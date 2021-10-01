https://ru.sputnik.md/20211001/moldova-popala-krasnyy-spisok-stran-45183127.html

В Румынии внесли Молдову в список "красной зоны": что изменилось

В Румынии внесли Молдову в список "красной зоны": что изменилось

В Румынии внесли Молдову в список "красной зоны": как теперь ездить

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КИШИНЕВ, 1 окт - Sputnik. Национальный комитет чрезвычайных ситуаций Румынии вынес новое решение, согласно которому Молдова и еще несколько государств вошли в список стран "красной зоны", где неблагоприятная эпидемиологическая обстановка. В список также вошли Украина, Черногория, Сербия, Монголия, Израиль, Литва, Великобритания, Грузия, Словения, США, Эстония, Хорватия, Ирландия, Белоруссия и другие. Правила въезда:Теперь граждане, въезжающие в Румынию из Молдовы, обязаны будут уходить на двухнедельный карантин. Исключения лишь для тех, кто:

https://ru.sputnik.md/20211001/moldova-mery-covid-45170041.html

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в мире, румыния, молдова, граница