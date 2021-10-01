https://ru.sputnik.md/20211001/kpp-kosteshty-45194327.html
На КПП "Костешты" неполадки: когда все восстановят
На КПП "Костешты" неполадки: когда все восстановят
На КПП "Костешты" - неполадки: когда все восстановят
2021-10-01T15:22+0300
2021-10-01T15:22+0300
2021-10-01T15:41+0300
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кпп
костешты
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КИШИНЕВ, 1 окт – Sputnik. Восстановлена работа контрольно-пропускного пункта "Костешты", но в ручном режиме, поэтому проверка документов проходит медленно. Об этом сообщили в Пограничной полиции.Ранее на данном КПП сообщили о технических неполадках, из-за чего работа пункта была приостановлена до 11.00. Неполадки были связаны с отсутствием интернета в связи с повреждением кабеля в населенном пункте Пыржота Рышканского района. С момента возникновения неполадок граждан, желающих пересечь границу, направляли на проверку в соседние КПП "Липкань" и "Скулень".
https://ru.sputnik.md/20210802/ocheredi-kpp-moldova-utochnenie-pogranichnoy-politsii-43479814.html
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в молдове, молдова, кпп, костешты
На КПП "Костешты" неполадки: когда все восстановят
15:22 01.10.2021 (обновлено: 15:41 01.10.2021)
Гражданам рекомендуется избегать прохождения проверки на этом КПП и выбирать соседние пункты пересечения границы.
КИШИНЕВ, 1 окт – Sputnik. Восстановлена работа контрольно-пропускного пункта "Костешты", но в ручном режиме, поэтому проверка документов проходит медленно. Об этом сообщили в Пограничной полиции.
Ранее на данном КПП сообщили о технических неполадках, из-за чего работа пункта была приостановлена до 11.00.
Неполадки были связаны с отсутствием интернета в связи с повреждением кабеля в населенном пункте Пыржота Рышканского района.
"На данный момент на месте работают специалисты, чтобы устранить поломку. Подключение может быть восстановлено примерно в 18.00", – говорится в сообщении Погранполиции.
С момента возникновения неполадок граждан, желающих пересечь границу, направляли на проверку в соседние КПП "Липкань" и "Скулень".