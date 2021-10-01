https://ru.sputnik.md/20211001/glavnaya-prichina-po-kotoroy-prezident-slovenii-priekhal-v-moldovu-45189605.html

Главная причина, по которой президент Словении приехал в Молдову

Главная причина, по которой президент Словении приехал в Молдову

Президент Словении Борут Пахор находится с официальным визитом в Молдове 1-2 октября. 01.10.2021, Sputnik Молдова

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КИШИНЕВ, 1 окт – Sputnik. Основной причиной, по которой президент Словении приехал в Молдову, является поддержка президента Майи Санду, нового правительства и реформ, которые власти должны провести. Об этом заявил словенский лидер Борут Пахор на брифинге после встречи с Санду в рамках своего официального визита 1-2 октября. По словам Пахора, его визит в Кишинев также направлен на поддержку "европейской перспективы Молдовы". "В той мере, в какой Словения и Европейский союз могут поддержать вас в проведении реформ, вы можете рассчитывать на нас", - заявил Пахор.Как отметил лидер Словении, его страна попытается сделать шаг вперед в Восточном партнерстве, учитывая, что саммит этой программы запланирован на декабрь и Словения будет председательствовать в Совете Европейского союза. "Мы будем стремиться сделать шаг вперед с точки зрения перспектив Восточного партнерства. Мы считаем, что это единственный способ обеспечить мир и благополучие как в Европейском союзе, так и в соседних странах", - считает Пахор. Напомним, президент Словении Борут Пахор находится с официальным визитом в Молдове 1-2 октября. У него запланировано несколько встреч, включая президента и премьер-министра Молдовы.

https://ru.sputnik.md/20211001/sandu-slovenii-nuzhna-podderzhka-vneshnikh-partnerov-45187449.html

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Родика Герчиу https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2857/17/28571743_318:-1:2366:2048_100x100_80_0_0_bfb2d06d0350bae0649fd97c9c76db0f.jpg

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в молдове, молдова, майя санду, словения