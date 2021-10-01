https://ru.sputnik.md/20211001/parlament-minuta-molchaniya-45197222.html
В парламенте объявили минуту молчания по жертвам пожара в больнице Румынии
В парламенте объявили минуту молчания по жертвам пожара в больнице Румынии
В парламенте объявили минуту молчания по жертвам пожара в больнице Румынии
2021-10-01T16:22+0300
2021-10-01T16:22+0300
2021-10-01T16:45+0300
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КИШИНЕВ, 1 окт – Sputnik. Депутаты парламента Молдовы в пятницу вернулись к работе после паузы и объявили минуту молчания, почтив память жертв пожара в румынской Констанце. С соответствующим предложением выступил председатель парламента Игорь Гросу.После минуты молчания депутат фракции "Действие и солидарность" (PAS) Анна Оглинда предложила провести профилактические проверки. Это предложение поддержал спикер и призвал Минздрав инициировать проверки. Напомним, в пятницу утром в отделении интенсивной терапии инфекционной больницы румынского города Констанца вспыхнул пожар.В результате около 50 пациентов были эвакуированы. По последним данным Министерства внутренних дел Румынии, в ходе инцидента погибли девять человек.
https://ru.sputnik.md/20211001/pozhar-bolnitse-konstantsy-unes-zhizni-chetyrekh-patsientov-45185555.html
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Юлия Липовая
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в молдове, румыния, молдова, минута молчания, парламент
В парламенте объявили минуту молчания по жертвам пожара в больнице Румынии
16:22 01.10.2021 (обновлено: 16:45 01.10.2021)
В связи с трагедией в Румынии в парламенте призвали Минздрав инициировать проверки электросистемы в медучреждениях.
КИШИНЕВ, 1 окт – Sputnik. Депутаты парламента Молдовы в пятницу вернулись к работе после паузы и объявили минуту молчания, почтив память жертв пожара в румынской Констанце.
С соответствующим предложением выступил председатель парламента Игорь Гросу.
"По данным МВД Румынии, семь человек погибло в Констанце. Люди находились в отделении анестезии и реанимации больницы. Выражаем искренние соболезнования тем, кто потерял близких в результате этой трагедии", – заявил спикер.
После минуты молчания депутат фракции "Действие и солидарность" (PAS) Анна Оглинда предложила провести профилактические проверки.
"Мы должны провести во всех медучреждениях проверки электросистем, поскольку они используются для подключения множества аппаратов, особенно в период пандемии. Сегодняшний случай – не единственный, в трех уездах Румынии такое уже происходило. Нам нужно быть очень внимательными", – уточнила Оглинда.
Это предложение поддержал спикер и призвал Минздрав инициировать проверки.
Напомним, в пятницу утром в отделении интенсивной терапии инфекционной больницы румынского города Констанца вспыхнул пожар.
В результате около 50 пациентов были эвакуированы. По последним данным Министерства внутренних дел Румынии, в ходе инцидента погибли девять человек.