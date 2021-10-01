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"Большие возможности для роста": в Гагаузии стартовал инвестфорум
"Большие возможности для роста": в Гагаузии стартовал инвестфорум
"Большие возможности для роста": в Гагаузии стартовал инвестфорум
2021-10-01T13:11+0300
2021-10-01T13:11+0300
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КОМРАТ, 1 окт - Sputnik, Максим Топал. Площадка, принимающая гостей инвестфорума – городской стадион Комрата. Здесь расположилось несколько сцен для выступлений, зрительный зал, помещения для проведения встреч и переговоров между участниками форума B2B. Как ожидается, в мероприятии примут участие около 300 представителей из 16 стран мира.В своем приветственном слове глава Гагаузии Ирина Влах отметила, что в настоящее время Гагаузия, хотя и отстает в экономическом плане, однако это означает "большие возможности" для роста.По ее словам, "самый важный актив современного предприятия - это не кабинеты и компьютеры, не машины или станки, а квалифицированные специалисты", и Гагаузия в состоянии обеспечить потенциальных инвесторов квалифицированной рабочей силой."При Комратском государственном университете мы начали строительство IT Digital Hub, который призван стать площадкой, рождающей талантливых программистов. Параллельно мы начинаем строительство Индустриального колледжа, который станет фабрикой современных инженеров. Молодежь Гагаузии талантлива, наши дети уже давно работают в командах известных технологических гигантов. Там они участвуют в создании самых новых технологий и продуктов, и мы этим безмерно гордимся. Сейчас наши действия нацелены на то, чтобы создать условия, при которых наша молодежь сможет работать на те же компании, но уже в их офисах в Гагаузии", - заключила Ирина Влах.Инвестиционный форум будет проходить в течение двух дней. В пятницу участники форума обсудят перспективы индустриализации Гагаузии и развития IT-технологий. Во второй день успешные предприниматели будут делиться своим опытом с гагаузской молодежью.
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форум, комрат, ирина влах, гагаузия

"Большие возможности для роста": в Гагаузии стартовал инвестфорум

13:11 01.10.2021
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© Photo : Facebook / Ирина Влах. Официальная страницаВ Гагаузии стартовал инвестфорум
В Гагаузии стартовал инвестфорум - Sputnik Молдова, 1920, 01.10.2021
© Photo : Facebook / Ирина Влах. Официальная страница
Крупнейшее экономическое событие 2021 года стартовало в пятницу в Гагаузии. Речь идет об инвестиционном форуме Invest Gagauzia. В этом году он проходит под девизом "Экономики возможностей".
КОМРАТ, 1 окт - Sputnik, Максим Топал. Площадка, принимающая гостей инвестфорума – городской стадион Комрата. Здесь расположилось несколько сцен для выступлений, зрительный зал, помещения для проведения встреч и переговоров между участниками форума B2B. Как ожидается, в мероприятии примут участие около 300 представителей из 16 стран мира.
© Photo : Facebook / Ирина Влах. Официальная страницаВ Гагаузии стартовал инвестфорум
В Гагаузии стартовал инвестфорум - Sputnik Молдова, 1920, 01.10.2021
В Гагаузии стартовал инвестфорум
© Photo : Facebook / Ирина Влах. Официальная страница
В своем приветственном слове глава Гагаузии Ирина Влах отметила, что в настоящее время Гагаузия, хотя и отстает в экономическом плане, однако это означает "большие возможности" для роста.

Мы видим, какие продукты и услуги производят страны с развитой экономикой, и понимаем, что мы тоже можем стать частью тех производственных цепей. Но для этого нам необходимо учиться. И у нас есть огромное желание учиться и развиваться. Мы готовы доказать, что мы действительно талантливы и способны быть эффективной частью любой большой команды.

Башкан Гагаузии Ирина Влах провела заседание по теме вакцинации от COVID-19 - Sputnik Молдова
Ирина Влах
Башкан Гагаузии
По ее словам, "самый важный актив современного предприятия - это не кабинеты и компьютеры, не машины или станки, а квалифицированные специалисты", и Гагаузия в состоянии обеспечить потенциальных инвесторов квалифицированной рабочей силой.
© Photo : Facebook / Ирина Влах. Официальная страницаВ Гагаузии стартовал инвестфорум
В Гагаузии стартовал инвестфорум - Sputnik Молдова, 1920, 01.10.2021
В Гагаузии стартовал инвестфорум
© Photo : Facebook / Ирина Влах. Официальная страница
"При Комратском государственном университете мы начали строительство IT Digital Hub, который призван стать площадкой, рождающей талантливых программистов. Параллельно мы начинаем строительство Индустриального колледжа, который станет фабрикой современных инженеров. Молодежь Гагаузии талантлива, наши дети уже давно работают в командах известных технологических гигантов. Там они участвуют в создании самых новых технологий и продуктов, и мы этим безмерно гордимся. Сейчас наши действия нацелены на то, чтобы создать условия, при которых наша молодежь сможет работать на те же компании, но уже в их офисах в Гагаузии", - заключила Ирина Влах.
© Photo : Facebook / Ирина Влах. Официальная страницаВ Гагаузии стартовал инвестфорум
В Гагаузии стартовал инвестфорум - Sputnik Молдова, 1920, 01.10.2021
В Гагаузии стартовал инвестфорум
© Photo : Facebook / Ирина Влах. Официальная страница
Инвестиционный форум будет проходить в течение двух дней. В пятницу участники форума обсудят перспективы индустриализации Гагаузии и развития IT-технологий. Во второй день успешные предприниматели будут делиться своим опытом с гагаузской молодежью.
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