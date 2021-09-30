https://ru.sputnik.md/20210930/vengriya-gazprom-kishinevu-45144038.html

Венгрия заключила выгодный контракт с "Газпромом": чему надо поучиться Кишиневу

Венгрия заключила выгодный контракт с "Газпромом": чему надо поучиться Кишиневу

Венгрия заключила выгодный контракт с "Газпромом": чему надо поучиться Кишиневу

2021-09-30T07:30+0300

2021-09-30T07:30+0300

2021-09-30T07:30+0300

в молдове

кишинев

молдова

"газпром"

венгрия

природный газ

экономика

роман киркэ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/3061/92/30619211_0:134:1362:900_1920x0_80_0_0_a789f213e0d31acc492668251a3feeb2.jpg

КИШИНЕВ, 30 сен – Sputnik. Власти Венгрии сумели заключить с "Газпромом" выгодный контракт на поставку природного газа сроком на 15 лет. Чему может научиться Молдова на этом примере и получится ли у молдавских властей изменить свой подход к переговорам, чтобы обеспечить выгодный контракт с поставщиком. На эти вопросы в эфире радиостудии Sputnik Молдова ответил экономист Роман Киркэ. По его мнению, венгры сумели добиться успеха в газовом вопросе, благодаря существованию длительного и широкого торгового и политического диалога с РФ. Как считает Киркэ, Молдова с приходом новой власти пока исключает формирование какого-либо диалога. Экономист уверен, что Кишиневу необходимо сохранять партнерство с Москвой, пусть и не стратегическое, но как минимум хорошие и динамичные отношения. По словам Киркэ, основой для получения выгодного контракта с "Газпромом" являются именно диалог и хорошие отношения. Эксперт привел в пример Венгрию и Германию, которые по многим геополитическим вопросам не согласны с позицией России, но тем не менее власти обеих стран сумели построить с Москвой динамичный формат экономического сотрудничества."Возможно, наши власти пока не готовы и не сформировали свою стратегию и видение взаимодействия с РФ, иначе невозможно объяснить их отказ от любого контакта с Россией", – полагает Киркэ. Собеседник Sputnik напомнил, что за последние годы несколько партий находились у власти в Молдове, и у всех них была своя позиция по отношению к России, но каждая из них сохраняла в той или иной степени экономическое и техническое сотрудничество.

https://ru.sputnik.md/20210928/moldovy-tsena-gaz-45113459.html

https://ru.sputnik.md/20210927/gazprom-vengriya-kontrakt-postavka-gaz-do-2036-god-45080715.html

кишинев

молдова

венгрия

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, кишинев, молдова, "газпром", венгрия, природный газ, роман киркэ