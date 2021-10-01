https://ru.sputnik.md/20211001/gagauzia-it-kompaniy-45198856.html

Представитель Татарстана: Гагаузии следует ввести нулевой налог для IT-компаний

Представитель Татарстана: Гагаузии следует ввести нулевой налог для IT-компаний

Представитель Татарстана: Гагаузии следует ввести нулевой налог для IT компаний

2021-10-01T17:29+0300

2021-10-01T17:29+0300

2021-10-01T17:29+0300

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КОМРАТ, 1 окт – Sputnik, Максим Топал. Благодаря изменению налогового законодательства Гагаузия может выйти в лидеры в развитии сферы IT не только в Молдове, но и в мире, считает министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан Айрат Хайруллин.Выступая в рамках инвестиционного форума в Комрате, Хайруллин рассказал, что Татарстан как один из лидеров развития IT-сферы в Российской Федерации "готов делиться с Гагаузией своими образовательными проектами и методическими программами".Он приветствовал решение властей Молдовы о введении семипроцентного налога для IT-компаний, но считает, что и его следовало бы сократить, сделав нулевым. В этом случае удастся привлечь в страну программистов и разработчиков приложений.По его словам, глава Гагаузии Ирина Влах "предпринимает все возможные усилия, чтобы этот процесс стартовал", а власти Татарстана и Российской Федерации "в этих начинаниях братского гагаузского народа будут всячески помогать".

https://ru.sputnik.md/20211001/perspektivy-vzaimodeystviya-sankt-peterburga-gagauzii-komrat-45194831.html

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в молдове, молдова, гагаузия, экономический форум