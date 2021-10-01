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По какой цене Молдова будет закупать газ в октябре: заявление Спыну
По какой цене Молдова будет закупать газ в октябре: заявление Спыну
По какой цене Молдова будет закупать газ в октябре: заявление Спыну
2021-10-01T11:32+0300
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Вице-премьер и министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну проводит пресс-конференцию, на которой представит подробности продления контракта с "Газпромом" на поставку газа. Напомним, контракт "Молдовагаз" с "Газпромом" истек 30 сентября 2021 года и в этот же день документ был продлен на один месяц. Как отметили в "Молдовагаз", это позволит обеспечить поставки газа всем потребителям страны на протяжении этого периода. При этом переговоры по более длительным срокам действия и ценовым условиям контракта продолжатся.
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в молдове, молдова, "газпром", молдовагаз, поставки газа, видео

По какой цене Молдова будет закупать газ в октябре: заявление Спыну

11:32 01.10.2021 (обновлено: 12:06 01.10.2021)
257
Детали продления контракта с "Газпромом" и цену закупки газа представляет вице-премьер.
Вице-премьер и министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну проводит пресс-конференцию, на которой представит подробности продления контракта с "Газпромом" на поставку газа.
Напомним, контракт "Молдовагаз" с "Газпромом" истек 30 сентября 2021 года и в этот же день документ был продлен на один месяц.
Как отметили в "Молдовагаз", это позволит обеспечить поставки газа всем потребителям страны на протяжении этого периода. При этом переговоры по более длительным срокам действия и ценовым условиям контракта продолжатся.
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