https://ru.sputnik.md/20211001/perspektivy-vzaimodeystviya-sankt-peterburga-gagauzii-komrat-45194831.html

Перспективы взаимодействия Санкт-Петербурга и Гагаузии озвучили в Комрате

Перспективы взаимодействия Санкт-Петербурга и Гагаузии озвучили в Комрате

Перспективы взаимодействия Санкт-Петербурга и Гагаузии озвучили в Комрате

2021-10-01T15:23+0300

2021-10-01T15:23+0300

2021-10-01T16:15+0300

общество

комрат

гагаузия

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КОМРАТ, 1 окт - Sputnik, Максим Топал. В рамках инвестиционного форума в Гагаузии заместитель председателя комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Андрей Хлутков заявил, что у Петербурга и Гагаузии "особые отношения" и взаимодействие двух регионов идет не "хаотично", а планомерно, в рамках заключенного в 2014 году соглашения о сотрудничестве.Хлутков отметил "устоявшиеся положительные примеры" сотрудничества Петербурга и Гагаузии."Гагаузская продукция отлично зарекомендовала себя на рынках Петербурга. Это не только фрукты, но и ваши прекрасные вина. Как любитель варенья, могу сказать, что у вас - одно из лучших из тех, что я только пробовал", - сказал участник форума из России.По его словам, "руководство АТО Гагаузия ставит правильную задачу – не только модернизацию сельского хозяйства, но и развитие современного индустриального кластера, перенесение и создание IT-разработок здесь, в Гагаузии".Андрей Хлутков заметил, что в Санкт-Петербурге с 2019 года успешно было налажено сборочное производство дорожной техники. Сотрудничество с одной из финских компаний привело к тому, что в настоящее время наблюдается "перепроизводство этой техники" и ее уже можно "продвигать дальше".Поскольку "точек для соприкосновения в научном и промышленном потенциале очень много", в ближайшее время представителям двух регионов предстоит утвердить дорожную карту взаимодействия на 2021-2024 годы.

https://ru.sputnik.md/20211001/gagauzii-startoval-investforum-45188315.html

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