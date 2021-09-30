https://ru.sputnik.md/20210930/vazhno-tem-kto-priezzhaet-moldovu-kak-mozhno-vekhat-stranu-45163660.html

Важно тем, кто приезжает в Молдову: изменения при въезде в страну

Важно тем, кто приезжает в Молдову: изменения при въезде в страну

Важно тем, кто приезжает в Молдову: как можно въехать в страну

2021-09-30T15:50+0300

2021-09-30T15:50+0300

2021-09-30T15:50+0300

коронавирус

в молдове

молдова

минздрав

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КИШИНЕВ, 30 сен - Sputnik. С пятого октября эпидемиологическая карта, которую должны заполнять все въезжающие в Молдову, будет доступна только в электронном формате. Об этом сообщили в четверг в Министерстве здравоохранения. Как отметили в ведомстве, заполнить документ можно будет заранее - за три дня до пересечения границы, это поможет ускорить прохождение контроля на границе. Однако делать это нужно не всем, а только тем гражданам, которым по приезду придется соблюдать двухнедельный карантин. На режим самоизоляции должны будут уходить граждане без сертификата о вакцинации, отрицательного ПЦР-теста на коронавирус (72 часа), теста на антитела (48 часов) или справки о перенесенном коронавирусе за последние полгода. Также в министерстве представили видео-инструкцию заполнения эпидемиологической карты.

https://ru.sputnik.md/20210909/moldove-obyavili-chp-v-zdravookhranenii-s-lr-30-oktyabrya--44621716.html

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2021

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Родика Герчиу https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2857/17/28571743_318:-1:2366:2048_100x100_80_0_0_bfb2d06d0350bae0649fd97c9c76db0f.jpg

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в молдове, молдова, минздрав