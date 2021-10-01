https://ru.sputnik.md/20211001/moldova-popala-krasnyy-spisok-stran-45183127.html
В Румынии внесли Молдову в список "красной зоны": что изменилось
В Румынии внесли Молдову в список "красной зоны": что изменилось
В Румынии внесли Молдову в список "красной зоны": как теперь ездить
2021-10-01T10:37+0300
2021-10-01T10:37+0300
2021-10-01T10:37+0300
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КИШИНЕВ, 1 окт - Sputnik. Национальный комитет чрезвычайных ситуаций Румынии вынес новое решение, согласно которому Молдова и еще несколько государств вошли в список стран "красной зоны", где неблагоприятная эпидемиологическая обстановка. В список также вошли Украина, Черногория, Сербия, Монголия, Израиль, Литва, Великобритания, Грузия, Словения, США, Эстония, Хорватия, Ирландия, Белоруссия и другие. Правила въезда:Теперь граждане, въезжающие в Румынию из Молдовы, обязаны будут уходить на двухнедельный карантин. Исключения лишь для тех, кто:
https://ru.sputnik.md/20211001/moldova-mery-covid-45170041.html
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Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
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в мире, румыния, молдова, граница
В Румынии внесли Молдову в список "красной зоны": что изменилось
Для граждан Молдовы, путешествующих в Румынию, теперь действуют другие правила въезда.
КИШИНЕВ, 1 окт - Sputnik. Национальный комитет чрезвычайных ситуаций Румынии вынес новое решение, согласно которому Молдова и еще несколько государств вошли в список стран "красной зоны", где неблагоприятная эпидемиологическая обстановка.
В список также вошли Украина, Черногория, Сербия, Монголия, Израиль, Литва, Великобритания, Грузия, Словения, США, Эстония, Хорватия, Ирландия, Белоруссия и другие.
Правила въезда:
Теперь граждане, въезжающие в Румынию из Молдовы, обязаны будут уходить на двухнедельный карантин. Исключения лишь для тех, кто:
прошел полный курс вакцинации против коронавируса и после последней дозы прошло не менее 10 дней;
переболели коронавирусом в последние полгода (после болезни прошло не менее 14 дней) и предоставили соответствующую справку
будут находиться в Румынии меньше трех дней (72 часов) и представят на границе отрицательный ПЦР-тест;
дети младше шести лет (без теста ПЦР), те, кто старше и до 16 лет (с ПЦР тестом, действующим 72 часа);
пересекает Румынию транзитом и будет находится на территории страны не более суток.