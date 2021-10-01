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Жизнь в спорте: история советской королевы фигурного катания
Жизнь в спорте: история советской королевы фигурного катания
Жизнь в спорте: история советской королевы фигурного катания
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фото
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фигурное катание
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фото, россия, фигурное катание

Жизнь в спорте: история советской королевы фигурного катания

23:17 01.10.2021
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Легендарная советская фигуристка Людмила Пахомова прошла путь от спортсменки, в которую никто не верил до первой в истории СССР олимпийской чемпионки в танцах на льду.
© Sputnik / Moreno / Перейти в фотобанк

Будущая олимпийская чемпионка начала заниматься фигурным катанием в семь лет. Однако в старательной и улыбчивой девочке никто из тренеров не разглядел потенциал.

Будущая олимпийская чемпионка начала заниматься фигурным катанием в семь лет. Однако в старательной и улыбчивой девочке никто из тренеров не разглядел потенциал. - Sputnik Молдова
1/14
© Sputnik / Moreno
/
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Будущая олимпийская чемпионка начала заниматься фигурным катанием в семь лет. Однако в старательной и улыбчивой девочке никто из тренеров не разглядел потенциал.

© Sputnik / Dmitryi Donskoy / Перейти в фотобанк

Пахомовой помог неугасаемый энтузиазм. Если не получилось в одном, то пробуй свои силы в другом. Людмила решила перейти в парное катание. Теперь ей предстояло найти подходящего партнера.

Пахомовой помог неугасаемый энтузиазм. Если не получилось в одном, то пробуй свои силы в другом. Людмила решила перейти в парное катание. Теперь ей предстояло найти подходящего партнера. - Sputnik Молдова
2/14
© Sputnik / Dmitryi Donskoy
/
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Пахомовой помог неугасаемый энтузиазм. Если не получилось в одном, то пробуй свои силы в другом. Людмила решила перейти в парное катание. Теперь ей предстояло найти подходящего партнера.

© Sputnik / Dmitryi Donskoy / Перейти в фотобанк

Как-то Пахомова подошла к своей подруге Татьяне Тарасовой на тренировке и сказала: "Ты знаешь, я нашла себе партнера! Очень красивый мальчик — такой худенький, с большими глазами. С печальными". Им оказался Александр Горшков. На тот момент он был перворазрядником.

Как-то Пахомова подошла к своей подруге Татьяне Тарасовой на тренировке и сказала: &quot;Ты знаешь, я нашла себе партнера! Очень красивый мальчик — такой худенький, с большими глазами. С печальными&quot;. Им оказался Александр Горшков. На тот момент он был перворазрядником. - Sputnik Молдова
3/14
© Sputnik / Dmitryi Donskoy
/
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Как-то Пахомова подошла к своей подруге Татьяне Тарасовой на тренировке и сказала: "Ты знаешь, я нашла себе партнера! Очень красивый мальчик — такой худенький, с большими глазами. С печальными". Им оказался Александр Горшков. На тот момент он был перворазрядником.

© Sputnik / Yuriy Somov / Перейти в фотобанк

Становление прославленного дуэта проходило долго. Внутренний лед все так же давал возможность завоевывать медали — два серебра и золото за три сезона. Однако международная арена оставалась неприступной.

Становление прославленного дуэта проходило долго. Внутренний лед все так же давал возможность завоевывать медали — два серебра и золото за три сезона. Однако международная арена оставалась неприступной. - Sputnik Молдова
4/14
© Sputnik / Yuriy Somov
/
Перейти в фотобанк

Становление прославленного дуэта проходило долго. Внутренний лед все так же давал возможность завоевывать медали — два серебра и золото за три сезона. Однако международная арена оставалась неприступной.

© Sputnik / Yuriy Somov / Перейти в фотобанк

Строгий академический стиль под классическую музыку задавал тон в те времена. Только в 1969 году Пахомова и Горшков смогли впервые взять бронзу чемпионата Европы и серебро первенства мира. У них получилось изобрести "русский стиль", который разбавлял монотонность страстью, эмоциями и выразительными танцами.

