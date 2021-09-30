https://ru.sputnik.md/20210930/sopivnik-chto-mozhet-privlech-v-moldovu-rossiyskikh-investorov-45099755.html

Сопивник: что может привлечь в Молдову российских инвесторов

Сопивник: что может привлечь в Молдову российских инвесторов

Эксперт рынка недвижимости дал небольшой комментарий на тему того, в какой сектор могли бы вложить инвестиции потенциальные инвесторы из России.

2021-09-30T09:00+0300

2021-09-30T09:00+0300

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Сопивник: что может привлечь в Молдову российских инвесторов Сопивник: что может привлечь в Молдову российских инвесторов

Неважно, из какого региона России потенциальные инвесторы могут появиться в Молдове - хоть из Чукотского автономного округа. Задача состоит в том, чтобы они появлялись в Молдове, вкладывали деньги, и чтобы это стало для них интересным, ведь от этого все выиграют. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал председатель Союза агентств недвижимости Илья Сопивник.В заключение Сопивник напомнил, что "мы есть там, где есть, и это самое лучшее, что сейчас с нами происходит". Самой определенной и правильной стратегией развития Кишинева может стать создание красивой столицы страны, а современный Кишинев магнитом притянет к себе новых инвесторов.

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2021

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