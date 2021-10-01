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Представитель Татарстана: Гагаузии следует ввести нулевой налог для IT-компаний
Представитель Татарстана: Гагаузии следует ввести нулевой налог для IT-компаний
Представитель Татарстана: Гагаузии следует ввести нулевой налог для IT компаний
2021-10-01T17:29+0300
2021-10-01T17:29+0300
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КОМРАТ, 1 окт – Sputnik, Максим Топал. Благодаря изменению налогового законодательства Гагаузия может выйти в лидеры в развитии сферы IT не только в Молдове, но и в мире, считает министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан Айрат Хайруллин.Выступая в рамках инвестиционного форума в Комрате, Хайруллин рассказал, что Татарстан как один из лидеров развития IT-сферы в Российской Федерации "готов делиться с Гагаузией своими образовательными проектами и методическими программами".Он приветствовал решение властей Молдовы о введении семипроцентного налога для IT-компаний, но считает, что и его следовало бы сократить, сделав нулевым. В этом случае удастся привлечь в страну программистов и разработчиков приложений.По его словам, глава Гагаузии Ирина Влах "предпринимает все возможные усилия, чтобы этот процесс стартовал", а власти Татарстана и Российской Федерации "в этих начинаниях братского гагаузского народа будут всячески помогать".
https://ru.sputnik.md/20211001/perspektivy-vzaimodeystviya-sankt-peterburga-gagauzii-komrat-45194831.html
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в молдове, молдова, гагаузия, экономический форум

Представитель Татарстана: Гагаузии следует ввести нулевой налог для IT-компаний

17:29 01.10.2021
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© Sputnik / Maxim TopalАйрат Хайруллин
Айрат Хайруллин - Sputnik Молдова, 1920, 01.10.2021
© Sputnik / Maxim Topal
Республика Татарстан готова помочь Гагаузии в развитии сферы IT. Об этом заявили на инвестиционном форуме Invest Gagauzia 2021.
КОМРАТ, 1 окт – Sputnik, Максим Топал. Благодаря изменению налогового законодательства Гагаузия может выйти в лидеры в развитии сферы IT не только в Молдове, но и в мире, считает министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан Айрат Хайруллин.
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Выступая в рамках инвестиционного форума в Комрате, Хайруллин рассказал, что Татарстан как один из лидеров развития IT-сферы в Российской Федерации "готов делиться с Гагаузией своими образовательными проектами и методическими программами".
Он приветствовал решение властей Молдовы о введении семипроцентного налога для IT-компаний, но считает, что и его следовало бы сократить, сделав нулевым. В этом случае удастся привлечь в страну программистов и разработчиков приложений.

"Я не знаю, насколько вы автономны, но я считаю, Гагаузии надо сделать следующее – ввести нулевой налог для IT-компаний. Объявите на весь мир: "Приезжайте из любой точки мира и в ближайшие 10 лет будете платить ноль процентов налога". Очень важно быть амбициозными в этом направлении. Это даст вам возможность конкурировать с Китаем, с Кремниевой долиной, Россией, Казахстаном, Беларусью – со всеми, кто понимает, что эта индустрия повышает уровень качества жизни", – заявил Айрат Хайруллин.

По его словам, глава Гагаузии Ирина Влах "предпринимает все возможные усилия, чтобы этот процесс стартовал", а власти Татарстана и Российской Федерации "в этих начинаниях братского гагаузского народа будут всячески помогать".
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