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Светлана Балмуш назначена новым членом Высшего совета прокуроров
Светлана Балмуш назначена новым членом Высшего совета прокуроров
Светлана Балмуш назначена новым членом Высшего совета прокуроров
2021-09-30T22:43+0300
2021-09-30T22:43+0300
в молдове
молдова
майя санду
высший совет прокуроров
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Maia Sandu a semnat decretul privind numirea Svetlanei Balmuș în funcția de membru al Consiliului Superior al Procurorilor din rândul societății civileНовым членом Высшего совета прокуроров (ВСП) со стороны гражданского общества назначена Светлана Балмуш. Соответствующий указ в четверг подписала президент Молдовы Майя Санду.Напомним, Санду 7 сентября подписала указ об исключении Дмитрия Пулбере из состава ВСП. Согласно поправкам к закону о прокуратуре, принятым 24 августа, "обстоятельством прекращения по праву полномочий члена Высшего совета прокуроров является достижение им 65-летнего возраста".Также 24 августа, по итогам конкурса спецкомиссии на освободившуюся должность в ВСП была назначена Светлана Балмуш.В последствии, 24 сентября, Конституционный суд (КС) приостановил действие указа президента об исключении Пулбере из состава ВСП до тех пор, пока запрос о его конституционности не будет рассмотрен по существу.В четверг, 30 сентября, КС отклонил три запроса генпрокуратуры, один из которых касался исключения Пулбере из состава ВСП.Также 30 сентября стало известно о подписании президентом указа о назначении нового члена ВСП.Известно, что Светлана Балмуш является адвокатом и экспертом в области юстиции в Институте европейских политик и реформ (IPRE), имеет 19-летний опыт работы судьей. Также она работала в качестве прокурора в прокуратуре Ниспорен (1997-2001). Следующие четыре года занимала должность судьи также в Ниспоренах, впоследствии переведена в Кишиневский суд сектора Буюканы. В 2015 году была назначена в Апелляционную палату Кишнева.
https://ru.sputnik.md/20210930/ks-otklonil-tri-zaprosa-stoyanoglo-po-popravkam-zakon-prokurature-45165149.html
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в молдове, молдова, майя санду, высший совет прокуроров

Светлана Балмуш назначена новым членом Высшего совета прокуроров

22:43 30.09.2021
115
© Photo : Consiliul Superior al ProcurorilorВысший совет прокуроров
Высший совет прокуроров - Sputnik Молдова, 1920, 30.09.2021
© Photo : Consiliul Superior al Procurorilor
В четверг президент Майя Санду подписала указ о новом назначении в ВСП.
Maia Sandu a semnat decretul privind numirea Svetlanei Balmuș în funcția de membru al Consiliului Superior al Procurorilor din rândul societății civileНовым членом Высшего совета прокуроров (ВСП) со стороны гражданского общества назначена Светлана Балмуш. Соответствующий указ в четверг подписала президент Молдовы Майя Санду.
© Screenshot / Președinția Republicii MoldovaMaia Sandu a semnat decretul privind numirea Svetlanei Balmuș în funcția de membru al Consiliului Superior al Procurorilor din rândul societății civile
Maia Sandu a semnat decretul privind numirea Svetlanei Balmuș în funcția de membru al Consiliului Superior al Procurorilor din rândul societății civile - Sputnik Молдова, 1920, 30.09.2021
© Screenshot / Președinția Republicii Moldova
Напомним, Санду 7 сентября подписала указ об исключении Дмитрия Пулбере из состава ВСП. Согласно поправкам к закону о прокуратуре, принятым 24 августа, "обстоятельством прекращения по праву полномочий члена Высшего совета прокуроров является достижение им 65-летнего возраста".
Также 24 августа, по итогам конкурса спецкомиссии на освободившуюся должность в ВСП была назначена Светлана Балмуш.
В последствии, 24 сентября, Конституционный суд (КС) приостановил действие указа президента об исключении Пулбере из состава ВСП до тех пор, пока запрос о его конституционности не будет рассмотрен по существу.
Alexandr Stoianoglo - Sputnik Молдова, 1920, 30.09.2021
Общество
КС отклонил три запроса Стояногло по поправкам в Закон о прокуратуре
16:02
207
В четверг, 30 сентября, КС отклонил три запроса генпрокуратуры, один из которых касался исключения Пулбере из состава ВСП.
Также 30 сентября стало известно о подписании президентом указа о назначении нового члена ВСП.
Известно, что Светлана Балмуш является адвокатом и экспертом в области юстиции в Институте европейских политик и реформ (IPRE), имеет 19-летний опыт работы судьей. Также она работала в качестве прокурора в прокуратуре Ниспорен (1997-2001). Следующие четыре года занимала должность судьи также в Ниспоренах, впоследствии переведена в Кишиневский суд сектора Буюканы. В 2015 году была назначена в Апелляционную палату Кишнева.
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