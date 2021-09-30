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Сопивник: что может привлечь в Молдову российских инвесторов
Сопивник: что может привлечь в Молдову российских инвесторов
Эксперт рынка недвижимости дал небольшой комментарий на тему того, в какой сектор могли бы вложить инвестиции потенциальные инвесторы из России.
2021-09-30T09:00+0300
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Сопивник: что может привлечь в Молдову российских инвесторов
Сопивник: что может привлечь в Молдову российских инвесторов
Неважно, из какого региона России потенциальные инвесторы могут появиться в Молдове - хоть из Чукотского автономного округа. Задача состоит в том, чтобы они появлялись в Молдове, вкладывали деньги, и чтобы это стало для них интересным, ведь от этого все выиграют. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал председатель Союза агентств недвижимости Илья Сопивник.В заключение Сопивник напомнил, что "мы есть там, где есть, и это самое лучшее, что сейчас с нами происходит". Самой определенной и правильной стратегией развития Кишинева может стать создание красивой столицы страны, а современный Кишинев магнитом притянет к себе новых инвесторов.
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Валентина Топоривская
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экспертиза, подкасты, аудио, инвестиции, недвижимость

Сопивник: что может привлечь в Молдову российских инвесторов

09:00 30.09.2021 (обновлено: 09:13 30.09.2021)
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Сопивник: что может привлечь в Молдову российских инвесторов
Валентина Топоривская - Sputnik Молдова
Валентина Топоривская
Все материалы
Эксперт рынка недвижимости дал небольшой комментарий на тему того, в какой сектор могли бы вложить средства потенциальные инвесторы из России.
Неважно, из какого региона России потенциальные инвесторы могут появиться в Молдове - хоть из Чукотского автономного округа. Задача состоит в том, чтобы они появлялись в Молдове, вкладывали деньги, и чтобы это стало для них интересным, ведь от этого все выиграют. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал председатель Союза агентств недвижимости Илья Сопивник.

"Чем интереснее город, тем больше людей он притягивает, но для этого необходим приток качественных специалистов, и инвесторы - одни из них. Если потенциальные инвесторы увидят, что в Кишинев можно вкладывать, зарабатывая, а наш город будет от этого развиваться - я только "за". Мы все должны быть этому только рады", - считает эксперт.

В заключение Сопивник напомнил, что "мы есть там, где есть, и это самое лучшее, что сейчас с нами происходит". Самой определенной и правильной стратегией развития Кишинева может стать создание красивой столицы страны, а современный Кишинев магнитом притянет к себе новых инвесторов.
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