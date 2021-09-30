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В Испании бастуют железнодорожники
В Испании бастуют железнодорожники
В Испании бастуют железнодорожники
2021-09-30T14:22+0300
2021-09-30T14:22+0300
общество
в мире
испания
железная дорога
забастовка
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КИШИНЕВ, 30 сен - Sputnik. Машинисты испанской железнодорожной компании Renfe начали в четверг забастовку, передает РИА Новости со ссылкой на профсоюз железнодорожных машинистов Semaf.Основное требование претестующих – "восстановление рабочих мест" и "восстановление поездов", говорится в сообщении профсоюза в Twitter. Он также обратился к пассажирам с просьбой о "понимании".Забастовка продлится восемь дней – шесть из них по 24 часа, еще два дня машинисты будут протестовать часть дня.Профсоюз недоволен, что руководство компании воспользовалось пандемией, сократив количество поездов и 700 сотрудников.Согласно распоряжению Министерства транспорта, должны были ходить 100% пригородных поездов в час-пик и 75% в остальные часы. Однако Национальный суд, куда обратился Semaf, признал эти показатели завышенными и потребовал сократить поезда до 75% и 50% соответственно. Должны также ходить 65% региональных поездов, высокоскоростных и дальнего следования – 72%, товарных – 24%.
https://ru.sputnik.md/20210726/zabastovka-v-aeroportakh-italii-neskolko-reysov-perenesli-43158286.html
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в мире, испания, железная дорога, забастовка

В Испании бастуют железнодорожники

14:22 30.09.2021
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© Sputnik / Артем ЖитеневЖелезнодорожный вокзал в Мадриде.
Железнодорожный вокзал в Мадриде. - Sputnik Молдова, 1920, 30.09.2021
© Sputnik / Артем Житенев
Стачку начали машинисты испанской железнодорожной компании.
КИШИНЕВ, 30 сен - Sputnik. Машинисты испанской железнодорожной компании Renfe начали в четверг забастовку, передает РИА Новости со ссылкой на профсоюз железнодорожных машинистов Semaf.
Основное требование претестующих – "восстановление рабочих мест" и "восстановление поездов", говорится в сообщении профсоюза в Twitter. Он также обратился к пассажирам с просьбой о "понимании".
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Забастовка продлится восемь дней – шесть из них по 24 часа, еще два дня машинисты будут протестовать часть дня.

Профсоюз недоволен, что руководство компании воспользовалось пандемией, сократив количество поездов и 700 сотрудников.

Согласно распоряжению Министерства транспорта, должны были ходить 100% пригородных поездов в час-пик и 75% в остальные часы. Однако Национальный суд, куда обратился Semaf, признал эти показатели завышенными и потребовал сократить поезда до 75% и 50% соответственно. Должны также ходить 65% региональных поездов, высокоскоростных и дальнего следования – 72%, товарных – 24%.
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