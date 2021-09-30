https://ru.sputnik.md/20210930/tsena-bileta-na-poezd-kishinev-odessa-snizhena-45165008.html
Цена билета на поезд Кишинев-Одесса снижена
Цена билета на поезд Кишинев-Одесса снижена
Цены на поезд Кишинев-Одесса снижены
2021-09-30T17:05+0300
2021-09-30T17:05+0300
2021-09-30T17:05+0300
в молдове
кишинев
молдова
одесса
"железная дорога молдовы"
поезд кишинев-одесса
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/03/0b/33946157_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_8f83107d5bd8700325e9e6408b5d845a.jpg
КИШИНЕВ, 30 сен - Sputnik. Билеты на железнодорожный рейс "Кишинев-Одесса" будут снижены с 1 октября. Об этом сообщили в госпредприятии "Железная дорога Молдовы" после достижения договоренности с ПАО "Укрзализныця". Как отметили в ЖДМ, цены снизятся на 13%, теперь стоимость билета составит 225 леев. Поезд Кишинев-Одесса-Кишинев курсирует ежедневно. Отправление поезда из молдавской столицы - в 7.09 утра, прибытие в Одессу - в 10.55. Из Одессы поезд отбывает в 18.36 и приезжает в Кишинев в 22.33. Поезд обслуживается Украинской железной дорогой.Модернизированный дизель-поезд ЖДМ, который ранее курсировал по маршруту Кишинев-Одесса, в настоящее время проходит плановое техническое обслуживание.Выпуск дизель-поезда в рейс планируется до конца года.
https://ru.sputnik.md/20210925/reysy-bukharest-yassy-odessa-45039425.html
кишинев
молдова
одесса
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/03/0b/33946157_230:0:1430:900_1920x0_80_0_0_59b995b14802200020a0c984b44cc2f5.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
в молдове, кишинев, молдова, одесса, "железная дорога молдовы", поезд кишинев-одесса
Цена билета на поезд Кишинев-Одесса снижена
Хорошая новость для тех, кто путешествует в Одессу поездом.
КИШИНЕВ, 30 сен - Sputnik. Билеты на железнодорожный рейс "Кишинев-Одесса" будут снижены с 1 октября. Об этом сообщили в госпредприятии "Железная дорога Молдовы" после достижения договоренности с ПАО "Укрзализныця".
Как отметили в ЖДМ, цены снизятся на 13%, теперь стоимость билета составит 225 леев.
Поезд Кишинев-Одесса-Кишинев курсирует ежедневно. Отправление поезда из молдавской столицы - в 7.09 утра, прибытие в Одессу - в 10.55.
Из Одессы поезд отбывает в 18.36 и приезжает в Кишинев в 22.33.
Поезд обслуживается Украинской железной дорогой.
Модернизированный дизель-поезд ЖДМ, который ранее курсировал по маршруту Кишинев-Одесса, в настоящее время проходит плановое техническое обслуживание.
Выпуск дизель-поезда в рейс планируется до конца года.