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Почем газ для народа: эксперты – о том, как и когда в Молдове вырастут тарифы
Почем газ для народа: эксперты – о том, как и когда в Молдове вырастут тарифы
Будущее поставок российского газа в Молдову пока очень туманно. Ясно только одно: населению придется платить за газ намного больше. 01.10.2021, Sputnik Молдова
2021-10-01T21:41+0300
2021-10-01T21:43+0300
газ
тарифы
газпром
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экономика
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Национальному агентству по регулированию в энергетике (НАРЭ) следует повышать тариф на газ поэтапно, чтобы минимизировать негативные последствия для молдавских потребителей. Об этом Sputnik Молдова рассказал экономический эксперт Вячеслав Ионицэ. По его словам, это единственный совет, который можно дать молдавским властям в этой сложной ситуации.Про цену для МолдовыМолдова начала закупать российский газ у "Газпрома" по 790 долларов за тысячу кубометров. Текущий договор о поступлении голубого топлива в Молдову продлен всего на месяц, и что дальше будет с ценой и с поставками — неизвестно.Тем временем закупочная цена на газ формирует около 80% стоимости кубометра для потребителя. В действующем тарифе для потребителей заложена цена в 147 долларов за тысячу кубометров. Сейчас Молдова покупает газ в пять раз дороже, более того уже в сентябре и в августе закупочная цена была существенно выше чем, та, которая учитывалась в тарифе.Опрошенные Sputnik эксперты очень неохотно говорят о своих прогнозах в вопросе будущей цены на газ для Молдовы. Специалисты признают, что на переговоры по цене могут влиять и нерешенный вопрос долгов правобережья и левобережья Днестра, и политическая позиция властей, и судьба поставок газа в Приднестровье.Экономический эксперт Вячеслав Ионицэ с прогнозом по будущему долгосрочному контракту для Молдовы не торопится. Он очень сдержанно комментирует условия поставки газа в страну.Директор НАРЭ Штефан Крянгэ прогнозирует, что цена на газ для Молдовы останется высокой и в ноябре."Я думаю, что цена остается высокой и будет привязана к рыночным ценам. Возможно сторонам удастся добиться более удачной формулы чем нынешняя, но цена все равно останется высокой", — говорит Крянгэ.Про тарифКак считает Ионицэ, по имеющейся в публичном пространстве информации, цена на газ вырастет, и вырастет ощутимо."Небольшое обесценивание лея в текущем году, плюс рост тарифов на протяжении года, плюс новые высокие тарифы, да и публичные заявления руководства "Молдовагаз", — все это дает основания предположить, что компания уже готова пойти в НАРЭ и попросить увеличить тариф. Вот когда они подадут эту заявку — тогда у нас будет весь расклад. Можно будет более аргументированно комментировать", — рассказывает эксперт.По его словам, с необходимостью пересматривать тарифы сталкивается не только Молдова. В этой связи эксперт предложил НАРЭ поднимать тариф постепенно, в два этапа.Ранее в комментарии Sputnik Молдова Штефан Крянгэ также предположил, что "Молдовагаз" будет просить повысить тариф дважды, осенью и зимой, чтобы "не пугать людей" сразу значительным ростом тарифов. По прогнозам главы НАРЭ, цена на газ к весне вырастет не на 35%, как недавно объявил глава "Молдовагаз", а более чем на 50%.Тем не менее эксперты сходятся во мнении, что тянуть с повышением тарифа НАРЭ не может.По словам Крянгэ, к настоящему моменту уже накопились серьезные тарифные отклонения, которые, по существующим правилам, должны быть компенсированы за счет повышения тарифа в будущем. В НАРЭ говорят, что пока "Молдовагаз" не отправлял им заявку с требованием поднять тариф.Напомним, на брифинге в пятницу вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну сообщил, что в октябре Молдова будет закупать природный газ по цене 790 долларов за тысячу кубометров. Такая цена установлена в контракте, который "Молдовагаз" продлила на месяц с "Газпромом". За этот месяц стороны должны согласовать условия нового долгосрочного контракта.Газ в Молдову поступает из России транзитом через Украину. Российский концерн "Газпром", которому принадлежит 50% в АО "Молдовагаз", является основным поставщиком газа в республику. Страна приобретает голубое топливо у "Газпрома" по договору, который подписали еще в 2008 году. Это соглашение регулярно продлевается. Так, 31 декабря 2020 года стороны подписали дополнение к существующему контракту, который истекает 30 сентября 2021 года.
https://ru.sputnik.md/20211001/spynu-nazval-tsenu-po-kotoroy-moldova-zakupaet-gaz-tarif-45185990.html
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Евгений Чебан
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газ, тарифы, газпром, молдовагаз, в молдове, молдова

Почем газ для народа: эксперты – о том, как и когда в Молдове вырастут тарифы

21:41 01.10.2021 (обновлено: 21:43 01.10.2021)
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Счетчик - Sputnik Молдова, 1920, 01.10.2021
© Sputnik / Игорь Зарембо
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Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
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Будущее поставок российского газа в Молдову пока очень туманно. Ясно только одно: населению придется платить за газ намного больше.
Национальному агентству по регулированию в энергетике (НАРЭ) следует повышать тариф на газ поэтапно, чтобы минимизировать негативные последствия для молдавских потребителей. Об этом Sputnik Молдова рассказал экономический эксперт Вячеслав Ионицэ. По его словам, это единственный совет, который можно дать молдавским властям в этой сложной ситуации.

