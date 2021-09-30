https://ru.sputnik.md/20210930/ucheniya-gori-tadzhikistan-britni-otets-situatsiya-covid-45150331.html

Пока все спали: учения в горах в Таджикистане, Бритни без отца и ситуация с COVID

Пока все спали: учения в горах в Таджикистане, Бритни без отца и ситуация с COVID

Пока все спали: учения в горах в Таджикистане, Бритни без отца и ситуация с COVID

2021-09-30T08:42+0300

2021-09-30T08:42+0300

2021-09-30T09:09+0300

в мире

военные учения

суд

вакцина

опекунство

бритни спирс

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КИШИНЕВ, 30 сен - Sputnik. Военные российского сухопутного соединения, дислоцированного за рубежом, провели масштабные тактическое учение в горах Таджикистана по ликвидации условных боевиков, сообщает пресс-служба Центрального военного округа."По замыслу учения разведкой был замечен отряд незаконного вооруженного формирования, двигающийся по горному серпантину в сторону населенного пункта. Мотострелки сорвали планы "боевиков", нанеся внезапный удар с фланга", - говорится в сообщении.Экипажи модернизированных бронетранспортеров БТР-82 уничтожили отряд огнем из 30-миллиметровых автоматических пушек на подступах к городу. Поддержку мотострелкам обеспечили снайперские подразделения, вооруженные 12,7-миллиметровыми снайперскими винтовками "Корд-М", добавили в ЦВО, передает РИА Новости.Суд отстранил отца Бритни Спирс от опеки над звездойРешением американского суда отец певицы Бритни Спирс отстранен от опеки над звездой. Суд также принял решение о назначении временной замены вместо опекунства отца, передает РИА Новости.Вердикт суда в Лос-Анджелесе может стать промежуточным этапом на пути к полной независимости поп-звезды, которая последние 13 лет лишена контроля над своим имуществом и творческим процессом.Ранее Джеймс Спирс сам обратился в суд с ходатайством об освобождении дочери от его опеки, которая была назначена в 2008 году на фоне многочисленных психологических проблем певицы.Вместо отца контролировать имущество Бритни Спирс будет бухгалтер Джон Забель, который, по данным телеканала CNN, был выбран самой певицей и ее адвокатом. Личным опекуном Спирс продолжает оставаться специализирующаяся в этой сфере Джоди Монтгомери.Ситуация с COVID-19Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 233,2 миллиона.К 8.35 по кишиневскому времени число случаев заражения COVID-19 в мире составляло 233 231 373. Из них 4 773 860 скончались. Применено 6 201 540 500 доз вакцины от коронавируса.На первой строчке по числу инфицированных остаются США (43 349 187). Следом идут Индия (33 716 451) и Бразилия (21 399 546).В Великобритании выявили 7 808 054 случая, в России, согласно предоставленным данным, всего было зарегистрировано 7 377 774 случая заражения, в Турции –7 095 550.В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждены 1587 новых случаев инфицирования COVID-19.Общее число случаев заражения в стране достигло 292 839.За 24 часа от вызванных коронавирусом осложнений в Молдове умер 21 человек. Общее число скончавшихся на данный момент – 6753.

https://ru.sputnik.md/20210928/severnyy-flot-ucheniya-45112947.html

https://ru.sputnik.md/20210718/britney-spears-otkazalas-ot-vystupleniy-iz-za-opekunstva-ottsa-35569092.html

https://ru.sputnik.md/20210929/geneticheskaya-mutatsiya-zaschita-koronavirus-45135935.html

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в мире, военные учения, суд, вакцина, опекунство, бритни спирс