Строгий академический стиль под классическую музыку задавал тон в те времена. Только в 1969 году Пахомова и Горшков смогли впервые взять бронзу чемпионата Европы и серебро первенства мира. У них получилось изобрести &quot;русский стиль&quot;, который разбавлял монотонность страстью, эмоциями и выразительными танцами. - Sputnik Молдова
5/14
© Sputnik / Yuriy Somov
/
Перейти в фотобанк

Строгий академический стиль под классическую музыку задавал тон в те времена. Только в 1969 году Пахомова и Горшков смогли впервые взять бронзу чемпионата Европы и серебро первенства мира. У них получилось изобрести "русский стиль", который разбавлял монотонность страстью, эмоциями и выразительными танцами.

© Sputnik / Moreno / Перейти в фотобанк

К тому моменту Пахомова и Горшков стали не только партнерами на льду, но и в жизни. Десятки часов, проведенных вместе, эмоционально сблизили спортсменов.

К тому моменту Пахомова и Горшков стали не только партнерами на льду, но и в жизни. Десятки часов, проведенных вместе, эмоционально сблизили спортсменов. - Sputnik Молдова
6/14
© Sputnik / Moreno
/
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К тому моменту Пахомова и Горшков стали не только партнерами на льду, но и в жизни. Десятки часов, проведенных вместе, эмоционально сблизили спортсменов.

© Sputnik / Petrosov / Перейти в фотобанк

Во время подготовки к чемпионату мира 1970 года Пахомова то ли в шутку, то ли серьезно сказала, что в загс они не пойдут, пока не выиграют золото. Сказано — сделано! Мировое первенство в Любляне дуэт выиграл, добавив к этому победу на чемпионате Европы. В том же году они поженились.

Во время подготовки к чемпионату мира 1970 года Пахомова то ли в шутку, то ли серьезно сказала, что в загс они не пойдут, пока не выиграют золото. Сказано — сделано! Мировое первенство в Любляне дуэт выиграл, добавив к этому победу на чемпионате Европы. В том же году они поженились. - Sputnik Молдова
7/14
© Sputnik / Petrosov
/
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Во время подготовки к чемпионату мира 1970 года Пахомова то ли в шутку, то ли серьезно сказала, что в загс они не пойдут, пока не выиграют золото. Сказано — сделано! Мировое первенство в Любляне дуэт выиграл, добавив к этому победу на чемпионате Европы. В том же году они поженились.

© Sputnik / Dmitryi Donskoy / Перейти в фотобанк

До Олимпийских игр в Инсбруке Пахомова и Горшков по четыре раза выиграли чемпионаты СССР, Европы и мира. Оступились они лишь однажды, став вторыми на европейском первенстве в 1972 году. Дебютная для танцев на льду Олимпиада должна была увенчать этот долгий победный путь.

До Олимпийских игр в Инсбруке Пахомова и Горшков по четыре раза выиграли чемпионаты СССР, Европы и мира. Оступились они лишь однажды, став вторыми на европейском первенстве в 1972 году. Дебютная для танцев на льду Олимпиада должна была увенчать этот долгий победный путь. - Sputnik Молдова
8/14
© Sputnik / Dmitryi Donskoy
/
Перейти в фотобанк

До Олимпийских игр в Инсбруке Пахомова и Горшков по четыре раза выиграли чемпионаты СССР, Европы и мира. Оступились они лишь однажды, став вторыми на европейском первенстве в 1972 году. Дебютная для танцев на льду Олимпиада должна была увенчать этот долгий победный путь.

© Sputnik / N. Bolotin / Перейти в фотобанк

В Инсбруке Пахомова и Горшков блестяще откатали свои программы и убедили строгих судей отдать им золото.

