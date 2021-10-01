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Глава российского Минздрава обсудил с главой ВОЗ борьбу с COVID-19
Глава российского Минздрава обсудил с главой ВОЗ борьбу с COVID-19
Глава российского Минздрава обсудил с главой ВОЗ борьбу с COVID-19
2021-10-01T23:39+0300
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КИШИНЕВ, 1 окт — Sputnik. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко принимает участие в неформальной встрече членов исполнительного комитета Всемирной организации здравоохранения, которая проходит 1 октября в Женеве.В рамках встречи Мурашко провел встречу с главой ВОЗ, на которой обсудил международное взаимодействие по борьбе с COVID-19. Об этом заявил РИА Новости помощник министра Алексей Кузнецов.Сообщается, что в программе визита министра также запланирован "ряд двусторонних встреч для согласования позиций по ключевым международным направлениям развития здравоохранения". Стороны также обсудят вопросы взаимного признания сертификатов о вакцинации.
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россия, воз, всемирная организация здравоохранения

Глава российского Минздрава обсудил с главой ВОЗ борьбу с COVID-19

23:39 01.10.2021
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© Sputnik / Alexey Vitvitsky / Перейти в фотобанкЗдание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве
Здание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве - Sputnik Молдова, 1920, 01.10.2021
© Sputnik / Alexey Vitvitsky
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В программе визита главы Минздрава запланированы двусторонние встречи, в ходе которых в том числе будут обсуждаться вопросы взаимного признания сертификатов о вакцинации.
КИШИНЕВ, 1 окт — Sputnik. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко принимает участие в неформальной встрече членов исполнительного комитета Всемирной организации здравоохранения, которая проходит 1 октября в Женеве.
Петер Сийярто - Sputnik Молдова, 1920, 24.09.2021
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В рамках встречи Мурашко провел встречу с главой ВОЗ, на которой обсудил международное взаимодействие по борьбе с COVID-19. Об этом заявил РИА Новости помощник министра Алексей Кузнецов.

"Ранее сегодня Михаил Мурашко встретился с генеральным директором ВОЗ Тедросом Адханомом Гебрейесусом, обсуждались различные аспекты сотрудничества России и Всемирной организации здравоохранения, вопросы борьбы с распространением COVID-19 на глобальном уровне", – сказал он.

Сообщается, что в программе визита министра также запланирован "ряд двусторонних встреч для согласования позиций по ключевым международным направлениям развития здравоохранения". Стороны также обсудят вопросы взаимного признания сертификатов о вакцинации.
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