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Сколько депутатов вакцинированы против COVID-19: цифры представил Гросу
Сколько депутатов вакцинированы против COVID-19: цифры представил Гросу
Сколько депутатов вакцинированы против COVID-19: цифры представил Гросу
2021-09-30T12:31+0300
2021-09-30T12:34+0300
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КИШИНЕВ, 30 сен - Sputnik. Председатель парламента Игорь Гросу подсчитал на заседании вакцинированных депутатов. По его словам, иммунизировано более половины народных избранников. "В фракции "Действие и солидарность" (PAS) вакцинированы 58 из 63, один депутат представил другой документ COVID-19 (тест на антитела или отрицательный на коронавирус). В Блоке коммунистов и социалистов привито 20 человек из 32. Во фракции "Шор" вакцинированы трое из шести", - рассказал Гросу. "Буду делать это каждый раз на заседании, в надежде, что мы все станем примером для наших граждан", - заключил Гросу. Напомним, пленарное заседание парламента проходит в четверг и пятницу. На заседании в четверг присутствуют 84 депутата.
https://ru.sputnik.md/20210929/moldovu-dostavili-partiyu-vaktsiny-sinovac-turkey-45140067.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, парламент, вакцинация, игорь гросу

Сколько депутатов вакцинированы против COVID-19: цифры представил Гросу

12:31 30.09.2021 (обновлено: 12:34 30.09.2021)
279
© Sputnik / Mihai CarausDeputați în Parlamentul Republicii Moldova
Deputați în Parlamentul Republicii Moldova - Sputnik Молдова, 1920, 30.09.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Игорь Гросу призвал всех народных избранников пройти иммунизацию против коронавируса и стать примером для граждан.
КИШИНЕВ, 30 сен - Sputnik. Председатель парламента Игорь Гросу подсчитал на заседании вакцинированных депутатов.
По его словам, иммунизировано более половины народных избранников.
"В фракции "Действие и солидарность" (PAS) вакцинированы 58 из 63, один депутат представил другой документ COVID-19 (тест на антитела или отрицательный на коронавирус). В Блоке коммунистов и социалистов привито 20 человек из 32. Во фракции "Шор" вакцинированы трое из шести", - рассказал Гросу.
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"Буду делать это каждый раз на заседании, в надежде, что мы все станем примером для наших граждан", - заключил Гросу.
Напомним, пленарное заседание парламента проходит в четверг и пятницу. На заседании в четверг присутствуют 84 депутата.
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