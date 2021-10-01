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Дело о "краже миллиарда": Андронаки и еще двум лицам предъявлены обвинения
Дело о "краже миллиарда": Андронаки и еще двум лицам предъявлены обвинения
"Кража миллиарда": Андронаки и еще двум лицам предъявили обвинения
2021-10-01T16:09+0300
2021-10-01T16:33+0300
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КИШИНЕВ, 1 окт – Sputnik. По делу о "краже миллиарда" официально предъявлены обвинения бывшему депутату от Демократической партии Владимиру Андронаки, его жене и доверенному адвокату семьи. Об этом сообщили в пятницу в Генпрокуратуре. По данным следствия, всем предъявляются обвинения в совершении мошенничества и отмывании денег, совершенных в особо крупных размерах в интересах организованной преступной группы. Как напомнили в ведомстве, 23 сентября 2021 года Антикоррупционная прокуратура совместно со Службой информации и безопасности провела несколько обысков ​​по делу о "краже миллиарда". В ходе следствия прокуратура обнаружила факты отмывания денег в интересах нескольких организованных преступных групп, когда у Banca de Economii было украдено около 32 миллионов леев под ложным предлогом предполагаемых инвестиций. Согласно имеющимся данным, преступные действия обвиняемых достигли кульминации в период с 24 по 27 ноября 2014 года. В результате были изъяты электронные носители, документы, деньги, а также другие предметы, имеющие значение для расследования.По запросу прокуратуры судьи выдали ордер на заочный арест бывшего депутата с объявлением его в международный розыск. Его жене и доверенному адвокату запрещено покидать страну.
https://ru.sputnik.md/20210820/reshenie-parlament-krazha-milliard-genprokuratury-30-dnej-44085627.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, кража века, демократическая партия молдовы

Дело о "краже миллиарда": Андронаки и еще двум лицам предъявлены обвинения

16:09 01.10.2021 (обновлено: 16:33 01.10.2021)
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Задержание - Sputnik Молдова, 1920, 01.10.2021
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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Судьи выдали ордер на заочный арест бывшего депутата с объявлением его в международный розыск. Его жене и доверенному адвокату запрещено покидать страну.
КИШИНЕВ, 1 окт – Sputnik. По делу о "краже миллиарда" официально предъявлены обвинения бывшему депутату от Демократической партии Владимиру Андронаки, его жене и доверенному адвокату семьи. Об этом сообщили в пятницу в Генпрокуратуре.
По данным следствия, всем предъявляются обвинения в совершении мошенничества и отмывании денег, совершенных в особо крупных размерах в интересах организованной преступной группы.
Как напомнили в ведомстве, 23 сентября 2021 года Антикоррупционная прокуратура совместно со Службой информации и безопасности провела несколько обысков ​​по делу о "краже миллиарда".
В ходе следствия прокуратура обнаружила факты отмывания денег в интересах нескольких организованных преступных групп, когда у Banca de Economii было украдено около 32 миллионов леев под ложным предлогом предполагаемых инвестиций. Согласно имеющимся данным, преступные действия обвиняемых достигли кульминации в период с 24 по 27 ноября 2014 года.
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В результате были изъяты электронные носители, документы, деньги, а также другие предметы, имеющие значение для расследования.
По запросу прокуратуры судьи выдали ордер на заочный арест бывшего депутата с объявлением его в международный розыск. Его жене и доверенному адвокату запрещено покидать страну.
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