https://ru.sputnik.md/20211001/doyl-logston-pridnestrove-45194118.html
Какие планы у Дойла Логсдона на Приднестровье
Какие планы у Дойла Логсдона на Приднестровье
Что кроется за намерениями Дойла Логсдона? Насколько западное экспертное сообщество понимает причины возникновения приднестровского конфликта? Об этом и многом... 01.10.2021, Sputnik Молдова
2021-10-01T19:43+0300
2021-10-01T19:43+0300
2021-10-01T19:43+0300
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Будущий посол США в Молдове Дойл Логсдон намерен добиваться вывода российских миротворцев из Приднестровья. "Урегулирование конфликта в Приднестровье остается приоритетом", – заявил он в среду на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса по утверждению его кандидатуры.Также Логсдон добавил: "Нам нужно продолжить оказывать давление на Россию, чтобы она выполнила свои обязательства по выводу войск и вывозу боеприпасов из Молдовы".По словам Логсдона, "российское вредоносное влияние и дезинформация угрожают демократическому развитию Молдовы, амбициозной программе реформ и ее европейскому курсу". Он отметил, что в случае одобрения его кандидатуры сенаторами будет "тесно сотрудничать с представителями высшего руководства, гражданским обществом и международными партнерами с целью поддержки программы демократических реформ в Молдове и повышения ее устойчивости к вредоносному влиянию и дезинформации".Что кроется за намерениями Дойла Логсдона? Насколько западное экспертное сообщество понимает причины возникновения приднестровского конфликта и то, почему существует непризнанное Приднестровье? Насколько это понимают в России? А также: победа "Шерифа" – это "мягкая сила" России или хорошая работа украинского тренера?Об этом и многом другом – в беседе радиостудии Sputnik Молдова с журналистом, публицистом и писателем Арменом Гаспаряном.
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кишинев, приднестровье, сша, тирасполь, посол, видео, в молдове
Какие планы у Дойла Логсдона на Приднестровье
Что кроется за намерениями Дойла Логсдона? Насколько западное экспертное сообщество понимает причины возникновения приднестровского конфликта? Об этом и многом другом - в беседе с журналистом, публицистом и писателем Арменом Гаспаряном.
Будущий посол США в Молдове Дойл Логсдон намерен добиваться вывода российских миротворцев из Приднестровья.
"Урегулирование конфликта в Приднестровье остается приоритетом", – заявил он в среду на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса по утверждению его кандидатуры.
"США поддерживают усилия под эгидой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по защите суверенитета и территориальной целостности Молдовы, при признании особого статуса Приднестровья", – сказал дипломат.
Также Логсдон добавил: "Нам нужно продолжить оказывать давление на Россию, чтобы она выполнила свои обязательства по выводу войск и вывозу боеприпасов из Молдовы".
По словам Логсдона, "российское вредоносное влияние и дезинформация угрожают демократическому развитию Молдовы, амбициозной программе реформ и ее европейскому курсу". Он отметил, что в случае одобрения его кандидатуры сенаторами будет "тесно сотрудничать с представителями высшего руководства, гражданским обществом и международными партнерами с целью поддержки программы демократических реформ в Молдове и повышения ее устойчивости к вредоносному влиянию и дезинформации".
Что кроется за намерениями Дойла Логсдона? Насколько западное экспертное сообщество понимает причины возникновения приднестровского конфликта и то, почему существует непризнанное Приднестровье? Насколько это понимают в России?
А также: победа "Шерифа" – это "мягкая сила" России или хорошая работа украинского тренера?
Об этом и многом другом – в беседе радиостудии Sputnik Молдова
с журналистом, публицистом и писателем Арменом Гаспаряном.