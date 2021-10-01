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В Германии вышли учебные видеоролики о том, как выжить без тепла и света
В Германии вышли учебные видеоролики о том, как выжить без тепла и света
В Германии вышли учебные видеоролики о том, как выжить без тепла и света
2021-10-01T21:14+0300
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КИШИНЕВ, 1 окт — Sputnik. Власти ФРГ опубликовали ролик на случай возникновения у населения страны проблем с энергоснабжением.На видеоролике, который появился в Twitter федерального ведомства по защите населения и помощи при катастрофах (BBK), показана женщина, которая мерзнет при свете свечей, после чего надевает верхнюю одежду, а также шарф и перчатки. Далее она заклеивает окна фольгой для утепления, а также собирает импровизированную "печку" из цветочного горшка и свечей.Создатели видеоролика пояснили, что видео приурочено ко дню защиты в чрезвычайных ситуациях и посвящено теме отключения электроэнергии. Причины нарушения энергоснабжения могут быть самыми разными, добавили в ведомстве, приведя в пример последствия урагана "Ида" в США.
https://ru.sputnik.md/20211001/istoricheskiy-maksimum-tsena-na-gaz-v-evrope-bet-rekordy-45187330.html
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в мире, германия, отопление, газ

В Германии вышли учебные видеоролики о том, как выжить без тепла и света

21:14 01.10.2021
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© Sputnik / Станислав Савельев / Перейти в фотобанкСильные морозы, архивное фото
Сильные морозы, архивное фото - Sputnik Молдова, 1920, 01.10.2021
© Sputnik / Станислав Савельев
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Немецкое ведомство на фоне роста цен на газ в Европе объяснило, что делать, если в доме отключили электричество и тепло.
КИШИНЕВ, 1 окт — Sputnik. Власти ФРГ опубликовали ролик на случай возникновения у населения страны проблем с энергоснабжением.
На видеоролике, который появился в Twitter федерального ведомства по защите населения и помощи при катастрофах (BBK), показана женщина, которая мерзнет при свете свечей, после чего надевает верхнюю одежду, а также шарф и перчатки. Далее она заклеивает окна фольгой для утепления, а также собирает импровизированную "печку" из цветочного горшка и свечей.
Создатели видеоролика пояснили, что видео приурочено ко дню защиты в чрезвычайных ситуациях и посвящено теме отключения электроэнергии. Причины нарушения энергоснабжения могут быть самыми разными, добавили в ведомстве, приведя в пример последствия урагана "Ида" в США.
Амурский газоперерабатывающий завод - Sputnik Молдова, 1920, 01.10.2021
Исторический максимум: цена на газ в Европе бьет рекорды
14:55
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