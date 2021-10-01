https://ru.sputnik.md/20211001/beremennaia-vaktsinatsiya-covid-45187769.html

Прививка для беременных: россиянка описала, как перенесла вакцинацию от COVID

Прививка для беременных: россиянка описала, как перенесла вакцинацию от COVID

Прививка для беременных: россиянка описала, как перенесла вакцинацию от COVID

2021-10-01T18:35+0300

2021-10-01T18:35+0300

2021-10-01T18:48+0300

видео

россия

беременность

вакцинация

спутник v

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Акушер-гинеколог Подольской областной клинической больницы Ольга Ряшенцева прошла вакцинацию "Спутником V", будучи беременной.Она вместе с мужем работала в "красной зоне" и дважды переболела коронавирусом. Как только вакцина была одобрена к использованию беременными, Ольга сразу приняла решение делать прививку. Женщина считает, что так она защитила себя и ребенка.О своем самочувствии и о том, как она перенесла прививку, Ряшенцева рассказала в интервью.

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видео, россия, беременность, вакцинация, спутник v