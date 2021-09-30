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Вратарь "Шерифа" стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
Вратарь "Шерифа" стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
Вратарь "Шерифа" стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
2021-09-30T20:17+0300
2021-09-30T20:17+0300
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КИШИНЕВ, 30 сен – Sputnik. Вратарь тираспольского "Шерифа" Йоргос Атанасиадис признан лучшим футболистом второй игровой недели группового этапа Лиги чемпионов.Об этом сообщили на официальном сайте УЕФА после проведения голосования среди болельщиков. В последнем выездном матче турнира против мадридского "Реала" Атанасиадис совершил 11 сейвов, что помогло "Шерифу" одержать историческую победу на стадионе "Сантьяго Бернабеу". В борьбе за награду греческий голкипер обошел защитника миланского "Интера" Милана Шкриньяра, форварда лиссабонской "Бенфики" Дарвина Нуньеса и полузащитника мюнхенской "Баварии" Лероя Сане.Также стало известно, что Атанасиадис обновил рекорд Лиги чемпионов по количеству сейвов на домашнем стадионе "Реала". Ранее подобного звания были удостоены два вратаря – россиянин Игорь Акинфеев из московского ЦСКА за матч шестого тура групповой стадии Лиги чемпионов-2018/19 годов. А также бразилец Диду, который долгое время выступал за итальянский "Милан".
https://ru.sputnik.md/20210930/parlament-moldovy-pozdravili-sherif-pobedoy-lige-chempionov-45153829.html
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в молдове, молдова, уефа, фк "шериф"

Вратарь "Шерифа" стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

20:17 30.09.2021
388
© REUTERS / JUAN MEDINAМатч Реал - Шериф на Сантьяго Бернабеу
Матч Реал - Шериф на Сантьяго Бернабеу - Sputnik Молдова, 1920, 30.09.2021
© REUTERS / JUAN MEDINA
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Греческий голкипер отбил 11 ударов "сливочных" в матче Лиги чемпионов.
КИШИНЕВ, 30 сен – Sputnik. Вратарь тираспольского "Шерифа" Йоргос Атанасиадис признан лучшим футболистом второй игровой недели группового этапа Лиги чемпионов.
Об этом сообщили на официальном сайте УЕФА после проведения голосования среди болельщиков.
В последнем выездном матче турнира против мадридского "Реала" Атанасиадис совершил 11 сейвов, что помогло "Шерифу" одержать историческую победу на стадионе "Сантьяго Бернабеу".
В борьбе за награду греческий голкипер обошел защитника миланского "Интера" Милана Шкриньяра, форварда лиссабонской "Бенфики" Дарвина Нуньеса и полузащитника мюнхенской "Баварии" Лероя Сане.
Матч Реал - Шериф на Сантьяго Бернабеу - Sputnik Молдова, 1920, 30.09.2021
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В парламенте Молдовы поздравили "Шериф" с победой в матче Лиге чемпионов
12:03
355
Также стало известно, что Атанасиадис обновил рекорд Лиги чемпионов по количеству сейвов на домашнем стадионе "Реала".
Ранее подобного звания были удостоены два вратаря – россиянин Игорь Акинфеев из московского ЦСКА за матч шестого тура групповой стадии Лиги чемпионов-2018/19 годов. А также бразилец Диду, который долгое время выступал за итальянский "Милан".
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