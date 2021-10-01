https://ru.sputnik.md/20211001/kpp-kosteshty-45194327.html

На КПП "Костешты" неполадки: когда все восстановят

На КПП "Костешты" неполадки: когда все восстановят

На КПП "Костешты" - неполадки: когда все восстановят

2021-10-01T15:22+0300

2021-10-01T15:22+0300

2021-10-01T15:41+0300

общество

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молдова

кпп

костешты

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КИШИНЕВ, 1 окт – Sputnik. Восстановлена работа контрольно-пропускного пункта "Костешты", но в ручном режиме, поэтому проверка документов проходит медленно. Об этом сообщили в Пограничной полиции.Ранее на данном КПП сообщили о технических неполадках, из-за чего работа пункта была приостановлена до 11.00. Неполадки были связаны с отсутствием интернета в связи с повреждением кабеля в населенном пункте Пыржота Рышканского района. С момента возникновения неполадок граждан, желающих пересечь границу, направляли на проверку в соседние КПП "Липкань" и "Скулень".

https://ru.sputnik.md/20210802/ocheredi-kpp-moldova-utochnenie-pogranichnoy-politsii-43479814.html

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костешты

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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