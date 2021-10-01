https://ru.sputnik.md/20211001/parlament-utverdil-izmeneniya-gosbyudzhet-na-2021-god-45188550.html

Парламент утвердил в первом чтении изменения в госбюджет на 2021 год

Парламент утвердил в первом чтении изменения в госбюджет на 2021 год

Парламент утвердил в первом чтении изменения в госбюджет на 2021 год

2021-10-01T12:37+0300

2021-10-01T12:37+0300

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КИШИНЕВ, 1 окт - Sputnik. В парламенте утвердили в первом чтении поправки законопроекта о государственном бюджете на 2021 год. За документ проголосовало 60 депутатов. Ранее соответствующий законопроект одобрили в правительстве. Документ предусматривает увеличение доходов государственного бюджета примерно на 3,7 миллиарда леев, расходов - на 1,2 миллиарда леев, а дефицит бюджета сократится на 2,5 миллиарда леев.Расходы на персонал увеличатся на 414,9 миллиона леев, из которых 170 миллионов леев предназначены для избегания возможных рисков невыплаты заработной платы в текущем году.Будут выделены дополнительные финансовые средства на создание адекватных условий обучения в Академии "Штефан чел Маре" Министерства внутренних дел - 47,6 миллиона леев, финансовую поддержку учреждений, участвующих в действиях по борьбе с пандемией COVID-19 - 14,1 миллиона леев, реконструкцию и модернизацию зданий Центра передового опыта в строительстве - пять миллионов леев, модернизацию инфраструктуры таможенного поста Скулень - два миллиона леев и другие серьезные расходы.Увеличение поступлений в государственный бюджет было обусловлено ускорением темпов экономического роста, увеличением экспорта, а также увеличением среднемесячной заработной платы по экономике. Таким образом, предполагается увеличение собственных доходов в основном за счет налогов и сборов.Пересмотренные параметры государственного бюджета на 2021 год следующие: доходы - в размере 45,1 миллиарда леев, расходы - в размере 57,2 миллиарда леев, дефицит бюджета - 12,1 миллиарда леев. Со стороны национального публичного бюджета уточнены следующие параметры на 2021 год: доходы - в размере 72,8 миллиарда леев, расходы - в размере 85,5 миллиарда леев, дефицит бюджета - 12,7 миллиарда леев.

https://ru.sputnik.md/20210901/nalogovaya-sluzhba-postupleniya-byudzhet-44386667.html

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в молдове, госбюджет, молдова, парламент