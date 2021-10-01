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Додон: Стамбульская конвенция - удар по православию и традиционным ценностям
Додон: Стамбульская конвенция - удар по православию и традиционным ценностям
Додон: Стамбульская конвенция - удар по православию и традиционным ценностям
2021-10-01T18:07+0300
2021-10-01T18:16+0300
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игорь додон
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КИШИНЕВ, 1 окт – Sputnik. Пятый президент Молдовы и лидер Партии социалистов Игорь Додон высказался о ратификации Стамбульской конвенции в республике. По его словам, ратификация была инициирована правящей партией, в то время как многие страны, включая членов ЕС, отказались от этого документа. "Хочу напомнить, что две страны, входящие в Совет Европы – Россия и Азербайджан, –отказались от подписания Стамбульской конвенции", – подчеркнул политик. Он добавил, что еще целый ряд стран, такие, как Великобритания, Венгрия, Литва, Латвия, Украина, Болгария, Чехия, Словакия, отказываются от ратификации, а Турция объявила о выходе из Стамбульской конвенции. В заключение Додон призвал все молдавское общество "сплотиться в борьбе за традиционные ценности нашего народа, за семью и человеческое достоинство".
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в молдове, молдова, игорь додон, парламент

Додон: Стамбульская конвенция - удар по православию и традиционным ценностям

18:07 01.10.2021 (обновлено: 18:16 01.10.2021)
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© Sputnik / Mihai CarausИгорь Додон
Игорь Додон - Sputnik Молдова, 1920, 01.10.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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Додон раскритиковал ратификацию Стамбульской конвенции в Молдове.
КИШИНЕВ, 1 окт – Sputnik. Пятый президент Молдовы и лидер Партии социалистов Игорь Додон высказался о ратификации Стамбульской конвенции в республике.
По его словам, ратификация была инициирована правящей партией, в то время как многие страны, включая членов ЕС, отказались от этого документа.

"В течение моего президентского мандата я блокировал ратификацию Стамбульской конвенции, поскольку я твердо убежден, что этот документ несет угрозу многовековой духовной традиции нашего народа, основанной на православии, общественной морали и семейным ценностям, воспитанию молодого поколения в духе нравственности и уважения к своим родителям", – написал Додон на своей странице в социальной сети.

"Хочу напомнить, что две страны, входящие в Совет Европы – Россия и Азербайджан, –отказались от подписания Стамбульской конвенции", – подчеркнул политик.
Он добавил, что еще целый ряд стран, такие, как Великобритания, Венгрия, Литва, Латвия, Украина, Болгария, Чехия, Словакия, отказываются от ратификации, а Турция объявила о выходе из Стамбульской конвенции.
Парламент Республики Молдова - Sputnik Молдова, 1920, 01.10.2021
Общество
В Молдове ратифицировали Стамбульскую конвенцию
17:39
252
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В заключение Додон призвал все молдавское общество "сплотиться в борьбе за традиционные ценности нашего народа, за семью и человеческое достоинство".
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