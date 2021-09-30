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Венгрия заключила выгодный контракт с "Газпромом": чему надо поучиться Кишиневу
Венгрия заключила выгодный контракт с "Газпромом": чему надо поучиться Кишиневу
Венгрия заключила выгодный контракт с "Газпромом": чему надо поучиться Кишиневу
2021-09-30T07:30+0300
2021-09-30T07:30+0300
в молдове
кишинев
молдова
"газпром"
венгрия
природный газ
экономика
роман киркэ
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КИШИНЕВ, 30 сен – Sputnik. Власти Венгрии сумели заключить с "Газпромом" выгодный контракт на поставку природного газа сроком на 15 лет. Чему может научиться Молдова на этом примере и получится ли у молдавских властей изменить свой подход к переговорам, чтобы обеспечить выгодный контракт с поставщиком. На эти вопросы в эфире радиостудии Sputnik Молдова ответил экономист Роман Киркэ. По его мнению, венгры сумели добиться успеха в газовом вопросе, благодаря существованию длительного и широкого торгового и политического диалога с РФ. Как считает Киркэ, Молдова с приходом новой власти пока исключает формирование какого-либо диалога. Экономист уверен, что Кишиневу необходимо сохранять партнерство с Москвой, пусть и не стратегическое, но как минимум хорошие и динамичные отношения. По словам Киркэ, основой для получения выгодного контракта с "Газпромом" являются именно диалог и хорошие отношения. Эксперт привел в пример Венгрию и Германию, которые по многим геополитическим вопросам не согласны с позицией России, но тем не менее власти обеих стран сумели построить с Москвой динамичный формат экономического сотрудничества."Возможно, наши власти пока не готовы и не сформировали свою стратегию и видение взаимодействия с РФ, иначе невозможно объяснить их отказ от любого контакта с Россией", – полагает Киркэ. Собеседник Sputnik напомнил, что за последние годы несколько партий находились у власти в Молдове, и у всех них была своя позиция по отношению к России, но каждая из них сохраняла в той или иной степени экономическое и техническое сотрудничество.
https://ru.sputnik.md/20210928/moldovy-tsena-gaz-45113459.html
https://ru.sputnik.md/20210927/gazprom-vengriya-kontrakt-postavka-gaz-do-2036-god-45080715.html
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в молдове, кишинев, молдова, "газпром", венгрия, природный газ, роман киркэ

Венгрия заключила выгодный контракт с "Газпромом": чему надо поучиться Кишиневу

07:30 30.09.2021
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© © Фото : "Газпром"Строительство газоперерабатывающего завода
Строительство газоперерабатывающего завода - Sputnik Молдова, 1920, 30.09.2021
© © Фото : "Газпром"
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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По мнению экономиста, молдавские власти могут получить выгодный контракт с "Газпромом", но для этого нужен диалог и сотрудничество.
КИШИНЕВ, 30 сен – Sputnik. Власти Венгрии сумели заключить с "Газпромом" выгодный контракт на поставку природного газа сроком на 15 лет. Чему может научиться Молдова на этом примере и получится ли у молдавских властей изменить свой подход к переговорам, чтобы обеспечить выгодный контракт с поставщиком.
На эти вопросы в эфире радиостудии Sputnik Молдова ответил экономист Роман Киркэ.
По его мнению, венгры сумели добиться успеха в газовом вопросе, благодаря существованию длительного и широкого торгового и политического диалога с РФ.
Как считает Киркэ, Молдова с приходом новой власти пока исключает формирование какого-либо диалога. Экономист уверен, что Кишиневу необходимо сохранять партнерство с Москвой, пусть и не стратегическое, но как минимум хорошие и динамичные отношения.

"Власти могли бы в будущем сформировать условия, при которых Молдова получит хороший контракт. Это не значит уступку определенных стратегических позиций Молдовы, но существование диалога, установку параметров сотрудничества", – отметил специалист.

По словам Киркэ, основой для получения выгодного контракта с "Газпромом" являются именно диалог и хорошие отношения.
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Эксперт привел в пример Венгрию и Германию, которые по многим геополитическим вопросам не согласны с позицией России, но тем не менее власти обеих стран сумели построить с Москвой динамичный формат экономического сотрудничества.
"Возможно, наши власти пока не готовы и не сформировали свою стратегию и видение взаимодействия с РФ, иначе невозможно объяснить их отказ от любого контакта с Россией", – полагает Киркэ.
Собеседник Sputnik напомнил, что за последние годы несколько партий находились у власти в Молдове, и у всех них была своя позиция по отношению к России, но каждая из них сохраняла в той или иной степени экономическое и техническое сотрудничество.
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