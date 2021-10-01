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В Молдове ратифицировали Стамбульскую конвенцию
В Молдове ратифицировали Стамбульскую конвенцию
В Молдове ратифицировали Стамбульскую конвенцию
2021-10-01T17:39+0300
2021-10-01T17:53+0300
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КИШИНЕВ, 1 окт – Sputnik. В Молдове ратифицировали Стамбульскую конвенцию. Соответствующее решение приняли депутаты парламента 54 голосами. Рассмотрение конвенции было внесено в повестку дня по предложению депутатов фракции "Действие и солидарность" (PAS). В ответ парламентарии Блока коммунистов и социалистов призвали не вносить вопрос в повестку, но их просьбу не удовлетворили. В результате оппозиция покинула заседание законодательного органа."Этот документ пропагандирует чуждые народу Молдовы ценности. Наша фракция не хочет участвовать в этом постыдном действе", – заявил депутат Блока ПКРМ-ПСРМ Григорий Новак. Стамбульская конвенция Конвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием (также известная как "Стамбульская конвенция") — международное соглашение Совета Европы против насилия в отношении женщин и насилия в семье. Открыта для подписания с 11 мая 2011 года в Стамбуле, Турция. Подписана 46 странами и Европейским союзом.В ряде стран, в том числе в России, Конвенция критикуется: ее критики считают размытым понятие "гендер" и полагают, что она может подорвать традиционные семейные ценности.Молдова подписала Конвенцию 6 февраля 2017 года.
https://ru.sputnik.md/20210419/v-sovete-evropy-prokommentirovali-novyy-plan-deystviy-kasayuschiysya-moldovy-34439794.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, конвенция

В Молдове ратифицировали Стамбульскую конвенцию

17:39 01.10.2021 (обновлено: 17:53 01.10.2021)
431
© Sputnik / Mihai CarausПарламент Республики Молдова
Парламент Республики Молдова - Sputnik Молдова, 1920, 01.10.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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Парламентское большинство проголосовало за ратификацию Стамбульской конвенции.
КИШИНЕВ, 1 окт – Sputnik. В Молдове ратифицировали Стамбульскую конвенцию. Соответствующее решение приняли депутаты парламента 54 голосами.
Рассмотрение конвенции было внесено в повестку дня по предложению депутатов фракции "Действие и солидарность" (PAS).
В ответ парламентарии Блока коммунистов и социалистов призвали не вносить вопрос в повестку, но их просьбу не удовлетворили. В результате оппозиция покинула заседание законодательного органа.
"Этот документ пропагандирует чуждые народу Молдовы ценности. Наша фракция не хочет участвовать в этом постыдном действе", – заявил депутат Блока ПКРМ-ПСРМ Григорий Новак.

Стамбульская конвенция

Конвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием (также известная как "Стамбульская конвенция") — международное соглашение Совета Европы против насилия в отношении женщин и насилия в семье. Открыта для подписания с 11 мая 2011 года в Стамбуле, Турция. Подписана 46 странами и Европейским союзом.
Мария Пейчинович-Бурич - Sputnik Молдова, 1920, 19.04.2021
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В ряде стран, в том числе в России, Конвенция критикуется: ее критики считают размытым понятие "гендер" и полагают, что она может подорвать традиционные семейные ценности.
Молдова подписала Конвенцию 6 февраля 2017 года.
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