https://ru.sputnik.md/20210930/vratar-sherif-liga-chempionov-45167201.html

Вратарь "Шерифа" стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Вратарь "Шерифа" стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Вратарь "Шерифа" стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

2021-09-30T20:17+0300

2021-09-30T20:17+0300

2021-09-30T20:17+0300

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молдова

уефа

фк "шериф"

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КИШИНЕВ, 30 сен – Sputnik. Вратарь тираспольского "Шерифа" Йоргос Атанасиадис признан лучшим футболистом второй игровой недели группового этапа Лиги чемпионов.Об этом сообщили на официальном сайте УЕФА после проведения голосования среди болельщиков. В последнем выездном матче турнира против мадридского "Реала" Атанасиадис совершил 11 сейвов, что помогло "Шерифу" одержать историческую победу на стадионе "Сантьяго Бернабеу". В борьбе за награду греческий голкипер обошел защитника миланского "Интера" Милана Шкриньяра, форварда лиссабонской "Бенфики" Дарвина Нуньеса и полузащитника мюнхенской "Баварии" Лероя Сане.Также стало известно, что Атанасиадис обновил рекорд Лиги чемпионов по количеству сейвов на домашнем стадионе "Реала". Ранее подобного звания были удостоены два вратаря – россиянин Игорь Акинфеев из московского ЦСКА за матч шестого тура групповой стадии Лиги чемпионов-2018/19 годов. А также бразилец Диду, который долгое время выступал за итальянский "Милан".

https://ru.sputnik.md/20210930/parlament-moldovy-pozdravili-sherif-pobedoy-lige-chempionov-45153829.html

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в молдове, молдова, уефа, фк "шериф"