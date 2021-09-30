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Пока все спали: учения в горах в Таджикистане, Бритни без отца и ситуация с COVID
Пока все спали: учения в горах в Таджикистане, Бритни без отца и ситуация с COVID
Пока все спали: учения в горах в Таджикистане, Бритни без отца и ситуация с COVID
2021-09-30T08:42+0300
2021-09-30T09:09+0300
в мире
военные учения
суд
вакцина
опекунство
бритни спирс
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КИШИНЕВ, 30 сен - Sputnik. Военные российского сухопутного соединения, дислоцированного за рубежом, провели масштабные тактическое учение в горах Таджикистана по ликвидации условных боевиков, сообщает пресс-служба Центрального военного округа."По замыслу учения разведкой был замечен отряд незаконного вооруженного формирования, двигающийся по горному серпантину в сторону населенного пункта. Мотострелки сорвали планы "боевиков", нанеся внезапный удар с фланга", - говорится в сообщении.Экипажи модернизированных бронетранспортеров БТР-82 уничтожили отряд огнем из 30-миллиметровых автоматических пушек на подступах к городу. Поддержку мотострелкам обеспечили снайперские подразделения, вооруженные 12,7-миллиметровыми снайперскими винтовками "Корд-М", добавили в ЦВО, передает РИА Новости.Суд отстранил отца Бритни Спирс от опеки над звездойРешением американского суда отец певицы Бритни Спирс отстранен от опеки над звездой. Суд также принял решение о назначении временной замены вместо опекунства отца, передает РИА Новости.Вердикт суда в Лос-Анджелесе может стать промежуточным этапом на пути к полной независимости поп-звезды, которая последние 13 лет лишена контроля над своим имуществом и творческим процессом.Ранее Джеймс Спирс сам обратился в суд с ходатайством об освобождении дочери от его опеки, которая была назначена в 2008 году на фоне многочисленных психологических проблем певицы.Вместо отца контролировать имущество Бритни Спирс будет бухгалтер Джон Забель, который, по данным телеканала CNN, был выбран самой певицей и ее адвокатом. Личным опекуном Спирс продолжает оставаться специализирующаяся в этой сфере Джоди Монтгомери.Ситуация с COVID-19Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 233,2 миллиона.К 8.35 по кишиневскому времени число случаев заражения COVID-19 в мире составляло 233 231 373. Из них 4 773 860 скончались. Применено 6 201 540 500 доз вакцины от коронавируса.На первой строчке по числу инфицированных остаются США (43 349 187). Следом идут Индия (33 716 451) и Бразилия (21 399 546).В Великобритании выявили 7 808 054 случая, в России, согласно предоставленным данным, всего было зарегистрировано 7 377 774 случая заражения, в Турции –7 095 550.В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждены 1587 новых случаев инфицирования COVID-19.Общее число случаев заражения в стране достигло 292 839.За 24 часа от вызванных коронавирусом осложнений в Молдове умер 21 человек. Общее число скончавшихся на данный момент – 6753.
https://ru.sputnik.md/20210928/severnyy-flot-ucheniya-45112947.html
https://ru.sputnik.md/20210718/britney-spears-otkazalas-ot-vystupleniy-iz-za-opekunstva-ottsa-35569092.html
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в мире, военные учения, суд, вакцина, опекунство, бритни спирс

Пока все спали: учения в горах в Таджикистане, Бритни без отца и ситуация с COVID

08:42 30.09.2021 (обновлено: 09:09 30.09.2021)
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© Sputnik / Alexey Kudenko / Перейти в фотобанкБоевая машина десанта БМД-4 на учениях подразделения Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения ВДВ и ВС Белоруссии "Запад -2021" на полигоне "Струги Красные" в Псковской области
Боевая машина десанта БМД-4 на учениях подразделения Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения ВДВ и ВС Белоруссии Запад -2021 на полигоне Струги Красные в Псковской области - Sputnik Молдова, 1920, 30.09.2021
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Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире.
КИШИНЕВ, 30 сен - Sputnik. Военные российского сухопутного соединения, дислоцированного за рубежом, провели масштабные тактическое учение в горах Таджикистана по ликвидации условных боевиков, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
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Тактические учения: северный флот провел тренировки в море Лаптевых
28 сентября, 20:29
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"По замыслу учения разведкой был замечен отряд незаконного вооруженного формирования, двигающийся по горному серпантину в сторону населенного пункта. Мотострелки сорвали планы "боевиков", нанеся внезапный удар с фланга", - говорится в сообщении.
Экипажи модернизированных бронетранспортеров БТР-82 уничтожили отряд огнем из 30-миллиметровых автоматических пушек на подступах к городу. Поддержку мотострелкам обеспечили снайперские подразделения, вооруженные 12,7-миллиметровыми снайперскими винтовками "Корд-М", добавили в ЦВО, передает РИА Новости.

Суд отстранил отца Бритни Спирс от опеки над звездой

Решением американского суда отец певицы Бритни Спирс отстранен от опеки над звездой. Суд также принял решение о назначении временной замены вместо опекунства отца, передает РИА Новости.
Вердикт суда в Лос-Анджелесе может стать промежуточным этапом на пути к полной независимости поп-звезды, которая последние 13 лет лишена контроля над своим имуществом и творческим процессом.
Человек протестует в поддержку поп-звезды Бритни Спирс в день слушания дела об опеке над зданием суда Стэнли Моск в Лос-Анджелесе, Калифорния - Sputnik Молдова, 1920, 18.07.2021
Бритни Спирс отказалась от выступлений из-за опекунства отца
18 июля, 14:11
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Ранее Джеймс Спирс сам обратился в суд с ходатайством об освобождении дочери от его опеки, которая была назначена в 2008 году на фоне многочисленных психологических проблем певицы.
Вместо отца контролировать имущество Бритни Спирс будет бухгалтер Джон Забель, который, по данным телеканала CNN, был выбран самой певицей и ее адвокатом. Личным опекуном Спирс продолжает оставаться специализирующаяся в этой сфере Джоди Монтгомери.

Ситуация с COVID-19

Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 233,2 миллиона.
К 8.35 по кишиневскому времени число случаев заражения COVID-19 в мире составляло 233 231 373. Из них 4 773 860 скончались. Применено 6 201 540 500 доз вакцины от коронавируса.
На первой строчке по числу инфицированных остаются США (43 349 187). Следом идут Индия (33 716 451) и Бразилия (21 399 546).
В Великобритании выявили 7 808 054 случая, в России, согласно предоставленным данным, всего было зарегистрировано 7 377 774 случая заражения, в Турции –7 095 550.
L’eugénisme a-t-il un avenir ? - Sputnik Молдова, 1920, 29.09.2021
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Генетическая мутация защищает от заражения коронавирусом
Вчера, 17:25
259
В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждены 1587 новых случаев инфицирования COVID-19.
Общее число случаев заражения в стране достигло 292 839.
За 24 часа от вызванных коронавирусом осложнений в Молдове умер 21 человек. Общее число скончавшихся на данный момент – 6753.
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