https://ru.sputnik.md/20211001/moldova-stambulskaia-konventsiya-45198543.html

В Молдове ратифицировали Стамбульскую конвенцию

В Молдове ратифицировали Стамбульскую конвенцию

В Молдове ратифицировали Стамбульскую конвенцию

2021-10-01T17:39+0300

2021-10-01T17:39+0300

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общество

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конвенция

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КИШИНЕВ, 1 окт – Sputnik. В Молдове ратифицировали Стамбульскую конвенцию. Соответствующее решение приняли депутаты парламента 54 голосами. Рассмотрение конвенции было внесено в повестку дня по предложению депутатов фракции "Действие и солидарность" (PAS). В ответ парламентарии Блока коммунистов и социалистов призвали не вносить вопрос в повестку, но их просьбу не удовлетворили. В результате оппозиция покинула заседание законодательного органа."Этот документ пропагандирует чуждые народу Молдовы ценности. Наша фракция не хочет участвовать в этом постыдном действе", – заявил депутат Блока ПКРМ-ПСРМ Григорий Новак. Стамбульская конвенция Конвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием (также известная как "Стамбульская конвенция") — международное соглашение Совета Европы против насилия в отношении женщин и насилия в семье. Открыта для подписания с 11 мая 2011 года в Стамбуле, Турция. Подписана 46 странами и Европейским союзом.В ряде стран, в том числе в России, Конвенция критикуется: ее критики считают размытым понятие "гендер" и полагают, что она может подорвать традиционные семейные ценности.Молдова подписала Конвенцию 6 февраля 2017 года.

https://ru.sputnik.md/20210419/v-sovete-evropy-prokommentirovali-novyy-plan-deystviy-kasayuschiysya-moldovy-34439794.html

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