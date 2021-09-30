https://ru.sputnik.md/20210930/tsena-bileta-na-poezd-kishinev-odessa-snizhena-45165008.html

Цена билета на поезд Кишинев-Одесса снижена

Цена билета на поезд Кишинев-Одесса снижена

Цены на поезд Кишинев-Одесса снижены

2021-09-30T17:05+0300

2021-09-30T17:05+0300

2021-09-30T17:05+0300

в молдове

кишинев

молдова

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"железная дорога молдовы"

поезд кишинев-одесса

общество

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КИШИНЕВ, 30 сен - Sputnik. Билеты на железнодорожный рейс "Кишинев-Одесса" будут снижены с 1 октября. Об этом сообщили в госпредприятии "Железная дорога Молдовы" после достижения договоренности с ПАО "Укрзализныця". Как отметили в ЖДМ, цены снизятся на 13%, теперь стоимость билета составит 225 леев. Поезд Кишинев-Одесса-Кишинев курсирует ежедневно. Отправление поезда из молдавской столицы - в 7.09 утра, прибытие в Одессу - в 10.55. Из Одессы поезд отбывает в 18.36 и приезжает в Кишинев в 22.33. Поезд обслуживается Украинской железной дорогой.Модернизированный дизель-поезд ЖДМ, который ранее курсировал по маршруту Кишинев-Одесса, в настоящее время проходит плановое техническое обслуживание.Выпуск дизель-поезда в рейс планируется до конца года.

https://ru.sputnik.md/20210925/reysy-bukharest-yassy-odessa-45039425.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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