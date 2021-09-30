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Цена билета на поезд Кишинев-Одесса снижена
Цена билета на поезд Кишинев-Одесса снижена
Цены на поезд Кишинев-Одесса снижены
2021-09-30T17:05+0300
2021-09-30T17:05+0300
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КИШИНЕВ, 30 сен - Sputnik. Билеты на железнодорожный рейс "Кишинев-Одесса" будут снижены с 1 октября. Об этом сообщили в госпредприятии "Железная дорога Молдовы" после достижения договоренности с ПАО "Укрзализныця". Как отметили в ЖДМ, цены снизятся на 13%, теперь стоимость билета составит 225 леев. Поезд Кишинев-Одесса-Кишинев курсирует ежедневно. Отправление поезда из молдавской столицы - в 7.09 утра, прибытие в Одессу - в 10.55. Из Одессы поезд отбывает в 18.36 и приезжает в Кишинев в 22.33. Поезд обслуживается Украинской железной дорогой.Модернизированный дизель-поезд ЖДМ, который ранее курсировал по маршруту Кишинев-Одесса, в настоящее время проходит плановое техническое обслуживание.Выпуск дизель-поезда в рейс планируется до конца года.
https://ru.sputnik.md/20210925/reysy-bukharest-yassy-odessa-45039425.html
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в молдове, кишинев, молдова, одесса, "железная дорога молдовы", поезд кишинев-одесса

Цена билета на поезд Кишинев-Одесса снижена

17:05 30.09.2021
7
© Sputnik / Maxim TopalЖелезная дорога
Железная дорога - Sputnik Молдова, 1920, 30.09.2021
© Sputnik / Maxim Topal
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Хорошая новость для тех, кто путешествует в Одессу поездом.
КИШИНЕВ, 30 сен - Sputnik. Билеты на железнодорожный рейс "Кишинев-Одесса" будут снижены с 1 октября. Об этом сообщили в госпредприятии "Железная дорога Молдовы" после достижения договоренности с ПАО "Укрзализныця".
Как отметили в ЖДМ, цены снизятся на 13%, теперь стоимость билета составит 225 леев.
Железная дорога Молдовы - Sputnik Молдова, 1920, 25.09.2021
Общество
ЖДМ возобновит рейсы в Бухарест, Яссы и Одессу
25 сентября, 13:57
269
Поезд Кишинев-Одесса-Кишинев курсирует ежедневно. Отправление поезда из молдавской столицы - в 7.09 утра, прибытие в Одессу - в 10.55.
Из Одессы поезд отбывает в 18.36 и приезжает в Кишинев в 22.33.
Поезд обслуживается Украинской железной дорогой.
Модернизированный дизель-поезд ЖДМ, который ранее курсировал по маршруту Кишинев-Одесса, в настоящее время проходит плановое техническое обслуживание.
Выпуск дизель-поезда в рейс планируется до конца года.
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