Про цену для Молдовы

Молдова начала закупать российский газ у "Газпрома" по 790 долларов за тысячу кубометров. Текущий договор о поступлении голубого топлива в Молдову продлен всего на месяц, и что дальше будет с ценой и с поставками — неизвестно.
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Спыну назвал цену, по которой Молдова закупает газ: что будет с тарифами
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Тем временем закупочная цена на газ формирует около 80% стоимости кубометра для потребителя. В действующем тарифе для потребителей заложена цена в 147 долларов за тысячу кубометров. Сейчас Молдова покупает газ в пять раз дороже, более того уже в сентябре и в августе закупочная цена была существенно выше чем, та, которая учитывалась в тарифе.
Опрошенные Sputnik эксперты очень неохотно говорят о своих прогнозах в вопросе будущей цены на газ для Молдовы. Специалисты признают, что на переговоры по цене могут влиять и нерешенный вопрос долгов правобережья и левобережья Днестра, и политическая позиция властей, и судьба поставок газа в Приднестровье.
Экономический эксперт Вячеслав Ионицэ с прогнозом по будущему долгосрочному контракту для Молдовы не торопится. Он очень сдержанно комментирует условия поставки газа в страну.

"Я бы не хотел комментировать, пока не увижу официального заявления. Это напряженная ситуация. Мы входим в турбулентную зону. Важно давать спокойные и взвешенные комментарии, потому что суеты будет много", — говорит Ионицэ.

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Директор НАРЭ Штефан Крянгэ прогнозирует, что цена на газ для Молдовы останется высокой и в ноябре.
"Я думаю, что цена остается высокой и будет привязана к рыночным ценам. Возможно сторонам удастся добиться более удачной формулы чем нынешняя, но цена все равно останется высокой", — говорит Крянгэ.

Про тариф

Как считает Ионицэ, по имеющейся в публичном пространстве информации, цена на газ вырастет, и вырастет ощутимо.
"Небольшое обесценивание лея в текущем году, плюс рост тарифов на протяжении года, плюс новые высокие тарифы, да и публичные заявления руководства "Молдовагаз", — все это дает основания предположить, что компания уже готова пойти в НАРЭ и попросить увеличить тариф. Вот когда они подадут эту заявку — тогда у нас будет весь расклад. Можно будет более аргументированно комментировать", — рассказывает эксперт.
По его словам, с необходимостью пересматривать тарифы сталкивается не только Молдова. В этой связи эксперт предложил НАРЭ поднимать тариф постепенно, в два этапа.
"Я бы посоветовал НАРЭ смягчить удар поэтапным повышением. Сделать повышение сейчас и еще одно после нового года. Можно с "Молдовагаз" определиться, чтобы для населения это не было таким шоком. Шок все равно будет, но можно смягчить его эффект. Это единственный реальный совет, который сейчас можно давать. Ситуация действительно неприятная", — заявил Ионицэ.
Ранее в комментарии Sputnik Молдова Штефан Крянгэ также предположил, что "Молдовагаз" будет просить повысить тариф дважды, осенью и зимой, чтобы "не пугать людей" сразу значительным ростом тарифов. По прогнозам главы НАРЭ, цена на газ к весне вырастет не на 35%, как недавно объявил глава "Молдовагаз", а более чем на 50%.
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Прогноз директора НАРЭ: к весне тариф на газ вырастет более чем на 50%
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"Они тоже понимают, что если сразу потребуют повышения на 50-60% — люди просто не смогут платить", — заявил Крянгэ.

Тем не менее эксперты сходятся во мнении, что тянуть с повышением тарифа НАРЭ не может.
По словам Крянгэ, к настоящему моменту уже накопились серьезные тарифные отклонения, которые, по существующим правилам, должны быть компенсированы за счет повышения тарифа в будущем. В НАРЭ говорят, что пока "Молдовагаз" не отправлял им заявку с требованием поднять тариф.

"Пока они не напишут заявление на изменение тарифа, будут негативные отклонения. В будущем тарифе их придется компенсировать. Мы еще точно не знаем их размер, официального подтверждения нет. Неофициально же в "Молдовагаз" говорят, что уже накопились около 500 миллионов леев негативных отклонений, которые уже нужно компенсировать", — рассказал Крянгэ.

Напомним, на брифинге в пятницу вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну сообщил, что в октябре Молдова будет закупать природный газ по цене 790 долларов за тысячу кубометров. Такая цена установлена в контракте, который "Молдовагаз" продлила на месяц с "Газпромом". За этот месяц стороны должны согласовать условия нового долгосрочного контракта.
Газ в Молдову поступает из России транзитом через Украину. Российский концерн "Газпром", которому принадлежит 50% в АО "Молдовагаз", является основным поставщиком газа в республику. Страна приобретает голубое топливо у "Газпрома" по договору, который подписали еще в 2008 году. Это соглашение регулярно продлевается. Так, 31 декабря 2020 года стороны подписали дополнение к существующему контракту, который истекает 30 сентября 2021 года.
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