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В Молдову прилетел президент Словении
В Молдову прилетел президент Словении
В Молдову прилетел президент Словении Борут Пахор
2021-10-01T10:01+0300
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КИШИНЕВ, 1 окт - Sputnik. Президент Республики Словения Борут Пахор прибыл в Молдову по приглашению Майи Санду. Официальный визит пройдет 1 и 2 октября. Лидер Словении приехал к зданию администрации президента, где его встретила рота почетного караула и военный оркестр.Планируется, что в Кишиневе глава словенского государства встретится с премьер-министром Натальей Гаврилицей и спикером парламента Игорем Гросу, а также с группой студентов из Кишинева. В конце первого дня визита главы двух государств посадят дерево в Ботаническом саду Кишинева.Также Борут Пахор возложит цветы к памятнику Штефану чел Маре.
https://ru.sputnik.md/20210930/grosu-vstretilsya-shtaynmayerom-es-strategicheskiy-partner-moldovy-45153383.html
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в молдове, кишинев, молдова, майя санду, словения

В Молдову прилетел президент Словении

10:01 01.10.2021 (обновлено: 10:04 01.10.2021)
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© AP Photo / Darko VojinovicBorut Pahor
Borut Pahor - Sputnik Молдова, 1920, 01.10.2021
© AP Photo / Darko Vojinovic
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Лидер Словении совершает двухдневный визит в Молдову.
КИШИНЕВ, 1 окт - Sputnik. Президент Республики Словения Борут Пахор прибыл в Молдову по приглашению Майи Санду. Официальный визит пройдет 1 и 2 октября.
Лидер Словении приехал к зданию администрации президента, где его встретила рота почетного караула и военный оркестр.
Встреча Игоря Гросу и Франка-Вальтер Штайнмайера - Sputnik Молдова, 1920, 30.09.2021
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Вчера, 11:17
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Планируется, что в Кишиневе глава словенского государства встретится с премьер-министром Натальей Гаврилицей и спикером парламента Игорем Гросу, а также с группой студентов из Кишинева. В конце первого дня визита главы двух государств посадят дерево в Ботаническом саду Кишинева.
Также Борут Пахор возложит цветы к памятнику Штефану чел Маре.
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