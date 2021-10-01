https://ru.sputnik.md/20211001/moldovu-priletel-prezident-slovenii-45182789.html
В Молдову прилетел президент Словении
В Молдову прилетел президент Словении
В Молдову прилетел президент Словении Борут Пахор
2021-10-01T10:01+0300
2021-10-01T10:01+0300
2021-10-01T10:04+0300
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КИШИНЕВ, 1 окт - Sputnik. Президент Республики Словения Борут Пахор прибыл в Молдову по приглашению Майи Санду. Официальный визит пройдет 1 и 2 октября. Лидер Словении приехал к зданию администрации президента, где его встретила рота почетного караула и военный оркестр.Планируется, что в Кишиневе глава словенского государства встретится с премьер-министром Натальей Гаврилицей и спикером парламента Игорем Гросу, а также с группой студентов из Кишинева. В конце первого дня визита главы двух государств посадят дерево в Ботаническом саду Кишинева.Также Борут Пахор возложит цветы к памятнику Штефану чел Маре.
https://ru.sputnik.md/20210930/grosu-vstretilsya-shtaynmayerom-es-strategicheskiy-partner-moldovy-45153383.html
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Юлия Липовая
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в молдове, кишинев, молдова, майя санду, словения
В Молдову прилетел президент Словении
10:01 01.10.2021 (обновлено: 10:04 01.10.2021)
Лидер Словении совершает двухдневный визит в Молдову.
КИШИНЕВ, 1 окт - Sputnik. Президент Республики Словения Борут Пахор прибыл в Молдову по приглашению Майи Санду. Официальный визит пройдет 1 и 2 октября.
Лидер Словении приехал к зданию администрации президента, где его встретила рота почетного караула и военный оркестр.
Планируется, что в Кишиневе глава словенского государства встретится с премьер-министром Натальей Гаврилицей и спикером парламента Игорем Гросу, а также с группой студентов из Кишинева. В конце первого дня визита главы двух государств посадят дерево в Ботаническом саду Кишинева.
Также Борут Пахор возложит цветы к памятнику Штефану чел Маре.