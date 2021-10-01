https://ru.sputnik.md/20211001/minzdrav-voz-covid-19-45207247.html

Глава российского Минздрава обсудил с главой ВОЗ борьбу с COVID-19

Глава российского Минздрава обсудил с главой ВОЗ борьбу с COVID-19

Глава российского Минздрава обсудил с главой ВОЗ борьбу с COVID-19

2021-10-01T23:39+0300

2021-10-01T23:39+0300

2021-10-01T23:39+0300

коронавирус

россия

воз

всемирная организация здравоохранения

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КИШИНЕВ, 1 окт — Sputnik. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко принимает участие в неформальной встрече членов исполнительного комитета Всемирной организации здравоохранения, которая проходит 1 октября в Женеве.В рамках встречи Мурашко провел встречу с главой ВОЗ, на которой обсудил международное взаимодействие по борьбе с COVID-19. Об этом заявил РИА Новости помощник министра Алексей Кузнецов.Сообщается, что в программе визита министра также запланирован "ряд двусторонних встреч для согласования позиций по ключевым международным направлениям развития здравоохранения". Стороны также обсудят вопросы взаимного признания сертификатов о вакцинации.

https://ru.sputnik.md/20210924/vengria-vaktsina-covid-19-45008000.html

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россия, воз, всемирная организация здравоохранения