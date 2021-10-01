https://ru.sputnik.md/20211001/gavrilitsa-grosu-prezident-slovenia-45202705.html

Что Гаврилица и Гросу обсудили с президентом Словении

Что Гаврилица и Гросу обсудили с президентом Словении

Что Гаврилица и Гросу обсудили с президентом Словении

2021-10-01T20:36+0300

2021-10-01T20:36+0300

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политика

игорь гросу

визит

наталья гаврилица

в молдове

молдова

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КИШИНЕВ, 1 окт — Sputnik. Президент Словении Борут Пахор в Кишиневе встретился с премьер-министром Натальей Гаврилицей и спикером парламента Молдовы Игорем Гросу.Глава кабинета министров поблагодарила президента Словении за решение признать сертификаты о вакцинации, выданные властями Молдовы, в соответствии со стандартами ВОЗ.Гаврилица отметила, что Словения председательствует в Совете ЕС с июня до конца 2021 года и выразила надежду, что ЕС будет и далее сотрудничать с Кишиневом в продвижении реформ и управления пандемическим кризисом.Премьер вновь напомнила о запросе к словенской стороне о предоставлении в дополнение к заранее установленной годовой квоте еще 200 разрешений на международную автомобильную перевозку грузов. В ходе переговоров стороны также обсудили итоги визита премьер-министра Молдовы в Брюссель. На встрече со спикером парламента Игорем Гросу обсуждались темы, связанные с активизации межпарламентского сотрудничества между двумя странами и совместными мерами по поддержке бизнеса."У нас амбициозная повестка дня с сильным мандатом, поддерживаемым гражданами. Таким образом, мы стремимся создать сильные государственные институты, которые работают на благо граждан. "Нулевым приоритетом" остается реформа судебной системы и борьба с коррупцией ", – заявил председатель парламента.В ходе встречи Гросу выразил признательность за поддержку, оказываемую Молдове Словенией с начала пандемии COVID-19. Между Молдовой и Словенией было заключено 10 двусторонних договоров в таких областях, как предотвращение двойного налогообложения и предотвращение уклонения от уплаты налогов, борьба с отмыванием денег, международные перевозки, реадмиссия лиц, незаконно проживающих в стране. Это первый за последние 19 лет визит президента Словении в Республику Молдова.

https://ru.sputnik.md/20211001/sandu-slovenii-nuzhna-podderzhka-vneshnikh-partnerov-45187449.html

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игорь гросу, визит, наталья гаврилица, в молдове, молдова