "консолидации двусторонних отношений". Как отметили в пресс-службе администрации президента, государственные лидеры посадили саженцы дерева "Лириодендрон тюльпановый". Этот вид дерева может достигать 50 метров в высоту. "Мы последовали устоявшейся традиции. Тюльпановые деревья символизируют энергию и интенсивность отношений между Молдовой и Германией, которые мы хотим и дальше развивать на благо граждан двух стран", - заявила Санду. Франк-Вальтер Штайнмайер находится в Кишиневе с официальным визитом 29-30 сентября. В повестке визита были переговоры с президентом, премьер-министром и представителями парламента, также Штайнмайер открыл бизнес-конференцию.Президента сопровождает высокопоставленная бизнес-делегация.
https://ru.sputnik.md/20210930/grosu-vstretilsya-shtaynmayerom-es-strategicheskiy-partner-moldovy-45153383.html
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в молдове, молдова, германия, ботанический сад, майя санду, франк-вальтер штайнмайер

Санду и Штайнмайер посадили в Ботаническом саду деревья-исполины

13:50 30.09.2021
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© Photo : Secția comunicare cu mass-media a Aparatului Președintelui Republicii MoldovaМайя Санду и Франк-Вальтером Штайнмайером посадили дерево в Ботаническом саду
Майя Санду и Франк-Вальтером Штайнмайером посадили дерево в Ботаническом саду - Sputnik Молдова, 1920, 30.09.2021
© Photo : Secția comunicare cu mass-media a Aparatului Președintelui Republicii Moldova
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Политики продолжили давнюю традицию.
КИШИНЕВ, 30 сен - Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду и лидер Германии Франк-Вальтер Штайнмайер продолжили традицию и посадили в Ботаническом саду в Кишиневе два дерева в знак "консолидации двусторонних отношений".
Как отметили в пресс-службе администрации президента, государственные лидеры посадили саженцы дерева "Лириодендрон тюльпановый". Этот вид дерева может достигать 50 метров в высоту.
"Мы последовали устоявшейся традиции. Тюльпановые деревья символизируют энергию и интенсивность отношений между Молдовой и Германией, которые мы хотим и дальше развивать на благо граждан двух стран", - заявила Санду.
© Photo : Secția comunicare cu mass-media a Aparatului Președintelui Republicii MoldovaМайя Санду и Франк-Вальтер Штайнмайер посадили дерево в Ботаническом саду
Майя Санду и Франк-Вальтер Штайнмайер посадили дерево в Ботаническом саду - Sputnik Молдова, 1920, 30.09.2021
Майя Санду и Франк-Вальтер Штайнмайер посадили дерево в Ботаническом саду
© Photo : Secția comunicare cu mass-media a Aparatului Președintelui Republicii Moldova
Франк-Вальтер Штайнмайер находится в Кишиневе с официальным визитом 29-30 сентября. В повестке визита были переговоры с президентом, премьер-министром и представителями парламента, также Штайнмайер открыл бизнес-конференцию.
Встреча Игоря Гросу и Франка-Вальтер Штайнмайера - Sputnik Молдова, 1920, 30.09.2021
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Президента сопровождает высокопоставленная бизнес-делегация.
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