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В Молдове вступили в силу новые ограничения: какие меры введены
В Молдове вступили в силу новые ограничения: какие меры введены
В Молдове вступило в силу решение НЧКОЗ: какие меры введены
2021-10-01T07:30+0300
2021-10-01T07:30+0300
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КИШИНЕВ, 1 окт – Sputnik. Начиная с первого октября в Молдове вступают в силу решения Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья (НЧКОЗ). Согласно постановлению, еженедельно будут определять уровень эпидемиологической опасности во всех населенных пунктах и присваивать в связи с этим соответствующий цветовой код. В Кишиневе и Бельцах, по последним данным, – "красный код". "Красный код" (более 250 случаев заражения на 100 тысяч населения за неделю)Помимо обязательного нашения масок и соблюдения социальной дистанции в этом случае также предусмотрено:"Оранжевый код" (100-249 случаев)В этом случае предусмотрено, что дети в школах продолжат обучение с физическим присутствием в классах, а учащиеся профессиональных школ и студенты перейдут на онлайн-обучение.Заведения общественного питания смогут работать в полную силу в открытых пространствах, а в закрытых помещениях будет два варианта на выбор: заполненность зала на 35% или же на 75% процентов, но с условием, что все посетители будут представлять сертификаты COVID-19.Сертификаты COVID-19 должны будут представлять и посетители частных мероприятий (свадьбы, крестины, банкеты), которые будут организованы с участим более 200 человек в закрытых помещениях, а на открытом воздухе будет разрешено участие до 250 гостей.Театры, кинотеатры и концертные залы смогут работать при заполняемости зала на 50% с обязательством представлять сертификат COVID-19."Желтый код" (50-99 случаев)При этом уровне эпидопасности учебные заведения продолжат работу в обычном режиме с физическим присутствием учащихся на занятиях. А заведения общепита смогут работать в полную силу с соблюдением мер профилактики коронавируса.Также при "желтом коде" комиссией предусмотрено несколько сценариев для проведения "частных мероприятий": участие не более 100 человек, обеспечение социальной дистанции, участие максимум 300 человек, но с обязательством представить сертификат COVID-19 (негативный результат теста на коронавирус, сертификат о вакцинации или тест на антитела).При этом посетителям кинотеатров, концертных залов в открытых и закрытых местах, а также ночных клубов или фестивалей нужно будет также представлять сертификаты COVID-19."Зеленый код" опасности (меньше 50 случаев)В этом случае будут введены обязательные меры профилактики: ношение маски во всех закрытых помещениях, в общественном транспорте, а также сохранение социальной дистанции в один метр и соблюдение всех гигиенических мер.В связи с решением комиссии Национальное агентство общественного здоровья будет обязано каждый понедельник определять порог эпидемиологической опасности для всех административно-территориальных единиц, а также для муниципиев Кишинев и Бельцы, и АТО Гагаузия.В настоящее время в 366 населенных пунктах объявлен зеленый код, в 156 — желтый, оранжевый — в 311 пунктах, а красный — в 178.Что значит сертификат COVID-19:
https://ru.sputnik.md/20210924/kishinev-mogut-obyavit-chp-svyazi-pandemiey-45029723.html
https://ru.sputnik.md/20210924/spetskomissiya-kishineva-ustanovila-mery-svyazi-krasnym-kodom-45021541.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, минздрав

В Молдове вступили в силу новые ограничения: какие меры введены

07:30 01.10.2021
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© Sputnik / Mihai CarausКишинев люди город
Кишинев люди город - Sputnik Молдова, 1920, 01.10.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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С первого октября в Молдове начнут определять уровень эпидемиологической опасности во всех населенных пунктах и вводить определенные меры в связи с присвоенными цветовым кодам.
КИШИНЕВ, 1 окт – Sputnik. Начиная с первого октября в Молдове вступают в силу решения Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья (НЧКОЗ).
Все эти меры будут введены с 1 октября и будут активны во время чрезвычайного положения в здравоохранении, которое будет действовать до 30 октября.
Согласно постановлению, еженедельно будут определять уровень эпидемиологической опасности во всех населенных пунктах и присваивать в связи с этим соответствующий цветовой код. В Кишиневе и Бельцах, по последним данным, – "красный код".

