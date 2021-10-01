https://ru.sputnik.md/20211001/dodon-stambulskaya-konventsiya-45199560.html
Додон: Стамбульская конвенция - удар по православию и традиционным ценностям
Додон: Стамбульская конвенция - удар по православию и традиционным ценностям
Додон: Стамбульская конвенция - удар по православию и традиционным ценностям
2021-10-01T18:07+0300
2021-10-01T18:07+0300
2021-10-01T18:16+0300
общество
в молдове
молдова
игорь додон
парламент
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/1e/43439746_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_a99dae87b497ec6f071875f43a905047.jpg
КИШИНЕВ, 1 окт – Sputnik. Пятый президент Молдовы и лидер Партии социалистов Игорь Додон высказался о ратификации Стамбульской конвенции в республике. По его словам, ратификация была инициирована правящей партией, в то время как многие страны, включая членов ЕС, отказались от этого документа. "Хочу напомнить, что две страны, входящие в Совет Европы – Россия и Азербайджан, –отказались от подписания Стамбульской конвенции", – подчеркнул политик. Он добавил, что еще целый ряд стран, такие, как Великобритания, Венгрия, Литва, Латвия, Украина, Болгария, Чехия, Словакия, отказываются от ратификации, а Турция объявила о выходе из Стамбульской конвенции. В заключение Додон призвал все молдавское общество "сплотиться в борьбе за традиционные ценности нашего народа, за семью и человеческое достоинство".
https://ru.sputnik.md/20211001/moldova-stambulskaia-konventsiya-45198543.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/1e/43439746_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_05361a30548b15274a297aeb2a956252.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
в молдове, молдова, игорь додон, парламент
Додон: Стамбульская конвенция - удар по православию и традиционным ценностям
18:07 01.10.2021 (обновлено: 18:16 01.10.2021)
Додон раскритиковал ратификацию Стамбульской конвенции в Молдове.
КИШИНЕВ, 1 окт – Sputnik. Пятый президент Молдовы и лидер Партии социалистов Игорь Додон высказался о ратификации Стамбульской конвенции в республике.
По его словам, ратификация была инициирована правящей партией, в то время как многие страны, включая членов ЕС, отказались от этого документа.
"В течение моего президентского мандата я блокировал ратификацию Стамбульской конвенции, поскольку я твердо убежден, что этот документ несет угрозу многовековой духовной традиции нашего народа, основанной на православии, общественной морали и семейным ценностям, воспитанию молодого поколения в духе нравственности и уважения к своим родителям", – написал Додон на своей странице в социальной сети.
"Хочу напомнить, что две страны, входящие в Совет Европы – Россия и Азербайджан, –отказались от подписания Стамбульской конвенции", – подчеркнул политик.
Он добавил, что еще целый ряд стран, такие, как Великобритания, Венгрия, Литва, Латвия, Украина, Болгария, Чехия, Словакия, отказываются от ратификации, а Турция объявила о выходе из Стамбульской конвенции.
В заключение Додон призвал все молдавское общество "сплотиться в борьбе за традиционные ценности нашего народа, за семью и человеческое достоинство".