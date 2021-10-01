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Погодные рекорды Молдовы 1 октября
Погодные рекорды Молдовы 1 октября
В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день. 01.10.2021, Sputnik Молдова
2021-10-01T00:01+0300
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КИШИНЕВ, 1 окт – Sputnik. Самое холодное первое октября на территории Молдовы было зарегистрировано более полувека назад. Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.По информации синоптиков, в 1970 году в этот день температура воздуха составила -0,3 градуса по Цельсию.А температурный максимум 1 октября зафиксировали в 1952 году. Тогда термометры показали +29,7 градуса.Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 30 градусов.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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в молдове, погода, рекорды

Погодные рекорды Молдовы 1 октября

00:01 01.10.2021
159
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Природа - Sputnik Молдова, 1920, 01.10.2021
© Sputnik / Alexei Druzhinin
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Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
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В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.
КИШИНЕВ, 1 окт – Sputnik. Самое холодное первое октября на территории Молдовы было зарегистрировано более полувека назад. Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.
По информации синоптиков, в 1970 году в этот день температура воздуха составила -0,3 градуса по Цельсию.
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А температурный максимум 1 октября зафиксировали в 1952 году. Тогда термометры показали +29,7 градуса.
Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 30 градусов.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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