https://ru.sputnik.md/20211001/kishinev-esche-odnu-ulitsu-perekroyut-obschestvennyy-transport-45185136.html
В Кишиневе еще одну улицу перекроют: как будет ездить общественный транспорт
В Кишиневе еще одну улицу перекроют: как будет ездить общественный транспорт
В Кишиневе еще одну улицу перекроют: как будет ездить общественный транспорт
2021-10-01T12:02+0300
2021-10-01T12:02+0300
2021-10-01T12:10+0300
новости кишинева
в молдове
кишинев
молдова
перекрытие улицы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1938/29/19382987_0:0:5472:3078_1920x0_80_0_0_d404e7209e2dccb9de147dd66556976f.jpg
КИШИНЕВ, 1 окт - Sputnik. Часть улицы Александру чел Бун в Кишиневе временно перекроют. Об этом сообщили в столичной примэрии. Как отметили в муниципалитете, речь идет об участке Александру чел Бун между улицами Болгарской и Армянской. Этот сегмент дороги будет недоступен со 2 по 10 октября. Такая мера принята в связи с необходимостью проведения реабилитационных работ внешнего водопровода и канализационных сетей. Во время выполнения указанных работ движение общественного транспорта будет организовано следующим образом:Микроавтобусы № 103, 108, 171, 174 и 188 будут ездить с проспекта Д. Кантемира по улицам Измаил, Митрополит Варлаама, Армянскую, Александру чел Бун и далее по установленному маршруту. Микроавтобусы № 130, 132, 134, 148 и 162 будут ездить с улицы Болгарской по улицам Кожокарилор, А. Хышдеу, В. Александри, Александру чел Бун и далее по установленному маршруту. Водителям, пересекающим районы, где объявлено о приостановке движения, настоятельно рекомендуется объехать этот участок.
https://ru.sputnik.md/20210910/kishinev-perekryli-ulitsu-marshrut-obschestvennogo-transporta-44640735.html
кишинев
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1938/29/19382987_274:0:5138:3648_1920x0_80_0_0_9db9d3e9d6585f7e6d33ea08fb3dfefb.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
в молдове, кишинев, молдова, перекрытие улицы
В Кишиневе еще одну улицу перекроют: как будет ездить общественный транспорт
12:02 01.10.2021 (обновлено: 12:10 01.10.2021)
Кишиневским водителям придется объезжать еще один участок в центре города.
КИШИНЕВ, 1 окт - Sputnik. Часть улицы Александру чел Бун в Кишиневе временно перекроют. Об этом сообщили в столичной примэрии.
Как отметили в муниципалитете, речь идет об участке Александру чел Бун между улицами Болгарской и Армянской. Этот сегмент дороги будет недоступен со 2 по 10 октября.
Такая мера принята в связи с необходимостью проведения реабилитационных работ внешнего водопровода и канализационных сетей.
Во время выполнения указанных работ движение общественного транспорта будет организовано следующим образом:
Микроавтобусы № 103, 108, 171, 174 и 188 будут ездить с проспекта Д. Кантемира по улицам Измаил, Митрополит Варлаама, Армянскую, Александру чел Бун и далее по установленному маршруту.
Микроавтобусы № 130, 132, 134, 148 и 162 будут ездить с улицы Болгарской по улицам Кожокарилор, А. Хышдеу, В. Александри, Александру чел Бун и далее по установленному маршруту.
Водителям, пересекающим районы, где объявлено о приостановке движения, настоятельно рекомендуется объехать этот участок.