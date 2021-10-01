Жизнь в спорте: история советской королевы фигурного катания

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Во время подготовки к чемпионату мира 1970 года Пахомова то ли в шутку, то ли серьезно сказала, что в загс они не пойдут, пока не выиграют золото. Сказано — сделано! Мировое первенство в Любляне дуэт выиграл, добавив к этому победу на чемпионате Европы. В том же году они поженились.