"Красный код" (более 250 случаев заражения на 100 тысяч населения за неделю)

Помимо обязательного нашения масок и соблюдения социальной дистанции в этом случае также предусмотрено:
Школьники продолжат учиться с физическим присутствием в классах, а студентов и учащихся профессиональных школ переведут на "удаленку".
Государственные и частные организации должны разработать режим труда с введением работы на дому или выбрать разделенный график.
В то же время будет запрещен доступ посетителей в медико-санитарные учреждения и учреждения временного размещения.
Заведения общепита смогут работать в полную силу в открытых помещениях, а в закрытых с заполняемостью зала не более чем на 50% и с обязательством для всех посетителей представлять сертификат COVID-19.
Частные мероприятия (свадьбы, крестины и банкеты) будут разрешены с участием не более 100 гостей в закрытых помещениях, и, соответственно, со 150 людьми в открытых помещениях с учетом, что для каждого посетителя будет обеспечена социальная дистанция и каждый гость представит сертификат COVID-19.
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"Оранжевый код" (100-249 случаев)

В этом случае предусмотрено, что дети в школах продолжат обучение с физическим присутствием в классах, а учащиеся профессиональных школ и студенты перейдут на онлайн-обучение.
Заведения общественного питания смогут работать в полную силу в открытых пространствах, а в закрытых помещениях будет два варианта на выбор: заполненность зала на 35% или же на 75% процентов, но с условием, что все посетители будут представлять сертификаты COVID-19.
Сертификаты COVID-19 должны будут представлять и посетители частных мероприятий (свадьбы, крестины, банкеты), которые будут организованы с участим более 200 человек в закрытых помещениях, а на открытом воздухе будет разрешено участие до 250 гостей.
Театры, кинотеатры и концертные залы смогут работать при заполняемости зала на 50% с обязательством представлять сертификат COVID-19.
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"Желтый код" (50-99 случаев)

При этом уровне эпидопасности учебные заведения продолжат работу в обычном режиме с физическим присутствием учащихся на занятиях. А заведения общепита смогут работать в полную силу с соблюдением мер профилактики коронавируса.
Также при "желтом коде" комиссией предусмотрено несколько сценариев для проведения "частных мероприятий": участие не более 100 человек, обеспечение социальной дистанции, участие максимум 300 человек, но с обязательством представить сертификат COVID-19 (негативный результат теста на коронавирус, сертификат о вакцинации или тест на антитела).
При этом посетителям кинотеатров, концертных залов в открытых и закрытых местах, а также ночных клубов или фестивалей нужно будет также представлять сертификаты COVID-19.
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"Зеленый код" опасности (меньше 50 случаев)

В этом случае будут введены обязательные меры профилактики: ношение маски во всех закрытых помещениях, в общественном транспорте, а также сохранение социальной дистанции в один метр и соблюдение всех гигиенических мер.
В связи с решением комиссии Национальное агентство общественного здоровья будет обязано каждый понедельник определять порог эпидемиологической опасности для всех административно-территориальных единиц, а также для муниципиев Кишинев и Бельцы, и АТО Гагаузия.
В настоящее время в 366 населенных пунктах объявлен зеленый код, в 156 — желтый, оранжевый — в 311 пунктах, а красный — в 178.

Что значит сертификат COVID-19:

сертификат о прохождении полной вакцинации против COVID-19 (на бумаге или в электронном варианте), подтверждение иммунизации будет действительно только спустя 14 дней после завершения вакцинации;
медицинская справка, что человек перенес инфекцию (будет действительно спустя 15 дней после излечения и до окончания срока в 180 дней, то есть полгода);
тест на наличие антител COVID-19, который будет действителен не более 90 дней после обследования;
негативный результат теста на COVID-19 (экспресс тест (48 часов) или ПЦР (72 часа).
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