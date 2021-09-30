https://ru.sputnik.md/20210930/youtube-blokirovka-rt-45162811.html

Грозит ли YouTube блокировка в ответ на удаление каналов RT

Грозит ли YouTube блокировка в ответ на удаление каналов RT

Грозит ли YouTube блокировка в ответ на удаление каналов RT

2021-09-30T19:49+0300

2021-09-30T19:49+0300

2021-09-30T19:49+0300

видео

в мире

россия

rt

youtube

преследование sputnik и rt в сша и европе

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YouTube могут запретить в России, если видеохостинг не восстановит каналы RT DE и Der Fehlende Part (немецкие редакции Russia Today). Соответствующее условие перед Google поставил Роскомнадзор.В ведомстве также заявили, что владельцу YouTube – компании Google – грозит штраф от одного до трех миллионов рублей в случае неразблокировки, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о признаках нарушения законов РФ в удалении каналов RT на YouTube: это сопряжено и с цензурой, и с воспрепятствованием деятельности СМИ.Узнайте из видео, почему блокировка российских СМИ на западных сервисах и в соцсетях — это "настоящая медийная война", и как преследуют журналистов, которые сотрудничают с порталами Sputnik и Baltnews?

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видео, в мире, россия, rt, youtube, преследование sputnik и rt в сша и европе