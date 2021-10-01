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Исторический максимум: цена на газ в Европе бьет рекорды
Исторический максимум: цена на газ в Европе бьет рекорды
Исторический максимум: цена на газ в Европе бьет рекорды
2021-10-01T14:55+0300
2021-10-01T14:55+0300
газ
европа
цена на газ
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КИШИНЕВ, 1 окт - Sputnik. Цены на газ в Европе приблизились к исторической отметке 1200 долларов за тысячу кубометров, передает РИА Новости со ссылкой на данные биржи ICE Futures.Ноябрьские фьючерсы по индексу голландского TTF (самого ликвидного европейского хаба) открыли торги на уровне 1150 долларов и уже через несколько минут взлетели до 1199,4. Но затем последовал откат — к 10.05 мск их стоимость упала до 1120 долларов, на 4,6 процента ниже расчетной цены предыдущего дня (1170 долларов).Накануне цены на газ несколько раз обновляли максимум, превысив на пике 1180 долларов за тысячу кубов.Ситуация на газовом рынке Европы резко обострилась в последние недели. Если в начале августа фьючерсы торговались на уровне 515 долларов, то уже через месяц подорожали до 600, а к концу сентября — более чем вдвое.Эксперты связывают это с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.
https://ru.sputnik.md/20211001/spynu-nazval-tsenu-po-kotoroy-moldova-zakupaet-gaz-tarif-45185990.html
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газ, европа, цена на газ

Исторический максимум: цена на газ в Европе бьет рекорды

14:55 01.10.2021
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© Sputnik / Павел Львов / Перейти в фотобанкАмурский газоперерабатывающий завод
Амурский газоперерабатывающий завод - Sputnik Молдова, 1920, 01.10.2021
© Sputnik / Павел Львов
/
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Цены на природный газ в Европе продолжают расти.
КИШИНЕВ, 1 окт - Sputnik. Цены на газ в Европе приблизились к исторической отметке 1200 долларов за тысячу кубометров, передает РИА Новости со ссылкой на данные биржи ICE Futures.
Ноябрьские фьючерсы по индексу голландского TTF (самого ликвидного европейского хаба) открыли торги на уровне 1150 долларов и уже через несколько минут взлетели до 1199,4. Но затем последовал откат — к 10.05 мск их стоимость упала до 1120 долларов, на 4,6 процента ниже расчетной цены предыдущего дня (1170 долларов).
Андрей Спыну - Sputnik Молдова, 1920, 01.10.2021
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Накануне цены на газ несколько раз обновляли максимум, превысив на пике 1180 долларов за тысячу кубов.
Ситуация на газовом рынке Европы резко обострилась в последние недели. Если в начале августа фьючерсы торговались на уровне 515 долларов, то уже через месяц подорожали до 600, а к концу сентября — более чем вдвое.
Эксперты связывают это с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.
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