https://ru.sputnik.md/20211001/kishinev-esche-odnu-ulitsu-perekroyut-obschestvennyy-transport-45185136.html

В Кишиневе еще одну улицу перекроют: как будет ездить общественный транспорт

В Кишиневе еще одну улицу перекроют: как будет ездить общественный транспорт

В Кишиневе еще одну улицу перекроют: как будет ездить общественный транспорт

2021-10-01T12:02+0300

2021-10-01T12:02+0300

2021-10-01T12:10+0300

новости кишинева

в молдове

кишинев

молдова

перекрытие улицы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1938/29/19382987_0:0:5472:3078_1920x0_80_0_0_d404e7209e2dccb9de147dd66556976f.jpg

КИШИНЕВ, 1 окт - Sputnik. Часть улицы Александру чел Бун в Кишиневе временно перекроют. Об этом сообщили в столичной примэрии. Как отметили в муниципалитете, речь идет об участке Александру чел Бун между улицами Болгарской и Армянской. Этот сегмент дороги будет недоступен со 2 по 10 октября. Такая мера принята в связи с необходимостью проведения реабилитационных работ внешнего водопровода и канализационных сетей. Во время выполнения указанных работ движение общественного транспорта будет организовано следующим образом:Микроавтобусы № 103, 108, 171, 174 и 188 будут ездить с проспекта Д. Кантемира по улицам Измаил, Митрополит Варлаама, Армянскую, Александру чел Бун и далее по установленному маршруту. Микроавтобусы № 130, 132, 134, 148 и 162 будут ездить с улицы Болгарской по улицам Кожокарилор, А. Хышдеу, В. Александри, Александру чел Бун и далее по установленному маршруту. Водителям, пересекающим районы, где объявлено о приостановке движения, настоятельно рекомендуется объехать этот участок.

https://ru.sputnik.md/20210910/kishinev-perekryli-ulitsu-marshrut-obschestvennogo-transporta-44640735.html

кишинев

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, кишинев, молдова, перекрытие улицы