https://ru.sputnik.md/20210930/v-ispanii-bastuyut-zheleznodorozhniki-45156973.html

В Испании бастуют железнодорожники

В Испании бастуют железнодорожники

В Испании бастуют железнодорожники

2021-09-30T14:22+0300

2021-09-30T14:22+0300

2021-09-30T14:22+0300

общество

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испания

железная дорога

забастовка

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КИШИНЕВ, 30 сен - Sputnik. Машинисты испанской железнодорожной компании Renfe начали в четверг забастовку, передает РИА Новости со ссылкой на профсоюз железнодорожных машинистов Semaf.Основное требование претестующих – "восстановление рабочих мест" и "восстановление поездов", говорится в сообщении профсоюза в Twitter. Он также обратился к пассажирам с просьбой о "понимании".Забастовка продлится восемь дней – шесть из них по 24 часа, еще два дня машинисты будут протестовать часть дня.Профсоюз недоволен, что руководство компании воспользовалось пандемией, сократив количество поездов и 700 сотрудников.Согласно распоряжению Министерства транспорта, должны были ходить 100% пригородных поездов в час-пик и 75% в остальные часы. Однако Национальный суд, куда обратился Semaf, признал эти показатели завышенными и потребовал сократить поезда до 75% и 50% соответственно. Должны также ходить 65% региональных поездов, высокоскоростных и дальнего следования – 72%, товарных – 24%.

https://ru.sputnik.md/20210726/zabastovka-v-aeroportakh-italii-neskolko-reysov-perenesli-43158286.html

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в мире, испания, железная дорога, забастовка