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Важно тем, кто приезжает в Молдову: изменения при въезде в страну
Важно тем, кто приезжает в Молдову: изменения при въезде в страну
Важно тем, кто приезжает в Молдову: как можно въехать в страну
2021-09-30T15:50+0300
2021-09-30T15:50+0300
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КИШИНЕВ, 30 сен - Sputnik. С пятого октября эпидемиологическая карта, которую должны заполнять все въезжающие в Молдову, будет доступна только в электронном формате. Об этом сообщили в четверг в Министерстве здравоохранения. Как отметили в ведомстве, заполнить документ можно будет заранее - за три дня до пересечения границы, это поможет ускорить прохождение контроля на границе. Однако делать это нужно не всем, а только тем гражданам, которым по приезду придется соблюдать двухнедельный карантин. На режим самоизоляции должны будут уходить граждане без сертификата о вакцинации, отрицательного ПЦР-теста на коронавирус (72 часа), теста на антитела (48 часов) или справки о перенесенном коронавирусе за последние полгода. Также в министерстве представили видео-инструкцию заполнения эпидемиологической карты.
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в молдове, молдова, минздрав

Важно тем, кто приезжает в Молдову: изменения при въезде в страну

15:50 30.09.2021
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© Photo : Facebook / Poliţia de FrontierăСотрудники пограничной полиции Молдовы
Сотрудники пограничной полиции Молдовы - Sputnik Молдова, 1920, 30.09.2021
© Photo : Facebook / Poliţia de Frontieră
Rodica Gherciu - Sputnik Молдова
Родика Герчиу
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Теперь санитарную анкету для въезда в Молдову больше нельзя будет заполнить в бумажном виде.
КИШИНЕВ, 30 сен - Sputnik. С пятого октября эпидемиологическая карта, которую должны заполнять все въезжающие в Молдову, будет доступна только в электронном формате. Об этом сообщили в четверг в Министерстве здравоохранения.
Как отметили в ведомстве, заполнить документ можно будет заранее - за три дня до пересечения границы, это поможет ускорить прохождение контроля на границе.
"Таким образом мы распределим поток пассажиров в пунктах пересечения границы, а также упростим процедуры заполнения и передачи информации, собранной с помощью эпидемиологических анкет", - говорится в сообщении Минздрава.
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Однако делать это нужно не всем, а только тем гражданам, которым по приезду придется соблюдать двухнедельный карантин. На режим самоизоляции должны будут уходить граждане без сертификата о вакцинации, отрицательного ПЦР-теста на коронавирус (72 часа), теста на антитела (48 часов) или справки о перенесенном коронавирусе за последние полгода.
Также в министерстве представили видео-инструкцию заполнения эпидемиологической карты.
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