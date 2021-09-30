https://ru.sputnik.md/20210930/v-moldove-sbor-urozhaya-gretskogo-orekha-kakikh-tsen-ozhidat-45154450.html
В Молдове - сбор урожая грецкого ореха: каких цен ожидать
В Молдове - сбор урожая грецкого ореха: каких цен ожидать
Сколько будет стоить килограмм грецких орехов в Молдове
2021-09-30T16:35+0300
2021-09-30T16:35+0300
2021-09-30T16:35+0300
экономика
в молдове
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КИШИНЕВ, 30 сен - Sputnik. Массовая уборка урожая в садах грецкого ореха в Молдове началась на прошлой неделе, в настоящее время идет сбор ранних местных сортов ("Песчанский", "Казаку"), об этом сообщает портал EastFruit.Отмечается, что качество плодов в основном высокое. Таким образом, оснований для корректировки в сторону снижения общей оценки нынешнего урожая грецкого ореха "нет достаточных оснований".Ранее молдавские ореховоды отмечали, что урожай 2021 года будет минимум на треть выше прошлогоднего. Портал информирует, что на протяжении пяти лет до 2020 года валовой сбор грецкого ореха (в твердой скорлупе) в Молдове составлял около 25 тысяч тонн, однако в прошлом году существенно снизился - до 15 тысяч тонн. Что касается цен, то "первые обсуждения цен между фермерами-ореховодами, заготовителями продукции и трейдерами-экспортерами уже состоялись", - пишет источник, однако окончательных цифр пока нет. В сентябре 2020 года оптовая цена на ядро грецкого ореха составляла примерно 80-90 леев за килограмм (4,70-5,29 доллара). Этой весной килограмм ядра уже стоил в среднем 100 леев (5,55 доллара). В нынешнем сезоне "ореховоды считают справедливой оптовую цену на ядро ореха высшего качества (половинки светлые) в пределах 120-130 леев за кило (6,79-7,35 доллара)", - пишет источник. Отмечается, что от трети до половины экспортной продукции отрасли ореховодства Молдовы по-прежнему приходится на ядро грецкого ореха, собранного в лесополосах и аллеях вдоль дорог. И поскольку ухода за этими деревьями практически нет, урожайность и качество собранного с них урожая предсказать невозможно.
https://ru.sputnik.md/20210819/urozhay-gretskogo-orekha-moldova-44033528.html
https://ru.sputnik.md/20191019/vnimaniyu-grazhdan-moldovy-nazvany-orekhi-kotorye-prodlevayut-zhizn-27884293.html
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Ирина Каруш
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в молдове
В Молдове - сбор урожая грецкого ореха: каких цен ожидать
Ореховоды прогнозируют, что урожай-2021 будет выше, чем годом ранее.
КИШИНЕВ, 30 сен - Sputnik.
Массовая уборка урожая в садах грецкого ореха в Молдове началась на прошлой неделе, в настоящее время идет сбор ранних местных сортов ("Песчанский", "Казаку"), об этом сообщает портал EastFruit
.
Отмечается, что качество плодов в основном высокое.
"При этом специалисты Союза ассоциаций производителей орехоплодных культур Республики Молдова отмечают, что и качество, и урожайность плодов грецкого ореха более поздних сортов, особенно "Фернор", "Франкет", "Чандлер" в нынешнем году будут существенно выше, чем в прошлом году", - пишет портал.
Таким образом, оснований для корректировки в сторону снижения общей оценки нынешнего урожая грецкого ореха "нет достаточных оснований".
Ранее молдавские ореховоды отмечали, что урожай 2021 года будет минимум на треть выше прошлогоднего. Портал информирует, что на протяжении пяти лет до 2020 года валовой сбор грецкого ореха (в твердой скорлупе) в Молдове составлял около 25 тысяч тонн, однако в прошлом году существенно снизился - до 15 тысяч тонн.
Что касается цен, то "первые обсуждения цен между фермерами-ореховодами, заготовителями продукции и трейдерами-экспортерами уже состоялись", - пишет источник, однако окончательных цифр пока нет.
"Почти наверняка стартовые оптовые цены будут на 15-20% выше прошлогоднего уровня (для сентября)", - уточняет EastFruit
.
В сентябре 2020 года оптовая цена на ядро грецкого ореха составляла примерно 80-90 леев за килограмм (4,70-5,29 доллара). Этой весной килограмм ядра уже стоил в среднем 100 леев (5,55 доллара). В нынешнем сезоне "ореховоды считают справедливой оптовую цену на ядро ореха высшего качества (половинки светлые) в пределах 120-130 леев за кило (6,79-7,35 доллара)", - пишет источник.
Отмечается, что от трети до половины экспортной продукции отрасли ореховодства Молдовы по-прежнему приходится на ядро грецкого ореха, собранного в лесополосах и аллеях вдоль дорог. И поскольку ухода за этими деревьями практически нет, урожайность и качество собранного с них урожая предсказать невозможно.