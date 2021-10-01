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В Кишиневе еще одну улицу перекроют: как будет ездить общественный транспорт
В Кишиневе еще одну улицу перекроют: как будет ездить общественный транспорт
В Кишиневе еще одну улицу перекроют: как будет ездить общественный транспорт
2021-10-01T12:02+0300
2021-10-01T12:10+0300
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КИШИНЕВ, 1 окт - Sputnik. Часть улицы Александру чел Бун в Кишиневе временно перекроют. Об этом сообщили в столичной примэрии. Как отметили в муниципалитете, речь идет об участке Александру чел Бун между улицами Болгарской и Армянской. Этот сегмент дороги будет недоступен со 2 по 10 октября. Такая мера принята в связи с необходимостью проведения реабилитационных работ внешнего водопровода и канализационных сетей. Во время выполнения указанных работ движение общественного транспорта будет организовано следующим образом:Микроавтобусы № 103, 108, 171, 174 и 188 будут ездить с проспекта Д. Кантемира по улицам Измаил, Митрополит Варлаама, Армянскую, Александру чел Бун и далее по установленному маршруту. Микроавтобусы № 130, 132, 134, 148 и 162 будут ездить с улицы Болгарской по улицам Кожокарилор, А. Хышдеу, В. Александри, Александру чел Бун и далее по установленному маршруту. Водителям, пересекающим районы, где объявлено о приостановке движения, настоятельно рекомендуется объехать этот участок.
https://ru.sputnik.md/20210910/kishinev-perekryli-ulitsu-marshrut-obschestvennogo-transporta-44640735.html
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в молдове, кишинев, молдова, перекрытие улицы

В Кишиневе еще одну улицу перекроют: как будет ездить общественный транспорт

12:02 01.10.2021 (обновлено: 12:10 01.10.2021)
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Кишиневским водителям придется объезжать еще один участок в центре города.
КИШИНЕВ, 1 окт - Sputnik. Часть улицы Александру чел Бун в Кишиневе временно перекроют. Об этом сообщили в столичной примэрии.
Как отметили в муниципалитете, речь идет об участке Александру чел Бун между улицами Болгарской и Армянской. Этот сегмент дороги будет недоступен со 2 по 10 октября.
Такая мера принята в связи с необходимостью проведения реабилитационных работ внешнего водопровода и канализационных сетей.
Во время выполнения указанных работ движение общественного транспорта будет организовано следующим образом:
Микроавтобусы № 103, 108, 171, 174 и 188 будут ездить с проспекта Д. Кантемира по улицам Измаил, Митрополит Варлаама, Армянскую, Александру чел Бун и далее по установленному маршруту.
Ремонт дороги улица Ион Крянгэ - Sputnik Молдова, 1920, 10.09.2021
Новости Кишинева
В Кишиневе перекрыли еще одну улицу: маршрут общественного транспорта изменен
10 сентября, 10:55
332
Микроавтобусы № 130, 132, 134, 148 и 162 будут ездить с улицы Болгарской по улицам Кожокарилор, А. Хышдеу, В. Александри, Александру чел Бун и далее по установленному маршруту.
Водителям, пересекающим районы, где объявлено о приостановке движения, настоятельно рекомендуется объехать этот участок.
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