https://ru.sputnik.md/20211001/parlament-minuta-molchaniya-45197222.html

В парламенте объявили минуту молчания по жертвам пожара в больнице Румынии

В парламенте объявили минуту молчания по жертвам пожара в больнице Румынии

В парламенте объявили минуту молчания по жертвам пожара в больнице Румынии

2021-10-01T16:22+0300

2021-10-01T16:22+0300

2021-10-01T16:45+0300

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парламент

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КИШИНЕВ, 1 окт – Sputnik. Депутаты парламента Молдовы в пятницу вернулись к работе после паузы и объявили минуту молчания, почтив память жертв пожара в румынской Констанце. С соответствующим предложением выступил председатель парламента Игорь Гросу.После минуты молчания депутат фракции "Действие и солидарность" (PAS) Анна Оглинда предложила провести профилактические проверки. Это предложение поддержал спикер и призвал Минздрав инициировать проверки. Напомним, в пятницу утром в отделении интенсивной терапии инфекционной больницы румынского города Констанца вспыхнул пожар.В результате около 50 пациентов были эвакуированы. По последним данным Министерства внутренних дел Румынии, в ходе инцидента погибли девять человек.

https://ru.sputnik.md/20211001/pozhar-bolnitse-konstantsy-unes-zhizni-chetyrekh-patsientov-45185555.html

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