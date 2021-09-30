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В Испании бастуют железнодорожники
© Sputnik / Артем ЖитеневЖелезнодорожный вокзал в Мадриде.
© Sputnik / Артем Житенев
Стачку начали машинисты испанской железнодорожной компании.
КИШИНЕВ, 30 сен - Sputnik. Машинисты испанской железнодорожной компании Renfe начали в четверг забастовку, передает РИА Новости со ссылкой на профсоюз железнодорожных машинистов Semaf.
Основное требование претестующих – "восстановление рабочих мест" и "восстановление поездов", говорится в сообщении профсоюза в Twitter. Он также обратился к пассажирам с просьбой о "понимании".
26 июля, 12:11
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Забастовка продлится восемь дней – шесть из них по 24 часа, еще два дня машинисты будут протестовать часть дня.
Профсоюз недоволен, что руководство компании воспользовалось пандемией, сократив количество поездов и 700 сотрудников.
Согласно распоряжению Министерства транспорта, должны были ходить 100% пригородных поездов в час-пик и 75% в остальные часы. Однако Национальный суд, куда обратился Semaf, признал эти показатели завышенными и потребовал сократить поезда до 75% и 50% соответственно. Должны также ходить 65% региональных поездов, высокоскоростных и дальнего следования – 72%, товарных – 24%.
Профсоюз недоволен, что руководство компании воспользовалось пандемией, сократив количество поездов и 700 сотрудников.
Согласно распоряжению Министерства транспорта, должны были ходить 100% пригородных поездов в час-пик и 75% в остальные часы. Однако Национальный суд, куда обратился Semaf, признал эти показатели завышенными и потребовал сократить поезда до 75% и 50% соответственно. Должны также ходить 65% региональных поездов, высокоскоростных и дальнего следования – 72%, товарных – 24%.