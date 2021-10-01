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Перспективы взаимодействия Санкт-Петербурга и Гагаузии озвучили в Комрате
Перспективы взаимодействия Санкт-Петербурга и Гагаузии озвучили в Комрате
Перспективы взаимодействия Санкт-Петербурга и Гагаузии озвучили в Комрате
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КОМРАТ, 1 окт - Sputnik, Максим Топал. В рамках инвестиционного форума в Гагаузии заместитель председателя комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Андрей Хлутков заявил, что у Петербурга и Гагаузии "особые отношения" и взаимодействие двух регионов идет не "хаотично", а планомерно, в рамках заключенного в 2014 году соглашения о сотрудничестве.Хлутков отметил "устоявшиеся положительные примеры" сотрудничества Петербурга и Гагаузии."Гагаузская продукция отлично зарекомендовала себя на рынках Петербурга. Это не только фрукты, но и ваши прекрасные вина. Как любитель варенья, могу сказать, что у вас - одно из лучших из тех, что я только пробовал", - сказал участник форума из России.По его словам, "руководство АТО Гагаузия ставит правильную задачу – не только модернизацию сельского хозяйства, но и развитие современного индустриального кластера, перенесение и создание IT-разработок здесь, в Гагаузии".Андрей Хлутков заметил, что в Санкт-Петербурге с 2019 года успешно было налажено сборочное производство дорожной техники. Сотрудничество с одной из финских компаний привело к тому, что в настоящее время наблюдается "перепроизводство этой техники" и ее уже можно "продвигать дальше".Поскольку "точек для соприкосновения в научном и промышленном потенциале очень много", в ближайшее время представителям двух регионов предстоит утвердить дорожную карту взаимодействия на 2021-2024 годы.
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комрат, гагаузия

Перспективы взаимодействия Санкт-Петербурга и Гагаузии озвучили в Комрате

15:23 01.10.2021 (обновлено: 16:15 01.10.2021)
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© Sputnik / Maxim TopalАндрей Хлутков
Андрей Хлутков - Sputnik Молдова, 1920, 01.10.2021
© Sputnik / Maxim Topal
Гагаузская продукция отлично зарекомендовала себя на рынках Санкт-Петербурга, но перспективы взаимодействия двух регионов намного шире.
КОМРАТ, 1 окт - Sputnik, Максим Топал. В рамках инвестиционного форума в Гагаузии заместитель председателя комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Андрей Хлутков заявил, что у Петербурга и Гагаузии "особые отношения" и взаимодействие двух регионов идет не "хаотично", а планомерно, в рамках заключенного в 2014 году соглашения о сотрудничестве.
Хлутков отметил "устоявшиеся положительные примеры" сотрудничества Петербурга и Гагаузии.
"Гагаузская продукция отлично зарекомендовала себя на рынках Петербурга. Это не только фрукты, но и ваши прекрасные вина. Как любитель варенья, могу сказать, что у вас - одно из лучших из тех, что я только пробовал", - сказал участник форума из России.
В Гагаузии стартовал инвестфорум - Sputnik Молдова, 1920, 01.10.2021
Общество
"Большие возможности для роста": в Гагаузии стартовал инвестфорум
13:11
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По его словам, "руководство АТО Гагаузия ставит правильную задачу – не только модернизацию сельского хозяйства, но и развитие современного индустриального кластера, перенесение и создание IT-разработок здесь, в Гагаузии".
Андрей Хлутков заметил, что в Санкт-Петербурге с 2019 года успешно было налажено сборочное производство дорожной техники. Сотрудничество с одной из финских компаний привело к тому, что в настоящее время наблюдается "перепроизводство этой техники" и ее уже можно "продвигать дальше".

"Мы готовы познакомить вас с ними, чисто в практическом плане, а, может быть, и локализовать какое-то производство здесь, [в Гагаузии]", - добавил заместитель председателя комитета по внешним связям Санкт-Петербурга.

Поскольку "точек для соприкосновения в научном и промышленном потенциале очень много", в ближайшее время представителям двух регионов предстоит утвердить дорожную карту взаимодействия на 2021-2024 годы.
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