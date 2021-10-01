https://ru.sputnik.md/20211001/moldova-stambulskaia-konventsiya-45198543.html
В Молдове ратифицировали Стамбульскую конвенцию
В Молдове ратифицировали Стамбульскую конвенцию
В Молдове ратифицировали Стамбульскую конвенцию
2021-10-01T17:39+0300
2021-10-01T17:39+0300
2021-10-01T17:53+0300
общество
в молдове
молдова
конвенция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/04/18/34508719_0:251:3072:1979_1920x0_80_0_0_fffbd04a33147d1aa9ea30631aa381a3.jpg
КИШИНЕВ, 1 окт – Sputnik. В Молдове ратифицировали Стамбульскую конвенцию. Соответствующее решение приняли депутаты парламента 54 голосами. Рассмотрение конвенции было внесено в повестку дня по предложению депутатов фракции "Действие и солидарность" (PAS). В ответ парламентарии Блока коммунистов и социалистов призвали не вносить вопрос в повестку, но их просьбу не удовлетворили. В результате оппозиция покинула заседание законодательного органа."Этот документ пропагандирует чуждые народу Молдовы ценности. Наша фракция не хочет участвовать в этом постыдном действе", – заявил депутат Блока ПКРМ-ПСРМ Григорий Новак. Стамбульская конвенция Конвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием (также известная как "Стамбульская конвенция") — международное соглашение Совета Европы против насилия в отношении женщин и насилия в семье. Открыта для подписания с 11 мая 2011 года в Стамбуле, Турция. Подписана 46 странами и Европейским союзом.В ряде стран, в том числе в России, Конвенция критикуется: ее критики считают размытым понятие "гендер" и полагают, что она может подорвать традиционные семейные ценности.Молдова подписала Конвенцию 6 февраля 2017 года.
https://ru.sputnik.md/20210419/v-sovete-evropy-prokommentirovali-novyy-plan-deystviy-kasayuschiysya-moldovy-34439794.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/04/18/34508719_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_ea8714ec7cfb283651e57499b4ae448c.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
в молдове, молдова, конвенция
В Молдове ратифицировали Стамбульскую конвенцию
17:39 01.10.2021 (обновлено: 17:53 01.10.2021)
Парламентское большинство проголосовало за ратификацию Стамбульской конвенции.
КИШИНЕВ, 1 окт – Sputnik. В Молдове ратифицировали Стамбульскую конвенцию. Соответствующее решение приняли депутаты парламента 54 голосами.
Рассмотрение конвенции было внесено в повестку дня по предложению депутатов фракции "Действие и солидарность" (PAS).
В ответ парламентарии Блока коммунистов и социалистов призвали не вносить вопрос в повестку, но их просьбу не удовлетворили. В результате оппозиция покинула заседание законодательного органа.
"Этот документ пропагандирует чуждые народу Молдовы ценности. Наша фракция не хочет участвовать в этом постыдном действе", – заявил депутат Блока ПКРМ-ПСРМ Григорий Новак.
Стамбульская конвенция
Конвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием (также известная как "Стамбульская конвенция") — международное соглашение Совета Европы против насилия в отношении женщин и насилия в семье. Открыта для подписания с 11 мая 2011 года в Стамбуле, Турция. Подписана 46 странами и Европейским союзом.
В ряде стран, в том числе в России, Конвенция критикуется: ее критики считают размытым понятие "гендер" и полагают, что она может подорвать традиционные семейные ценности.
Молдова подписала Конвенцию 6 февраля 2017 года.