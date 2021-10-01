https://ru.sputnik.md/20211001/diabet-vtoroi-tip-45182199.html
Как избавиться от диабета второго типа – исследование ученых
Как избавиться от диабета второго типа – исследование ученых
Как избавиться от диабета второго типа – исследование ученых
2021-10-01T22:48+0300
2021-10-01T22:48+0300
2021-10-01T22:48+0300
здоровье
диабет
похудение
ожирение
лишний вес
сахарный диабет
ученые
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КИШИНЕВ, 1 окт – Sputnik. Группа ученых из США, Австралии, Бразилии, Ирландии и Великобритании представила на Ежегодном собрании Европейской ассоциации по изучению диабета (EASD) свое видение стратегии лечения диабета второго типа, основой которого является похудение. По мнению экспертов, снижение веса на 15% и более позволяет не только замедлить развитие заболевания и уменьшить осложнения, но и в некоторых случаев обратить болезнь вспять, передает РИА Новости.Исследователи предлагают основное внимание в лечении пациентов с диабетом второго типа без сопутствующих сердечно-сосудистых заболеваний уделять устранению ключевого фактора, вызывающего заболевание, — ожирения."Такой подход имеет дополнительные преимущества: он направлен не только на снижение уровня сахара в крови, но и на другие осложнения, такие как ожирение печени, обструктивное апноэ во сне, остеоартрит, высокое кровяное давление и повышенный уровень содержания жиров в крови, что позволит значительно улучшить качество жизни и общее состояние здоровья человека, а не только отрегулировать уровень сахара", — приводятся в пресс-релизе издательства слова первого автора публикации доктора Ильдико Лингвей (Ildiko Lingvay) из Юго-западного медицинского центра Техасского университета.Авторы считают наличие жировых отложений ключевым фактором развития диабета второго типа. Увеличение окружности талии, по их мнению, необходимо отнести к прямым признакам инсулинорезистентности наряду с высоким кровяным давлением и жировой болезнью печени и внести рекомендации по снижению веса как центральной терапевтической задачи в руководства по лечению пациентов с диабетом второго типа."Мы предлагаем поставить конкретную лечебную цель — общую потерю веса не менее, чем на 15%, с намерением не просто улучшить контроль уровня сахара в крови, но, скорее, как наиболее эффективный способ нарушить основную патофизиологию диабета второго типа и, таким образом, изменить его течение, в долгосрочной перспективе предотвратив связанные с ним метаболические осложнения, — объясняет Лингвей. — Такое изменение целей лечения приведет к признанию ожирения заболеванием с обратимыми осложнениями и потребует изменения в клинической помощи".Последний момент авторы считают наиболее важным — медицинские работники, которые занимаются лечением людей с диабетом, должны быть обучены и иметь опыт во всех аспектах лечения ожирения, а также уметь доносить эти знания до пациентов, отмечают ученые.
https://ru.sputnik.md/20210802/ozhirenie-mozhet-povysit-risk-razvitiya-raka-organov-zhkt---uchenye-43490081.html
https://ru.sputnik.md/20210715/Kitayskie-uchenye-nazvali-dietu-dlya-predotvrascheniya-raka-infarkta-i-diabeta-35526302.html
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диабет, похудение, ожирение, лишний вес, сахарный диабет, ученые
Как избавиться от диабета второго типа – исследование ученых
Врачи предлагают обратить внимание на главный фактор, вызывающий диабет, – лишний вес.
КИШИНЕВ, 1 окт – Sputnik.
Группа ученых из США, Австралии, Бразилии, Ирландии и Великобритании представила на Ежегодном собрании Европейской ассоциации по изучению диабета (EASD) свое видение стратегии лечения диабета второго типа, основой которого является похудение. По мнению экспертов, снижение веса на 15% и более позволяет не только замедлить развитие заболевания и уменьшить осложнения, но и в некоторых случаев обратить болезнь вспять, передает РИА Новости
.
Исследователи предлагают основное внимание в лечении пациентов с диабетом второго типа без сопутствующих сердечно-сосудистых заболеваний уделять устранению ключевого фактора, вызывающего заболевание, — ожирения.
"Такой подход имеет дополнительные преимущества: он направлен не только на снижение уровня сахара в крови, но и на другие осложнения, такие как ожирение печени, обструктивное апноэ во сне, остеоартрит, высокое кровяное давление и повышенный уровень содержания жиров в крови, что позволит значительно улучшить качество жизни и общее состояние здоровья человека, а не только отрегулировать уровень сахара", — приводятся в пресс-релизе издательства слова первого автора публикации доктора Ильдико Лингвей (Ildiko Lingvay) из Юго-западного медицинского центра Техасского университета.
Авторы считают наличие жировых отложений ключевым фактором развития диабета второго типа. Увеличение окружности талии, по их мнению, необходимо отнести к прямым признакам инсулинорезистентности наряду с высоким кровяным давлением и жировой болезнью печени и внести рекомендации по снижению веса как центральной терапевтической задачи в руководства по лечению пациентов с диабетом второго типа.
"Мы предлагаем поставить конкретную лечебную цель — общую потерю веса не менее, чем на 15%, с намерением не просто улучшить контроль уровня сахара в крови, но, скорее, как наиболее эффективный способ нарушить основную патофизиологию диабета второго типа и, таким образом, изменить его течение, в долгосрочной перспективе предотвратив связанные с ним метаболические осложнения, — объясняет Лингвей. — Такое изменение целей лечения приведет к признанию ожирения заболеванием с обратимыми осложнениями и потребует изменения в клинической помощи".
Последний момент авторы считают наиболее важным — медицинские работники, которые занимаются лечением людей с диабетом, должны быть обучены и иметь опыт во всех аспектах лечения ожирения, а также уметь доносить эти знания до пациентов, отмечают ученые.