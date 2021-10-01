https://ru.sputnik.md/20211001/krazha-milliarda-andronaki-45196298.html

Дело о "краже миллиарда": Андронаки и еще двум лицам предъявлены обвинения

Дело о "краже миллиарда": Андронаки и еще двум лицам предъявлены обвинения

"Кража миллиарда": Андронаки и еще двум лицам предъявили обвинения

2021-10-01T16:09+0300

2021-10-01T16:09+0300

2021-10-01T16:33+0300

общество

в молдове

молдова

кража века

демократическая партия молдовы

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КИШИНЕВ, 1 окт – Sputnik. По делу о "краже миллиарда" официально предъявлены обвинения бывшему депутату от Демократической партии Владимиру Андронаки, его жене и доверенному адвокату семьи. Об этом сообщили в пятницу в Генпрокуратуре. По данным следствия, всем предъявляются обвинения в совершении мошенничества и отмывании денег, совершенных в особо крупных размерах в интересах организованной преступной группы. Как напомнили в ведомстве, 23 сентября 2021 года Антикоррупционная прокуратура совместно со Службой информации и безопасности провела несколько обысков ​​по делу о "краже миллиарда". В ходе следствия прокуратура обнаружила факты отмывания денег в интересах нескольких организованных преступных групп, когда у Banca de Economii было украдено около 32 миллионов леев под ложным предлогом предполагаемых инвестиций. Согласно имеющимся данным, преступные действия обвиняемых достигли кульминации в период с 24 по 27 ноября 2014 года. В результате были изъяты электронные носители, документы, деньги, а также другие предметы, имеющие значение для расследования.По запросу прокуратуры судьи выдали ордер на заочный арест бывшего депутата с объявлением его в международный розыск. Его жене и доверенному адвокату запрещено покидать страну.

https://ru.sputnik.md/20210820/reshenie-parlament-krazha-milliard-genprokuratury-30-dnej-44085627.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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в молдове, молдова, кража века, демократическая партия молдовы