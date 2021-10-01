https://ru.sputnik.md/20211001/moldova-mery-covid-45170041.html

В Молдове вступили в силу новые ограничения: какие меры введены

В Молдове вступили в силу новые ограничения: какие меры введены

В Молдове вступило в силу решение НЧКОЗ: какие меры введены

2021-10-01T07:30+0300

2021-10-01T07:30+0300

2021-10-01T07:30+0300

коронавирус

в молдове

молдова

минздрав

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КИШИНЕВ, 1 окт – Sputnik. Начиная с первого октября в Молдове вступают в силу решения Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья (НЧКОЗ). Согласно постановлению, еженедельно будут определять уровень эпидемиологической опасности во всех населенных пунктах и присваивать в связи с этим соответствующий цветовой код. В Кишиневе и Бельцах, по последним данным, – "красный код". "Красный код" (более 250 случаев заражения на 100 тысяч населения за неделю)Помимо обязательного нашения масок и соблюдения социальной дистанции в этом случае также предусмотрено:"Оранжевый код" (100-249 случаев)В этом случае предусмотрено, что дети в школах продолжат обучение с физическим присутствием в классах, а учащиеся профессиональных школ и студенты перейдут на онлайн-обучение.Заведения общественного питания смогут работать в полную силу в открытых пространствах, а в закрытых помещениях будет два варианта на выбор: заполненность зала на 35% или же на 75% процентов, но с условием, что все посетители будут представлять сертификаты COVID-19.Сертификаты COVID-19 должны будут представлять и посетители частных мероприятий (свадьбы, крестины, банкеты), которые будут организованы с участим более 200 человек в закрытых помещениях, а на открытом воздухе будет разрешено участие до 250 гостей.Театры, кинотеатры и концертные залы смогут работать при заполняемости зала на 50% с обязательством представлять сертификат COVID-19."Желтый код" (50-99 случаев)При этом уровне эпидопасности учебные заведения продолжат работу в обычном режиме с физическим присутствием учащихся на занятиях. А заведения общепита смогут работать в полную силу с соблюдением мер профилактики коронавируса.Также при "желтом коде" комиссией предусмотрено несколько сценариев для проведения "частных мероприятий": участие не более 100 человек, обеспечение социальной дистанции, участие максимум 300 человек, но с обязательством представить сертификат COVID-19 (негативный результат теста на коронавирус, сертификат о вакцинации или тест на антитела).При этом посетителям кинотеатров, концертных залов в открытых и закрытых местах, а также ночных клубов или фестивалей нужно будет также представлять сертификаты COVID-19."Зеленый код" опасности (меньше 50 случаев)В этом случае будут введены обязательные меры профилактики: ношение маски во всех закрытых помещениях, в общественном транспорте, а также сохранение социальной дистанции в один метр и соблюдение всех гигиенических мер.В связи с решением комиссии Национальное агентство общественного здоровья будет обязано каждый понедельник определять порог эпидемиологической опасности для всех административно-территориальных единиц, а также для муниципиев Кишинев и Бельцы, и АТО Гагаузия.В настоящее время в 366 населенных пунктах объявлен зеленый код, в 156 — желтый, оранжевый — в 311 пунктах, а красный — в 178.Что значит сертификат COVID-19:

https://ru.sputnik.md/20210924/kishinev-mogut-obyavit-chp-svyazi-pandemiey-45029723.html

https://ru.sputnik.md/20210924/spetskomissiya-kishineva-ustanovila-mery-svyazi-krasnym-kodom-45021541.html

https://ru.sputnik.md/20210930/nemerenko-otkazalas-soobschit-po-kakoy-tsene-moldova-zakupala-pfizer-45161438.html

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