https://ru.sputnik.md/20211001/kakoy-tsene-moldova-budet-zakupat-gaz-zayavlenie-spynu-45183890.html

По какой цене Молдова будет закупать газ в октябре: заявление Спыну

По какой цене Молдова будет закупать газ в октябре: заявление Спыну

По какой цене Молдова будет закупать газ в октябре: заявление Спыну

2021-10-01T11:32+0300

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поставки газа

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Вице-премьер и министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну проводит пресс-конференцию, на которой представит подробности продления контракта с "Газпромом" на поставку газа. Напомним, контракт "Молдовагаз" с "Газпромом" истек 30 сентября 2021 года и в этот же день документ был продлен на один месяц. Как отметили в "Молдовагаз", это позволит обеспечить поставки газа всем потребителям страны на протяжении этого периода. При этом переговоры по более длительным срокам действия и ценовым условиям контракта продолжатся.

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