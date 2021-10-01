https://ru.sputnik.md/20211001/pogodnye-rekordy-45173634.html

Погодные рекорды Молдовы 1 октября

Погодные рекорды Молдовы 1 октября

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день. 01.10.2021, Sputnik Молдова

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КИШИНЕВ, 1 окт – Sputnik. Самое холодное первое октября на территории Молдовы было зарегистрировано более полувека назад. Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.По информации синоптиков, в 1970 году в этот день температура воздуха составила -0,3 градуса по Цельсию.А температурный максимум 1 октября зафиксировали в 1952 году. Тогда термометры показали +29,7 градуса.Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 30 градусов.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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2021

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