В Инсбруке Пахомова и Горшков блестяще откатали свои программы и убедили строгих судей отдать им золото. - Sputnik Молдова
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© Sputnik / N. Bolotin
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В Инсбруке Пахомова и Горшков блестяще откатали свои программы и убедили строгих судей отдать им золото.

© Sputnik / Yuriy Somov / Перейти в фотобанк

В ранге первых в истории олимпийских чемпионов в танцах на льду спортсмены позже выиграли и заключительный для себя чемпионат мира. Это стало финалом их блистательной карьеры.

В ранге первых в истории олимпийских чемпионов в танцах на льду спортсмены позже выиграли и заключительный для себя чемпионат мира. Это стало финалом их блистательной карьеры. - Sputnik Молдова
10/14
© Sputnik / Yuriy Somov
/
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В ранге первых в истории олимпийских чемпионов в танцах на льду спортсмены позже выиграли и заключительный для себя чемпионат мира. Это стало финалом их блистательной карьеры.

© Sputnik / Sergei Lidov / Перейти в фотобанк

В 1977 году у пары родилась дочь Юлия. Они продолжили свой путь в любимом виде спорта. Горшков стал чиновником. Пахомова же, окончившая еще в 1970 году ГИТИС, начала тренировать.

В 1977 году у пары родилась дочь Юлия. Они продолжили свой путь в любимом виде спорта. Горшков стал чиновником. Пахомова же, окончившая еще в 1970 году ГИТИС, начала тренировать. - Sputnik Молдова
11/14
© Sputnik / Sergei Lidov
/
Перейти в фотобанк

В 1977 году у пары родилась дочь Юлия. Они продолжили свой путь в любимом виде спорта. Горшков стал чиновником. Пахомова же, окончившая еще в 1970 году ГИТИС, начала тренировать.

© Sputnik / Dmitryi Donskoy / Перейти в фотобанк

Непредвиденное и от этого еще более ужасное событие произошло в 1979 году. Пахомовой поставили страшный диагноз. Рак можно было остановить, но чемпионка сама отказывалась полноценно лечиться.

Непредвиденное и от этого еще более ужасное событие произошло в 1979 году. Пахомовой поставили страшный диагноз. Рак можно было остановить, но чемпионка сама отказывалась полноценно лечиться. - Sputnik Молдова
12/14
© Sputnik / Dmitryi Donskoy
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Непредвиденное и от этого еще более ужасное событие произошло в 1979 году. Пахомовой поставили страшный диагноз. Рак можно было остановить, но чемпионка сама отказывалась полноценно лечиться.

© Sputnik / Yuriy Somov / Перейти в фотобанк

Людмила сбегала из больницы на тренировки, ни минуты она не могла провести без мысли о своих учениках, в больничной палате расписывая программы тренировок на месяцы вперед.

Людмила сбегала из больницы на тренировки, ни минуты она не могла провести без мысли о своих учениках, в больничной палате расписывая программы тренировок на месяцы вперед. - Sputnik Молдова
13/14
© Sputnik / Yuriy Somov
/
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Людмила сбегала из больницы на тренировки, ни минуты она не могла провести без мысли о своих учениках, в больничной палате расписывая программы тренировок на месяцы вперед.

© Sputnik / Yan Tichonov / Перейти в фотобанк

Людмила Пахомова скончалась в 1986 году. До последнего дня великая фигуристка улыбалась и не разрешала никому грустить. Она не смогла бросить любимое дело, даже когда нужно было выбирать между ним и жизнью.

Людмила Пахомова скончалась в 1986 году. До последнего дня великая фигуристка улыбалась и не разрешала никому грустить. Она не смогла бросить любимое дело, даже когда нужно было выбирать между ним и жизнью. - Sputnik Молдова
14/14
© Sputnik / Yan Tichonov
/
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Людмила Пахомова скончалась в 1986 году. До последнего дня великая фигуристка улыбалась и не разрешала никому грустить. Она не смогла бросить любимое дело, даже когда нужно было выбирать между ним и жизнью.

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