https://ru.sputnik.md/20211001/pogodnye-rekordy-45173634.html
Погодные рекорды Молдовы 1 октября
Погодные рекорды Молдовы 1 октября
В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день. 01.10.2021, Sputnik Молдова
2021-10-01T00:01+0300
2021-10-01T00:01+0300
2021-10-01T00:01+0300
в молдове
погода
рекорды
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КИШИНЕВ, 1 окт – Sputnik. Самое холодное первое октября на территории Молдовы было зарегистрировано более полувека назад. Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.По информации синоптиков, в 1970 году в этот день температура воздуха составила -0,3 градуса по Цельсию.А температурный максимум 1 октября зафиксировали в 1952 году. Тогда термометры показали +29,7 градуса.Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 30 градусов.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
https://ru.sputnik.md/20210928/lavrov--podgotovka-konferentsia-klimat-45110851.html
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Дмитрий Терехов
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в молдове, погода, рекорды
Погодные рекорды Молдовы 1 октября
В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.
КИШИНЕВ, 1 окт – Sputnik. Самое холодное первое октября на территории Молдовы было зарегистрировано более полувека назад. Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.
По информации синоптиков, в 1970 году в этот день температура воздуха составила -0,3 градуса по Цельсию.
А температурный максимум 1 октября зафиксировали в 1952 году. Тогда термометры показали +29,7 градуса.
Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 30 градусов.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.