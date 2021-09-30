https://ru.sputnik.md/20210930/skolko-deputatov-vaktsinirovany-covid-19-45155759.html

Сколько депутатов вакцинированы против COVID-19: цифры представил Гросу

Сколько депутатов вакцинированы против COVID-19: цифры представил Гросу

Сколько депутатов вакцинированы против COVID-19: цифры представил Гросу

2021-09-30T12:31+0300

2021-09-30T12:31+0300

2021-09-30T12:34+0300

в молдове

молдова

парламент

вакцинация

игорь гросу

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КИШИНЕВ, 30 сен - Sputnik. Председатель парламента Игорь Гросу подсчитал на заседании вакцинированных депутатов. По его словам, иммунизировано более половины народных избранников. "В фракции "Действие и солидарность" (PAS) вакцинированы 58 из 63, один депутат представил другой документ COVID-19 (тест на антитела или отрицательный на коронавирус). В Блоке коммунистов и социалистов привито 20 человек из 32. Во фракции "Шор" вакцинированы трое из шести", - рассказал Гросу. "Буду делать это каждый раз на заседании, в надежде, что мы все станем примером для наших граждан", - заключил Гросу. Напомним, пленарное заседание парламента проходит в четверг и пятницу. На заседании в четверг присутствуют 84 депутата.

https://ru.sputnik.md/20210929/moldovu-dostavili-partiyu-vaktsiny-sinovac-turkey-45140067.html

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в молдове, молдова, парламент, вакцинация, игорь гросу