Жизнь в спорте: история советской королевы фигурного катания

Будущая олимпийская чемпионка начала заниматься фигурным катанием в семь лет. Однако в старательной и улыбчивой девочке никто из тренеров не разглядел потенциал.
Будущая олимпийская чемпионка начала заниматься фигурным катанием в семь лет. Однако в старательной и улыбчивой девочке никто из тренеров не разглядел потенциал.
Пахомовой помог неугасаемый энтузиазм. Если не получилось в одном, то пробуй свои силы в другом. Людмила решила перейти в парное катание. Теперь ей предстояло найти подходящего партнера.
Пахомовой помог неугасаемый энтузиазм. Если не получилось в одном, то пробуй свои силы в другом. Людмила решила перейти в парное катание. Теперь ей предстояло найти подходящего партнера.
Как-то Пахомова подошла к своей подруге Татьяне Тарасовой на тренировке и сказала: "Ты знаешь, я нашла себе партнера! Очень красивый мальчик — такой худенький, с большими глазами. С печальными". Им оказался Александр Горшков. На тот момент он был перворазрядником.
Как-то Пахомова подошла к своей подруге Татьяне Тарасовой на тренировке и сказала: "Ты знаешь, я нашла себе партнера! Очень красивый мальчик — такой худенький, с большими глазами. С печальными". Им оказался Александр Горшков. На тот момент он был перворазрядником.
Становление прославленного дуэта проходило долго. Внутренний лед все так же давал возможность завоевывать медали — два серебра и золото за три сезона. Однако международная арена оставалась неприступной.
Становление прославленного дуэта проходило долго. Внутренний лед все так же давал возможность завоевывать медали — два серебра и золото за три сезона. Однако международная арена оставалась неприступной.
Строгий академический стиль под классическую музыку задавал тон в те времена. Только в 1969 году Пахомова и Горшков смогли впервые взять бронзу чемпионата Европы и серебро первенства мира. У них получилось изобрести "русский стиль", который разбавлял монотонность страстью, эмоциями и выразительными танцами.
Строгий академический стиль под классическую музыку задавал тон в те времена. Только в 1969 году Пахомова и Горшков смогли впервые взять бронзу чемпионата Европы и серебро первенства мира. У них получилось изобрести "русский стиль", который разбавлял монотонность страстью, эмоциями и выразительными танцами.
К тому моменту Пахомова и Горшков стали не только партнерами на льду, но и в жизни. Десятки часов, проведенных вместе, эмоционально сблизили спортсменов.
К тому моменту Пахомова и Горшков стали не только партнерами на льду, но и в жизни. Десятки часов, проведенных вместе, эмоционально сблизили спортсменов.
Во время подготовки к чемпионату мира 1970 года Пахомова то ли в шутку, то ли серьезно сказала, что в загс они не пойдут, пока не выиграют золото. Сказано — сделано! Мировое первенство в Любляне дуэт выиграл, добавив к этому победу на чемпионате Европы. В том же году они поженились.
Во время подготовки к чемпионату мира 1970 года Пахомова то ли в шутку, то ли серьезно сказала, что в загс они не пойдут, пока не выиграют золото. Сказано — сделано! Мировое первенство в Любляне дуэт выиграл, добавив к этому победу на чемпионате Европы. В том же году они поженились.
До Олимпийских игр в Инсбруке Пахомова и Горшков по четыре раза выиграли чемпионаты СССР, Европы и мира. Оступились они лишь однажды, став вторыми на европейском первенстве в 1972 году. Дебютная для танцев на льду Олимпиада должна была увенчать этот долгий победный путь.
До Олимпийских игр в Инсбруке Пахомова и Горшков по четыре раза выиграли чемпионаты СССР, Европы и мира. Оступились они лишь однажды, став вторыми на европейском первенстве в 1972 году. Дебютная для танцев на льду Олимпиада должна была увенчать этот долгий победный путь.
В Инсбруке Пахомова и Горшков блестяще откатали свои программы и убедили строгих судей отдать им золото.
В Инсбруке Пахомова и Горшков блестяще откатали свои программы и убедили строгих судей отдать им золото.
В ранге первых в истории олимпийских чемпионов в танцах на льду спортсмены позже выиграли и заключительный для себя чемпионат мира. Это стало финалом их блистательной карьеры.
В ранге первых в истории олимпийских чемпионов в танцах на льду спортсмены позже выиграли и заключительный для себя чемпионат мира. Это стало финалом их блистательной карьеры.
В 1977 году у пары родилась дочь Юлия. Они продолжили свой путь в любимом виде спорта. Горшков стал чиновником. Пахомова же, окончившая еще в 1970 году ГИТИС, начала тренировать.
В 1977 году у пары родилась дочь Юлия. Они продолжили свой путь в любимом виде спорта. Горшков стал чиновником. Пахомова же, окончившая еще в 1970 году ГИТИС, начала тренировать.
Непредвиденное и от этого еще более ужасное событие произошло в 1979 году. Пахомовой поставили страшный диагноз. Рак можно было остановить, но чемпионка сама отказывалась полноценно лечиться.
Непредвиденное и от этого еще более ужасное событие произошло в 1979 году. Пахомовой поставили страшный диагноз. Рак можно было остановить, но чемпионка сама отказывалась полноценно лечиться.
Людмила сбегала из больницы на тренировки, ни минуты она не могла провести без мысли о своих учениках, в больничной палате расписывая программы тренировок на месяцы вперед.
Людмила сбегала из больницы на тренировки, ни минуты она не могла провести без мысли о своих учениках, в больничной палате расписывая программы тренировок на месяцы вперед.
Людмила Пахомова скончалась в 1986 году. До последнего дня великая фигуристка улыбалась и не разрешала никому грустить. Она не смогла бросить любимое дело, даже когда нужно было выбирать между ним и жизнью.
Людмила Пахомова скончалась в 1986 году. До последнего дня великая фигуристка улыбалась и не разрешала никому грустить. Она не смогла бросить любимое дело, даже когда нужно было выбирать между ним и жизнью.