https://ru.sputnik.md/20211001/pochem-gaz-dlya-naroda-eksperty-o-tom-kak-i-kogda-v-moldove-vyrastut-tarify-45204347.html

Почем газ для народа: эксперты – о том, как и когда в Молдове вырастут тарифы

Почем газ для народа: эксперты – о том, как и когда в Молдове вырастут тарифы

Будущее поставок российского газа в Молдову пока очень туманно. Ясно только одно: населению придется платить за газ намного больше. 01.10.2021, Sputnik Молдова

2021-10-01T21:41+0300

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газ

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Национальному агентству по регулированию в энергетике (НАРЭ) следует повышать тариф на газ поэтапно, чтобы минимизировать негативные последствия для молдавских потребителей. Об этом Sputnik Молдова рассказал экономический эксперт Вячеслав Ионицэ. По его словам, это единственный совет, который можно дать молдавским властям в этой сложной ситуации.Про цену для МолдовыМолдова начала закупать российский газ у "Газпрома" по 790 долларов за тысячу кубометров. Текущий договор о поступлении голубого топлива в Молдову продлен всего на месяц, и что дальше будет с ценой и с поставками — неизвестно.Тем временем закупочная цена на газ формирует около 80% стоимости кубометра для потребителя. В действующем тарифе для потребителей заложена цена в 147 долларов за тысячу кубометров. Сейчас Молдова покупает газ в пять раз дороже, более того уже в сентябре и в августе закупочная цена была существенно выше чем, та, которая учитывалась в тарифе.Опрошенные Sputnik эксперты очень неохотно говорят о своих прогнозах в вопросе будущей цены на газ для Молдовы. Специалисты признают, что на переговоры по цене могут влиять и нерешенный вопрос долгов правобережья и левобережья Днестра, и политическая позиция властей, и судьба поставок газа в Приднестровье.Экономический эксперт Вячеслав Ионицэ с прогнозом по будущему долгосрочному контракту для Молдовы не торопится. Он очень сдержанно комментирует условия поставки газа в страну.Директор НАРЭ Штефан Крянгэ прогнозирует, что цена на газ для Молдовы останется высокой и в ноябре."Я думаю, что цена остается высокой и будет привязана к рыночным ценам. Возможно сторонам удастся добиться более удачной формулы чем нынешняя, но цена все равно останется высокой", — говорит Крянгэ.Про тарифКак считает Ионицэ, по имеющейся в публичном пространстве информации, цена на газ вырастет, и вырастет ощутимо."Небольшое обесценивание лея в текущем году, плюс рост тарифов на протяжении года, плюс новые высокие тарифы, да и публичные заявления руководства "Молдовагаз", — все это дает основания предположить, что компания уже готова пойти в НАРЭ и попросить увеличить тариф. Вот когда они подадут эту заявку — тогда у нас будет весь расклад. Можно будет более аргументированно комментировать", — рассказывает эксперт.По его словам, с необходимостью пересматривать тарифы сталкивается не только Молдова. В этой связи эксперт предложил НАРЭ поднимать тариф постепенно, в два этапа.Ранее в комментарии Sputnik Молдова Штефан Крянгэ также предположил, что "Молдовагаз" будет просить повысить тариф дважды, осенью и зимой, чтобы "не пугать людей" сразу значительным ростом тарифов. По прогнозам главы НАРЭ, цена на газ к весне вырастет не на 35%, как недавно объявил глава "Молдовагаз", а более чем на 50%.Тем не менее эксперты сходятся во мнении, что тянуть с повышением тарифа НАРЭ не может.По словам Крянгэ, к настоящему моменту уже накопились серьезные тарифные отклонения, которые, по существующим правилам, должны быть компенсированы за счет повышения тарифа в будущем. В НАРЭ говорят, что пока "Молдовагаз" не отправлял им заявку с требованием поднять тариф.Напомним, на брифинге в пятницу вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну сообщил, что в октябре Молдова будет закупать природный газ по цене 790 долларов за тысячу кубометров. Такая цена установлена в контракте, который "Молдовагаз" продлила на месяц с "Газпромом". За этот месяц стороны должны согласовать условия нового долгосрочного контракта.Газ в Молдову поступает из России транзитом через Украину. Российский концерн "Газпром", которому принадлежит 50% в АО "Молдовагаз", является основным поставщиком газа в республику. Страна приобретает голубое топливо у "Газпрома" по договору, который подписали еще в 2008 году. Это соглашение регулярно продлевается. Так, 31 декабря 2020 года стороны подписали дополнение к существующему контракту, который истекает 30 сентября 2021 года.

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