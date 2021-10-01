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Главная причина, по которой президент Словении приехал в Молдову
Главная причина, по которой президент Словении приехал в Молдову
Президент Словении Борут Пахор находится с официальным визитом в Молдове 1-2 октября. 01.10.2021, Sputnik Молдова
2021-10-01T14:02+0300
2021-10-01T14:02+0300
2021-10-01T14:08+0300
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КИШИНЕВ, 1 окт – Sputnik. Основной причиной, по которой президент Словении приехал в Молдову, является поддержка президента Майи Санду, нового правительства и реформ, которые власти должны провести. Об этом заявил словенский лидер Борут Пахор на брифинге после встречи с Санду в рамках своего официального визита 1-2 октября. По словам Пахора, его визит в Кишинев также направлен на поддержку "европейской перспективы Молдовы". "В той мере, в какой Словения и Европейский союз могут поддержать вас в проведении реформ, вы можете рассчитывать на нас", - заявил Пахор.Как отметил лидер Словении, его страна попытается сделать шаг вперед в Восточном партнерстве, учитывая, что саммит этой программы запланирован на декабрь и Словения будет председательствовать в Совете Европейского союза. "Мы будем стремиться сделать шаг вперед с точки зрения перспектив Восточного партнерства. Мы считаем, что это единственный способ обеспечить мир и благополучие как в Европейском союзе, так и в соседних странах", - считает Пахор. Напомним, президент Словении Борут Пахор находится с официальным визитом в Молдове 1-2 октября. У него запланировано несколько встреч, включая президента и премьер-министра Молдовы.
https://ru.sputnik.md/20211001/sandu-slovenii-nuzhna-podderzhka-vneshnikh-partnerov-45187449.html
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в молдове, молдова, майя санду, словения
Главная причина, по которой президент Словении приехал в Молдову
14:02 01.10.2021 (обновлено: 14:08 01.10.2021)
Президент Словении Борут Пахор находится с официальным визитом в Молдове 1-2 октября.
КИШИНЕВ, 1 окт – Sputnik. Основной причиной, по которой президент Словении приехал в Молдову, является поддержка президента Майи Санду, нового правительства и реформ, которые власти должны провести. Об этом заявил словенский лидер Борут Пахор на брифинге после встречи с Санду в рамках своего официального визита 1-2 октября.
По словам Пахора, его визит в Кишинев также направлен на поддержку "европейской перспективы Молдовы".
"В той мере, в какой Словения и Европейский союз могут поддержать вас в проведении реформ, вы можете рассчитывать на нас", - заявил Пахор.
Как отметил лидер Словении, его страна попытается сделать шаг вперед в Восточном партнерстве, учитывая, что саммит этой программы запланирован на декабрь и Словения будет председательствовать в Совете Европейского союза.
"Мы будем стремиться сделать шаг вперед с точки зрения перспектив Восточного партнерства. Мы считаем, что это единственный способ обеспечить мир и благополучие как в Европейском союзе, так и в соседних странах", - считает Пахор.
Напомним, президент Словении Борут Пахор находится с официальным визитом в Молдове 1-2 октября. У него запланировано несколько встреч, включая президента и премьер-министра Молдовы.