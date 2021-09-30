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Завершена третья фаза испытаний "Спутника V" среди пожилых людей
Завершена третья фаза испытаний "Спутника V" среди пожилых людей
Завершена третья фаза испытаний "Спутника V" на пожилых людях
2021-09-30T16:05+0300
2021-09-30T16:05+0300
коронавирус
вакцина
пожилые люди
клинические испытания
спутник v
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КИШИНЕВ, 30 сен - Sputnik. Финальная стадия испытаний российской вакцины от коронавируса "Спутник V" среди людей старше 60 лет завершена. Об этом сообщил в четверг, 30 сентября, глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19, передают Известия.В масштабных исследованиях приняли участие более 23 тысяч человек. По словам главы ведомства, Минздрав РФ видит "хороший профиль безопасности". Мурашко добавил, что НИЦЭМ им. Гамалеи разрабатывает новые показания для вакцинации и использования вакцины.Ранее, 21 августа, Мурашко отметил, что эксперты Минздрава России разрешили использование вакцины от коронавируса "Спутник Лайт" для вакцинации лиц старше 60 лет. Он уточнил, что "Спутник Лайт" в первую очередь применяют для повторной вакцинации, в том числе людей пожилого возраста, ранее уже получивших прививку от COVID-19.Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург 13 марта заявил, что "Спутник V" показал одинаковую эффективность во всех возрастных категориях. По его словам, продолжительность действия препарата может составить более двух лет.В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: "Спутник V", ставшая первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также "Спутник Лайт", "ЭпиВакКорона", "ЭпиВакКорона-Н" и "КовиВак".
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вакцина, пожилые люди, клинические испытания, спутник v

Завершена третья фаза испытаний "Спутника V" среди пожилых людей

16:05 30.09.2021
350
© Sputnik / Mihai CarausMaraton-rapel de vaccinare cu "Sputnik V"
Maraton-rapel de vaccinare cu Sputnik V - Sputnik Молдова, 1920, 30.09.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
В масштабном исследовании российских ученых приняли участие более 23 тысяч человек.
КИШИНЕВ, 30 сен - Sputnik. Финальная стадия испытаний российской вакцины от коронавируса "Спутник V" среди людей старше 60 лет завершена. Об этом сообщил в четверг, 30 сентября, глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19, передают Известия.

"Мы проводили клинические исследования третьей фазы вакцины "ГамКовидВак", или "Спутник V". Она завершилась. С участием пациентов старше 60-ти лет. Показан высокий профиль безопасности и эффективности вакцины, сегодня идет подготовка итогового отчета", — сказал Мурашко.

В масштабных исследованиях приняли участие более 23 тысяч человек. По словам главы ведомства, Минздрав РФ видит "хороший профиль безопасности". Мурашко добавил, что НИЦЭМ им. Гамалеи разрабатывает новые показания для вакцинации и использования вакцины.
Ранее, 21 августа, Мурашко отметил, что эксперты Минздрава России разрешили использование вакцины от коронавируса "Спутник Лайт" для вакцинации лиц старше 60 лет. Он уточнил, что "Спутник Лайт" в первую очередь применяют для повторной вакцинации, в том числе людей пожилого возраста, ранее уже получивших прививку от COVID-19.
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Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург 13 марта заявил, что "Спутник V" показал одинаковую эффективность во всех возрастных категориях. По его словам, продолжительность действия препарата может составить более двух лет.
В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: "Спутник V", ставшая первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также "Спутник Лайт", "ЭпиВакКорона", "ЭпиВакКорона-Н" и "КовиВак".
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