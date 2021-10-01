Хроленко: курс Молдовы в НАТО вредит национальным интересам

"Это мизер для молдавской армии, несмотря на то, что по размерам ее можно сопоставить с общевойсковой бригадой в 6-7 тысяч военнослужащих. Этот курс в НАТО не обещает ни перевооружения, ни усиления обороноспособности. Два десятка лет в НАТО не принесли странам Балтии ни одного собственного самолета или танка, ведь это же просто поразительные факты", – заключил собеседник.