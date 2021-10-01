https://ru.sputnik.md/20211001/mikhail-saakashvili-zaderzhan-45202574.html
Михаил Саакашвили задержан в Грузии
Михаил Саакашвили задержан в Грузии
Михаил Саакашвили задержан в Грузии
2021-10-01T19:14+0300
2021-10-01T19:14+0300
2021-10-01T19:15+0300
в мире
грузия
михаил саакашвили
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КИШИНЕВ, 1 окт – Sputnik. Бывший грузинский президент Михаил Саакашвили задержан в Грузии и помещен в пенитенциарное учреждение. Об этом сообщил премьер-министр Ираклий Гарибашвили, пишет РИА Новости.Гарибашвили отметил, что "правоохранители провели процедуру задержания на высшем уровне".Место задержания Саакашвили не уточняется.Утром в пятницу Саакашвили написал на своей странице в социальной сети, что находится в Грузии, при этом в МВД заявили, что бывший грузинский президент не пересекал государственную границу.Саакашвили и ранее говорил о своем намерении вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. При том, что он объявлен во внутригосударственный розыск и проходит по нескольким уголовным делам. Власти Грузии неоднократно заявляли, что задержат его, как только он пересечет границу.
https://ru.sputnik.md/20211001/saakashvili-vernulsya-gruzia-vpervye-za-vosem-let-45182636.html
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в мире, грузия, михаил саакашвили
Михаил Саакашвили задержан в Грузии
19:14 01.10.2021 (обновлено: 19:15 01.10.2021)
Премьер-министр Грузии сообщил о задержании Саакашвили.
КИШИНЕВ, 1 окт – Sputnik.
Бывший грузинский президент Михаил Саакашвили задержан в Грузии и помещен в пенитенциарное учреждение. Об этом сообщил премьер-министр Ираклий Гарибашвили, пишет РИА Новости
.
Гарибашвили отметил, что "правоохранители провели процедуру задержания на высшем уровне".
"У наших правоохранителей была предварительная информация о его передвижении, начиная с Украины и до Грузии", – отметил грузинский премьер.
Место задержания Саакашвили не уточняется.
Утром в пятницу Саакашвили написал на своей странице в социальной сети, что находится в Грузии, при этом в МВД заявили, что бывший грузинский президент не пересекал государственную границу.
Саакашвили и ранее говорил о своем намерении вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. При том, что он объявлен во внутригосударственный розыск и проходит по нескольким уголовным делам. Власти Грузии неоднократно заявляли, что задержат его, как только он пересечет границу.