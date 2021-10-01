https://ru.sputnik.md/20211001/germania-teplo-svet-45205911.html

В Германии вышли учебные видеоролики о том, как выжить без тепла и света

В Германии вышли учебные видеоролики о том, как выжить без тепла и света

В Германии вышли учебные видеоролики о том, как выжить без тепла и света

2021-10-01T21:14+0300

2021-10-01T21:14+0300

2021-10-01T21:14+0300

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КИШИНЕВ, 1 окт — Sputnik. Власти ФРГ опубликовали ролик на случай возникновения у населения страны проблем с энергоснабжением.На видеоролике, который появился в Twitter федерального ведомства по защите населения и помощи при катастрофах (BBK), показана женщина, которая мерзнет при свете свечей, после чего надевает верхнюю одежду, а также шарф и перчатки. Далее она заклеивает окна фольгой для утепления, а также собирает импровизированную "печку" из цветочного горшка и свечей.Создатели видеоролика пояснили, что видео приурочено ко дню защиты в чрезвычайных ситуациях и посвящено теме отключения электроэнергии. Причины нарушения энергоснабжения могут быть самыми разными, добавили в ведомстве, приведя в пример последствия урагана "Ида" в США.

https://ru.sputnik.md/20211001/istoricheskiy-maksimum-tsena-na-gaz-v-evrope-bet-rekordy-45187330.html

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в мире, германия, отопление, газ