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Прививка для беременных: россиянка описала, как перенесла вакцинацию от COVID
Прививка для беременных: россиянка описала, как перенесла вакцинацию от COVID
Прививка для беременных: россиянка описала, как перенесла вакцинацию от COVID
2021-10-01T18:35+0300
2021-10-01T18:35+0300
2021-10-01T18:48+0300
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Акушер-гинеколог Подольской областной клинической больницы Ольга Ряшенцева прошла вакцинацию "Спутником V", будучи беременной.Она вместе с мужем работала в "красной зоне" и дважды переболела коронавирусом. Как только вакцина была одобрена к использованию беременными, Ольга сразу приняла решение делать прививку. Женщина считает, что так она защитила себя и ребенка.О своем самочувствии и о том, как она перенесла прививку, Ряшенцева рассказала в интервью.
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видео, россия, беременность, вакцинация, спутник v
Прививка для беременных: россиянка описала, как перенесла вакцинацию от COVID
18:35 01.10.2021 (обновлено: 18:48 01.10.2021)
Беременные находятся в группе риска при заражении коронавирусом, так как их иммунитет достаточно сложно переносит большинство инфекций.
Акушер-гинеколог Подольской областной клинической больницы Ольга Ряшенцева прошла вакцинацию "Спутником V", будучи беременной.
Она вместе с мужем работала в "красной зоне" и дважды переболела коронавирусом.
"Вопрос, делать или не делать прививку, у меня не стоял. Я знала, что буду вакцинироваться тогда, когда это будет разрешено", – отметила гинеколог.
Как только вакцина была одобрена к использованию беременными, Ольга сразу приняла решение делать прививку. Женщина считает, что так она защитила себя и ребенка.
О своем самочувствии и о том, как она перенесла прививку, Ряшенцева рассказала в интервью.