https://ru.sputnik.md/20210930/tretya-faza-ispytaniy-sputnik-v-pozhilye-lyudy-45161040.html

Завершена третья фаза испытаний "Спутника V" среди пожилых людей

Завершена третья фаза испытаний "Спутника V" среди пожилых людей

Завершена третья фаза испытаний "Спутника V" на пожилых людях

2021-09-30T16:05+0300

2021-09-30T16:05+0300

2021-09-30T16:05+0300

коронавирус

вакцина

пожилые люди

клинические испытания

спутник v

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КИШИНЕВ, 30 сен - Sputnik. Финальная стадия испытаний российской вакцины от коронавируса "Спутник V" среди людей старше 60 лет завершена. Об этом сообщил в четверг, 30 сентября, глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19, передают Известия.В масштабных исследованиях приняли участие более 23 тысяч человек. По словам главы ведомства, Минздрав РФ видит "хороший профиль безопасности". Мурашко добавил, что НИЦЭМ им. Гамалеи разрабатывает новые показания для вакцинации и использования вакцины.Ранее, 21 августа, Мурашко отметил, что эксперты Минздрава России разрешили использование вакцины от коронавируса "Спутник Лайт" для вакцинации лиц старше 60 лет. Он уточнил, что "Спутник Лайт" в первую очередь применяют для повторной вакцинации, в том числе людей пожилого возраста, ранее уже получивших прививку от COVID-19.Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург 13 марта заявил, что "Спутник V" показал одинаковую эффективность во всех возрастных категориях. По его словам, продолжительность действия препарата может составить более двух лет.В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: "Спутник V", ставшая первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также "Спутник Лайт", "ЭпиВакКорона", "ЭпиВакКорона-Н" и "КовиВак".

https://ru.sputnik.md/20210928/sputnik-v-ispytaniya-45112539.html

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вакцина, пожилые люди, клинические испытания, спутник v