https://ru.sputnik.md/20211001/dodon-stambulskaya-konventsiya-45199560.html

Додон: Стамбульская конвенция - удар по православию и традиционным ценностям

Додон: Стамбульская конвенция - удар по православию и традиционным ценностям

Додон: Стамбульская конвенция - удар по православию и традиционным ценностям

2021-10-01T18:07+0300

2021-10-01T18:07+0300

2021-10-01T18:16+0300

общество

в молдове

молдова

игорь додон

парламент

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КИШИНЕВ, 1 окт – Sputnik. Пятый президент Молдовы и лидер Партии социалистов Игорь Додон высказался о ратификации Стамбульской конвенции в республике. По его словам, ратификация была инициирована правящей партией, в то время как многие страны, включая членов ЕС, отказались от этого документа. "Хочу напомнить, что две страны, входящие в Совет Европы – Россия и Азербайджан, –отказались от подписания Стамбульской конвенции", – подчеркнул политик. Он добавил, что еще целый ряд стран, такие, как Великобритания, Венгрия, Литва, Латвия, Украина, Болгария, Чехия, Словакия, отказываются от ратификации, а Турция объявила о выходе из Стамбульской конвенции. В заключение Додон призвал все молдавское общество "сплотиться в борьбе за традиционные ценности нашего народа, за семью и человеческое достоинство".

https://ru.sputnik.md/20211001/moldova-stambulskaia-konventsiya-45198543.html

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в молдове, молдова, игорь додон, парламент