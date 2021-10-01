https://ru.sputnik.md/20211001/moldova-nato-45128230.html
Хроленко: курс Молдовы в НАТО вредит национальным интересам
Хроленко: курс Молдовы в НАТО вредит национальным интересам
Военный эксперт оценил стремления Кишинева в НАТО и напомнил, что половина стоимости танка не спасет "общевойсковую бригаду" молдавской армии.
2021-10-01T08:00+0300
2021-10-01T08:00+0300
2021-10-01T08:00+0300
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Хроленко: курс Молдовы в НАТО вредит национальным интересам
Хроленко: курс Молдовы в НАТО вредит национальным интересам
Хроленко отметил, что отработка таких операций недавно проходила на учениях в Херсонской области, где участвовали молдавские военнослужащие, которые сейчас повышают квалификацию в спеццентре НАТО в Румынии. Кишинев, действуя в интересах США и НАТО, вредит собственным национальным интересам, поскольку пять миллионов долларов, полученные якобы на укрепление молдавской армии и на оперативное взаимодействие – это всего лишь эквивалент стоимости половины одного современного танка, а современный самолет стоит 80-100 миллионов долларов.
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Валентина Топоривская
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
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утро на sputnik’e, подкасты, аудио, в молдове, нато, молдова, вооружение
Хроленко: курс Молдовы в НАТО вредит национальным интересам
Военный эксперт оценил стремления Кишинева в НАТО и напомнил, что половина стоимости танка не спасет "общевойсковую бригаду" молдавской армии.
"Курс молдавской армии в НАТО обозначен не один десяток лет назад, ведь Кишинев настойчиво стремится попасть в эту организацию, как и в Евросоюз. Соответствующие документы уже подписаны, и до 2023-24 годов согласованы все совместные действия: участие в учениях, обучение кадров в учебных заведениях НАТО и внешнеполитические акции, включая вероятные миротворческие операции", – рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова российский военный эксперт Александр Хроленко.
Хроленко отметил, что отработка таких операций недавно проходила на учениях в Херсонской области, где участвовали молдавские военнослужащие, которые сейчас повышают квалификацию в спеццентре НАТО в Румынии. Кишинев, действуя в интересах США и НАТО, вредит собственным национальным интересам, поскольку пять миллионов долларов, полученные якобы на укрепление молдавской армии и на оперативное взаимодействие – это всего лишь эквивалент стоимости половины одного современного танка, а современный самолет стоит 80-100 миллионов долларов.
"Это мизер для молдавской армии, несмотря на то, что по размерам ее можно сопоставить с общевойсковой бригадой в 6-7 тысяч военнослужащих. Этот курс в НАТО не обещает ни перевооружения, ни усиления обороноспособности. Два десятка лет в НАТО не принесли странам Балтии ни одного собственного самолета или танка, ведь это же просто поразительные факты", – заключил собеседник.