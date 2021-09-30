Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Видеокамера - Sputnik Молдова, 1920
Видео
Смотрите самые интересные и свежие видео о событиях в Молдове и мире.
https://ru.sputnik.md/20210930/youtube-blokirovka-rt-45162811.html
Грозит ли YouTube блокировка в ответ на удаление каналов RT
Грозит ли YouTube блокировка в ответ на удаление каналов RT
Грозит ли YouTube блокировка в ответ на удаление каналов RT
2021-09-30T19:49+0300
2021-09-30T19:49+0300
видео
в мире
россия
rt
youtube
преследование sputnik и rt в сша и европе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/1e/45162761_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2c50b70f7891242f06bef04f42073ca1.jpg
YouTube могут запретить в России, если видеохостинг не восстановит каналы RT DE и Der Fehlende Part (немецкие редакции Russia Today). Соответствующее условие перед Google поставил Роскомнадзор.В ведомстве также заявили, что владельцу YouTube – компании Google – грозит штраф от одного до трех миллионов рублей в случае неразблокировки, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о признаках нарушения законов РФ в удалении каналов RT на YouTube: это сопряжено и с цензурой, и с воспрепятствованием деятельности СМИ.Узнайте из видео, почему блокировка российских СМИ на западных сервисах и в соцсетях — это "настоящая медийная война", и как преследуют журналистов, которые сотрудничают с порталами Sputnik и Baltnews?
россия
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/1e/45162761_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_fc4def23d2524a5ead62be6ff52259f6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
видео, в мире, россия, rt, youtube, преследование sputnik и rt в сша и европе

Грозит ли YouTube блокировка в ответ на удаление каналов RT

19:49 30.09.2021
299
© Ruptly / RT
Видеохостинг Youtube удалил без права на восстановление аккаунты двух медиаоператоров группы RT – RT DE и Der Fehlende Part.
YouTube могут запретить в России, если видеохостинг не восстановит каналы RT DE и Der Fehlende Part (немецкие редакции Russia Today). Соответствующее условие перед Google поставил Роскомнадзор.
В ведомстве также заявили, что владельцу YouTube – компании Google – грозит штраф от одного до трех миллионов рублей в случае неразблокировки, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о признаках нарушения законов РФ в удалении каналов RT на YouTube: это сопряжено и с цензурой, и с воспрепятствованием деятельности СМИ.
Узнайте из видео, почему блокировка российских СМИ на западных сервисах и в соцсетях — это "настоящая медийная война", и как преследуют журналистов, которые сотрудничают с порталами Sputnik и Baltnews?
000002
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
21:42Останется ли Молдова с российским газом
21:13Руководство Высшей судебной палаты будет назначаться Высшим советом магистратуры
20:41Контракт АО "Молдовагаз" с "Газпромом" продлен на один месяц
20:17Вратарь "Шерифа" стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
19:49Грозит ли YouTube блокировка в ответ на удаление каналов RT
19:22Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
18:56До конца года в России увеличат выпуск вакцин от коронавируса
18:26Кадровые перестановки в правительстве: новый посол и госсекретари
18:00Как успех "Шерифа" "работает" на Роберто Бордина
17:50Беляков: ротация военнослужащих РФ будет затруднена
17:35Решено: вспомогательный персонал медучреждений будет получать на 57% больше
17:15Кабмин Молдовы заключит с США договор на капитализацию более 70 миллионов долларов
17:05Цена билета на поезд Кишинев-Одесса снижена
17:02Гаврилица сообщила, когда станут известны подробности переговоров с "Газпромом"
16:35В Молдове - сбор урожая грецкого ореха: каких цен ожидать
16:05Завершена третья фаза испытаний "Спутника V" среди пожилых людей
16:02КС отклонил три запроса Стояногло по поправкам в Закон о прокуратуре
16:00Два выходных получат работающие граждане, которые вакцинируются от COVID-19
15:50Важно тем, кто приезжает в Молдову: изменения при въезде в страну
15:41МИД РФ: прибытие в Молдову техники США осложняет процесс приднестровского урегулирования