https://ru.sputnik.md/20211001/gavrilitsa-grosu-prezident-slovenia-45202705.html
Что Гаврилица и Гросу обсудили с президентом Словении
Что Гаврилица и Гросу обсудили с президентом Словении
Что Гаврилица и Гросу обсудили с президентом Словении
2021-10-01T20:36+0300
2021-10-01T20:36+0300
2021-10-01T20:36+0300
политика
игорь гросу
визит
наталья гаврилица
в молдове
молдова
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КИШИНЕВ, 1 окт — Sputnik. Президент Словении Борут Пахор в Кишиневе встретился с премьер-министром Натальей Гаврилицей и спикером парламента Молдовы Игорем Гросу.Глава кабинета министров поблагодарила президента Словении за решение признать сертификаты о вакцинации, выданные властями Молдовы, в соответствии со стандартами ВОЗ.Гаврилица отметила, что Словения председательствует в Совете ЕС с июня до конца 2021 года и выразила надежду, что ЕС будет и далее сотрудничать с Кишиневом в продвижении реформ и управления пандемическим кризисом.Премьер вновь напомнила о запросе к словенской стороне о предоставлении в дополнение к заранее установленной годовой квоте еще 200 разрешений на международную автомобильную перевозку грузов. В ходе переговоров стороны также обсудили итоги визита премьер-министра Молдовы в Брюссель. На встрече со спикером парламента Игорем Гросу обсуждались темы, связанные с активизации межпарламентского сотрудничества между двумя странами и совместными мерами по поддержке бизнеса."У нас амбициозная повестка дня с сильным мандатом, поддерживаемым гражданами. Таким образом, мы стремимся создать сильные государственные институты, которые работают на благо граждан. "Нулевым приоритетом" остается реформа судебной системы и борьба с коррупцией ", – заявил председатель парламента.В ходе встречи Гросу выразил признательность за поддержку, оказываемую Молдове Словенией с начала пандемии COVID-19. Между Молдовой и Словенией было заключено 10 двусторонних договоров в таких областях, как предотвращение двойного налогообложения и предотвращение уклонения от уплаты налогов, борьба с отмыванием денег, международные перевозки, реадмиссия лиц, незаконно проживающих в стране. Это первый за последние 19 лет визит президента Словении в Республику Молдова.
https://ru.sputnik.md/20211001/sandu-slovenii-nuzhna-podderzhka-vneshnikh-partnerov-45187449.html
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игорь гросу, визит, наталья гаврилица, в молдове, молдова
КИШИНЕВ, 1 окт — Sputnik. Президент Словении Борут Пахор в Кишиневе встретился с премьер-министром Натальей Гаврилицей и спикером парламента Молдовы Игорем Гросу.
Глава кабинета министров поблагодарила президента Словении за решение признать сертификаты о вакцинации, выданные властями Молдовы, в соответствии со стандартами ВОЗ.
Гаврилица отметила, что Словения председательствует в Совете ЕС с июня до конца 2021 года и выразила надежду, что ЕС будет и далее сотрудничать с Кишиневом в продвижении реформ и управления пандемическим кризисом.
Премьер вновь напомнила о запросе к словенской стороне о предоставлении в дополнение к заранее установленной годовой квоте еще 200 разрешений на международную автомобильную перевозку грузов. В ходе переговоров стороны также обсудили итоги визита премьер-министра Молдовы в Брюссель.
На встрече со спикером парламента Игорем Гросу обсуждались темы, связанные с активизации межпарламентского сотрудничества между двумя странами и совместными мерами по поддержке бизнеса.
"У нас амбициозная повестка дня с сильным мандатом, поддерживаемым гражданами. Таким образом, мы стремимся создать сильные государственные институты, которые работают на благо граждан. "Нулевым приоритетом" остается реформа судебной системы и борьба с коррупцией ", – заявил председатель парламента.
В ходе встречи Гросу выразил признательность за поддержку, оказываемую Молдове Словенией с начала пандемии COVID-19.
Между Молдовой и Словенией было заключено 10 двусторонних договоров в таких областях, как предотвращение двойного налогообложения и предотвращение уклонения от уплаты налогов, борьба с отмыванием денег, международные перевозки, реадмиссия лиц, незаконно проживающих в стране. Это первый за последние 19 лет визит президента Словении в Республику Молдова.